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Сегодня, 15:00

Холанну грозят целые сутки тюрьмы в Швейцарии. Все дело в неоплаченном штрафе

Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
Роман Кольцов
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
Нарушил правила дорожного движения в 2023-м.

У звезды «Манчестер Сити» Эрлина Холанна возникли проблемы с законом. В случае визита в Швейцарию он может быть заключен под стражу на один день.

Что произошло

По данным Blick, у норвежца есть неоплаченный штраф в размере 60 швейцарских франков (около 65 евро) за нарушение правил дорожного движения, выписанный 25 октября 2023 года в кантоне Во, располагающемся в западной части страны.

Согласно швейцарским законам, в случае неуплаты нападающий может провести один день в тюрьме. Однако такая ситуация маловероятна, поскольку сумма штрафа незначительна для профессионального футболиста его уровня и ему не составит никакого труда ее «покрыть».

Скорее всего, Холанн решит этот вопрос после Рождества. Эрлин планирует навестить своего отца Альфа-Инге, который с 2023 года живет в Швейцарии.

Фото Global Look Press

Скоро подпишет новый контракт?

Новость о проблемах Эрлина с законом появилась на фоне информации о том, что зимой он может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Как сообщает The Mirror, «Манчестер Сити» уже предложил футболисту новый, рекордный контракт на сумму 600 тысяч евро в неделю, который позволит ему остаться на «Этихаде» до конца сезона-2028/29.

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Если Холанн согласится, то обойдет одноклубника Кевина Де Брейне, который в настоящее время является самым высокооплачиваемым игроком лиги с зарплатой 481 тысяча евро в неделю.

Фото Global Look Press

Как сейчас выступает Холанн

В этом сезоне Эрлин провел за «Манчестер Сити» 17 матчей во всех турнирах. В них он забил 15 мячей. Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром АПЛ, забив 12 голов в 12 турах.

Но команду Пепа Гвардиолы в последний месяц сильно лихорадит. В субботу, 23 ноября, «горожане» потерпели поражение от «Тоттенхэма» (0:4) — они проиграли пять матчей подряд впервые с 2006 года.

А в сборной Норвегии у Холанна все хорошо — на его счету 7+1 в шести встречах Лиги наций. Неделю назад нападающий оформил хет-трик в ворота сборной Казахстана и помог своей национальной команде напрямую выйти в дивизион А.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
10
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
19
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
Результаты / календарь
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38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 1 : 2
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 3 : 0
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 2 : 2
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 1 : 2
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 0 : 0
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 4
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 0 : 4
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Кристиан Нергор

Кристиан Нергор

Брентфорд

 10 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 10 1 2
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