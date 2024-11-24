Холанну грозят целые сутки тюрьмы в Швейцарии. Все дело в неоплаченном штрафе
У звезды «Манчестер Сити» Эрлина Холанна возникли проблемы с законом. В случае визита в Швейцарию он может быть заключен под стражу на один день.
Что произошло
По данным Blick, у норвежца есть неоплаченный штраф в размере 60 швейцарских франков (около 65 евро) за нарушение правил дорожного движения, выписанный 25 октября 2023 года в кантоне Во, располагающемся в западной части страны.
Согласно швейцарским законам, в случае неуплаты нападающий может провести один день в тюрьме. Однако такая ситуация маловероятна, поскольку сумма штрафа незначительна для профессионального футболиста его уровня и ему не составит никакого труда ее «покрыть».
Скорее всего, Холанн решит этот вопрос после Рождества. Эрлин планирует навестить своего отца Альфа-Инге, который с 2023 года живет в Швейцарии.
Скоро подпишет новый контракт?
Новость о проблемах Эрлина с законом появилась на фоне информации о том, что зимой он может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Как сообщает The Mirror, «Манчестер Сити» уже предложил футболисту новый, рекордный контракт на сумму 600 тысяч евро в неделю, который позволит ему остаться на «Этихаде» до конца сезона-2028/29.
Если Холанн согласится, то обойдет одноклубника Кевина Де Брейне, который в настоящее время является самым высокооплачиваемым игроком лиги с зарплатой 481 тысяча евро в неделю.
Как сейчас выступает Холанн
В этом сезоне Эрлин провел за «Манчестер Сити» 17 матчей во всех турнирах. В них он забил 15 мячей. Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром АПЛ, забив 12 голов в 12 турах.
Но команду Пепа Гвардиолы в последний месяц сильно лихорадит. В субботу, 23 ноября, «горожане» потерпели поражение от «Тоттенхэма» (0:4) — они проиграли пять матчей подряд впервые с 2006 года.
А в сборной Норвегии у Холанна все хорошо — на его счету 7+1 в шести встречах Лиги наций. Неделю назад нападающий оформил хет-трик в ворота сборной Казахстана и помог своей национальной команде напрямую выйти в дивизион А.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
10
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
19
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|3 : 0
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|0 : 0
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 4
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|0 : 4
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|10
|1
|2