Гвардиола проиграл тактически.

Часто удаления в первых таймах не только ломают игру оставшейся в меньшинстве команды, но и сжигают зрительскую интригу, упрощают сюжет. Но в матче «Сити» и «Арсенала» оно, наоборот, выкрутило остроту сценария до максимума.

Обычно кульминация (и в фильмах, и в футбольных матчах) длится 5, 10, ну максимум 15 минут. Однако удаление Троссара расширило ее до целого тайма, до 52 минут! Потому что случилось за секунды до перерыва и когда «Арсенал» вел в счете.

Команды знали, что их ждет во втором тайме. Готовились к нему 15 минут — как к отдельному матчу. А необыкновенность сценарного поворота, та самая кульминация была в том, что во втором тайме столкнулись две главные мировые силы. Безупречная оборона «Арсенала» и позиционная атака «Сити». Один на один. Без отвлекающих факторов. Кинг Конг против Годзиллы, Брюс Ли против Чака Норриса.

Было еще одно сюжетное усиление, от которого интрига едва не лопалась. «Сити» лишился двух лучших игроков в позиционных атаках: Де Брейне и Родри. Как же все сошлось.

Артета сработал лучше. «Арсенал» залатал все щели своей штрафной. Двойной слой цемента, клей, монтажная пена. «Сити» нависал над штрафной 52 минуты — и лишь раз опасно пробил. Этот тайм — учебник позиционной обороны. Даже несмотря на пропущенный гол на последней минуте.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Гвардиола тактически проиграл. Ох, аж руки задрожали от этих слов. Но да, и такое бывает. Он медленно и плохо реагировал на ход игры. Фоден, Грилиш и Стоунс появились слишком поздно. Плеймейкерские роли были отведены тем, кто для этого не пригоден. Рубен Диаш, Аканджи, Ковачич и Уокер невыносимо сухо катали мяч. Они же почему-то только и били. У Диаша набралось аж пять ударов.

Никаких обострений: сухой перекат и дальние удары. 28 ударов — и только один опасный. Так отыгрывалась в важнейшем матче команда, нашпигованная атакующими талантами.

«Сити» отыгрался на последней минуте, и есть в этом символизм. «Вы уже в чем-то сильнее нас. Но вам все еще не хватает совсем чуть-чуть».

Артета долго и болезненно гонится за Гвардиолой. Сначала были семь поражений подряд с разницей мячей 3:19. Потом две победы и две ничьи. Однако воскресная — она скорее как победа. «Арсенал» перевернул игру в первом тайме, а потом вдесятером не давал ничего «Сити» целых 50 минут.

Впрочем, это отдельный матч. В нем не решается судьба чемпионства и итог противостояния. Определят все распределение сил по сезону, матчи с аутсайдерами. Дни, когда все будет против твоей команды, но ты каким-то образом вытащишь результат. Артета на равных конкурирует с Гвардиолой в очных матчах. Теперь пора доказать, что он готов навязать ему конкуренцию на дистанции — до последнего тура.

Валера Полевиков

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