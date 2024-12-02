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Гвардиола показал болельщикам «Ливерпуля» жест в стиле Моуринью. Они кричали, что Пепа утром уволят

Гвардиола показал болельщикам «Ливерпуля» жест в стиле Моуринью
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
«Ман Сити» в жестком кризисе.

«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — в 13-м туре АПЛ без шансов уступил «Ливерпулю» (0:2). Под конец игры фанаты красных дразнили главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу, который ответил им в стиле позднего Жозе Моуринью.

Как отреагировал Гвардиола

«Ливерпуль» не оставил шансов «горожанам»: на 12-й минуте Коди Гакпо забил первый мяч, а на 78-й Мохамед Салах с пенальти сделал счет 2:0. После гола египтянина болельщики «Ливерпуля», сидящие около скамейки «Ман Сити», начали троллить главного тренера гостей Пепа Гвардиолу. «Утром тебя уволят», — неслось с трибун.

Видимо, заряд задел испанца. Он отреагировал на слова в стиле позднего кризисного Жозе Моуринью: пальцами показал число шесть — количество выигранных титулов АПЛ (у «Ливерпуля» он всего один).

А после финального свистка Пеп вновь продемонстрировал этот жест трибунам. Особенный так делал в ответ на насмешки фанатов «Тоттенхэма», который в 2018-м разделался с «МЮ» португальца (3:0). Только Жозе показал цифру три.

«Знаете, какой результат матча? 3:0. Знаете, что это значит? Счет 3:0, но три — это также количество титулов премьер-лиги, которое я выиграл. Я завоевал больше трофеев чемпиона Англии в одиночку, чем остальные 19 тренеров лиги, вместе взятые. Три титула у меня, два — у них. Уважайте это», — говорил после той игры португалец.

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0) в&nbsp;матче АПЛ. За Гвардиолу страшно. «Ливерпуль» снес «Ман Сити» и выкинул Пепа из топ-4

Что Пеп сказал после матча

Гвардиола после игры отвечал не так дерзко — признал, что «Ливерпуль» доминировал и заслуженно победил, а также прокомментировал свой жест. «Возможно, они (болельщики. — Прим. «СЭ») правы! Я не ожидал этого на «Энфилде». Может, им стоило спеть это раньше. Я не ожидал такого от людей из Ливерпуля, но это нормально!

В первые 15-20 минут они были неудержимы. Они начали игру очень мощно. Мы пытались контролировать мяч и много пасовать, но нам было очень тяжело. Они заслужили первый гол. Я знаю, насколько хорош «Ливерпуль» в обеих штрафных площадях. Поздравляю «Ливерпуль» с заслуженной победой, а мы принимаем сложившуюся ситуацию и будем отталкиваться от нее», — подвел итоги Гвардиола.

«Ман Сити» в кризисе

От ситуации нужно отталкиваться как можно скорее — у «Сити» семь матчей без побед во всех турнирах, в шести из которых команда проиграла. В соцсетях в шутку интерпретировали жест как иллюстрацию количества поражений на этом отрезке. Последнюю победу «горожане» одержали 26 октября — с минимальным преимуществом одолели «Саутгемптон» (1:0). Лидирующий в премьер-лиге «Ливерпуль» ускакал от них уже на 11 баллов, а команда Гвардиолы зависла на пятой строчке.

После ничьей с «Фейеноордом» (3:3) во вторник в Лиге чемпионов Гвардиола тоже запомнился странным поведением. На послематчевой пресс-конференции он сидел с расцарапанным лбом и ссадиной на носу — по словам испанца, он сделал это самостоятельно с помощью ногтей, так как хотел причинить себе боль.

Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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За Гвардиолу страшно. «Ливерпуль» снес «Ман Сити» и выкинул Пепа из топ-4
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
Результаты / календарь
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38 тур
29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 1 : 1
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 4 : 1
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 1 : 1
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 1 : 0
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 2 : 4
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 5
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 3 : 0
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 4 : 0
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 1 : 1
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 2 : 0
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
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