Гвардиола показал болельщикам «Ливерпуля» жест в стиле Моуринью. Они кричали, что Пепа утром уволят
«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — в 13-м туре АПЛ без шансов уступил «Ливерпулю» (0:2). Под конец игры фанаты красных дразнили главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу, который ответил им в стиле позднего Жозе Моуринью.
Как отреагировал Гвардиола
«Ливерпуль» не оставил шансов «горожанам»: на 12-й минуте Коди Гакпо забил первый мяч, а на 78-й Мохамед Салах с пенальти сделал счет 2:0. После гола египтянина болельщики «Ливерпуля», сидящие около скамейки «Ман Сити», начали троллить главного тренера гостей Пепа Гвардиолу. «Утром тебя уволят», — неслось с трибун.
Видимо, заряд задел испанца. Он отреагировал на слова в стиле позднего кризисного Жозе Моуринью: пальцами показал число шесть — количество выигранных титулов АПЛ (у «Ливерпуля» он всего один).
А после финального свистка Пеп вновь продемонстрировал этот жест трибунам. Особенный так делал в ответ на насмешки фанатов «Тоттенхэма», который в 2018-м разделался с «МЮ» португальца (3:0). Только Жозе показал цифру три.
«Знаете, какой результат матча? 3:0. Знаете, что это значит? Счет 3:0, но три — это также количество титулов премьер-лиги, которое я выиграл. Я завоевал больше трофеев чемпиона Англии в одиночку, чем остальные 19 тренеров лиги, вместе взятые. Три титула у меня, два — у них. Уважайте это», — говорил после той игры португалец.
Что Пеп сказал после матча
Гвардиола после игры отвечал не так дерзко — признал, что «Ливерпуль» доминировал и заслуженно победил, а также прокомментировал свой жест. «Возможно, они (болельщики. — Прим. «СЭ») правы! Я не ожидал этого на «Энфилде». Может, им стоило спеть это раньше. Я не ожидал такого от людей из Ливерпуля, но это нормально!
В первые 15-20 минут они были неудержимы. Они начали игру очень мощно. Мы пытались контролировать мяч и много пасовать, но нам было очень тяжело. Они заслужили первый гол. Я знаю, насколько хорош «Ливерпуль» в обеих штрафных площадях. Поздравляю «Ливерпуль» с заслуженной победой, а мы принимаем сложившуюся ситуацию и будем отталкиваться от нее», — подвел итоги Гвардиола.
«Ман Сити» в кризисе
От ситуации нужно отталкиваться как можно скорее — у «Сити» семь матчей без побед во всех турнирах, в шести из которых команда проиграла. В соцсетях в шутку интерпретировали жест как иллюстрацию количества поражений на этом отрезке. Последнюю победу «горожане» одержали 26 октября — с минимальным преимуществом одолели «Саутгемптон» (1:0). Лидирующий в премьер-лиге «Ливерпуль» ускакал от них уже на 11 баллов, а команда Гвардиолы зависла на пятой строчке.
После ничьей с «Фейеноордом» (3:3) во вторник в Лиге чемпионов Гвардиола тоже запомнился странным поведением. На послематчевой пресс-конференции он сидел с расцарапанным лбом и ссадиной на носу — по словам испанца, он сделал это самостоятельно с помощью ногтей, так как хотел причинить себе боль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Челси
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
4
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
5
|Ман. Сити
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
9
|МЮ
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|
10
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
11
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
12
|Астон Вилла
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|
15
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|
16
|Лестер
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|4 : 1
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|1 : 0
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|2 : 4
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|2 : 5
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|3 : 0
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|4 : 0
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|1 : 1
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|2 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|11
|1
|3
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2