Гвардиола показал болельщикам «Ливерпуля» жест в стиле Моуринью. Они кричали, что Пепа утром уволят

«Ман Сити» в жестком кризисе.

«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — в 13-м туре АПЛ без шансов уступил «Ливерпулю» (0:2). Под конец игры фанаты красных дразнили главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу, который ответил им в стиле позднего Жозе Моуринью.

Как отреагировал Гвардиола

«Ливерпуль» не оставил шансов «горожанам»: на 12-й минуте Коди Гакпо забил первый мяч, а на 78-й Мохамед Салах с пенальти сделал счет 2:0. После гола египтянина болельщики «Ливерпуля», сидящие около скамейки «Ман Сити», начали троллить главного тренера гостей Пепа Гвардиолу. «Утром тебя уволят», — неслось с трибун.

Видимо, заряд задел испанца. Он отреагировал на слова в стиле позднего кризисного Жозе Моуринью: пальцами показал число шесть — количество выигранных титулов АПЛ (у «Ливерпуля» он всего один).

А после финального свистка Пеп вновь продемонстрировал этот жест трибунам. Особенный так делал в ответ на насмешки фанатов «Тоттенхэма», который в 2018-м разделался с «МЮ» португальца (3:0). Только Жозе показал цифру три.

«Знаете, какой результат матча? 3:0. Знаете, что это значит? Счет 3:0, но три — это также количество титулов премьер-лиги, которое я выиграл. Я завоевал больше трофеев чемпиона Англии в одиночку, чем остальные 19 тренеров лиги, вместе взятые. Три титула у меня, два — у них. Уважайте это», — говорил после той игры португалец.

Что Пеп сказал после матча

Гвардиола после игры отвечал не так дерзко — признал, что «Ливерпуль» доминировал и заслуженно победил, а также прокомментировал свой жест. «Возможно, они (болельщики. — Прим. «СЭ») правы! Я не ожидал этого на «Энфилде». Может, им стоило спеть это раньше. Я не ожидал такого от людей из Ливерпуля, но это нормально!

В первые 15-20 минут они были неудержимы. Они начали игру очень мощно. Мы пытались контролировать мяч и много пасовать, но нам было очень тяжело. Они заслужили первый гол. Я знаю, насколько хорош «Ливерпуль» в обеих штрафных площадях. Поздравляю «Ливерпуль» с заслуженной победой, а мы принимаем сложившуюся ситуацию и будем отталкиваться от нее», — подвел итоги Гвардиола.

«Ман Сити» в кризисе

От ситуации нужно отталкиваться как можно скорее — у «Сити» семь матчей без побед во всех турнирах, в шести из которых команда проиграла. В соцсетях в шутку интерпретировали жест как иллюстрацию количества поражений на этом отрезке. Последнюю победу «горожане» одержали 26 октября — с минимальным преимуществом одолели «Саутгемптон» (1:0). Лидирующий в премьер-лиге «Ливерпуль» ускакал от них уже на 11 баллов, а команда Гвардиолы зависла на пятой строчке.

После ничьей с «Фейеноордом» (3:3) во вторник в Лиге чемпионов Гвардиола тоже запомнился странным поведением. На послематчевой пресс-конференции он сидел с расцарапанным лбом и ссадиной на носу — по словам испанца, он сделал это самостоятельно с помощью ногтей, так как хотел причинить себе боль.