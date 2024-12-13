У Гвардиолы появились проблемы со здоровьем. Кризис «Ман Сити» сводит Пепа с ума
В среду «Манчестер Сити» уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов (0:2) и продлил неудачную серию — в последних десяти матчах у «горожан» всего одна победа. Кризис «горожан» сказался на состоянии их главного тренера Пепа Гвардиолы — испанец испытывает ментальные и физические проблемы.
Гвардиола признался в ухудшении здоровья
Испанец откровенно поговорил с экс-нападающим сборной Италии Лукой Тони на Prime Video Sport. Пеп признался, что плохая форма «Ман Сити» высасывает из него силы и заставляет страдать: «У меня проблемы с кожей. Я вынужден принимать антигистаминные препараты в течение двух-трех лет. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я часто ошибаюсь, это заставляет меня переживать. Иногда я теряю рассудок.
Я плохо сплю, у меня проблемы с перевариванием пищи. Мне всегда приходится есть что-то легкое. Вечером — только суп. Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул премьер-лиги, и я не иду против своего душевного состояния. Если оно отвратительно, то оно отвратительно. Но я знаю, что это пройдет. То же самое происходит, когда я испытываю радость. Я знаю, что это не навсегда».
Это заявление Гвардиолы усилило беспокойство за состояние тренера. Ранее он появился с расцарапанным лицом на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3) — Пеп признался, что разодрал себя ногтями, чтобы причинить себе боль, но позже извинился за такие слова. Далее Пеп стал пропадать на базе «Ман Сити» — запирался в офисе и отключал телефон в попытке найти выход из кризиса «горожан».
В соцсетях даже распространяли видео, на котором обозленный Пеп бросается на провоцирующего его болельщика. Однако ролик оказался записанным раньше — инцидент случился после майского финала Кубка Англии, в котором «Ман Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2). Впрочем, многие поверили, что это произошло после проигрыша «Ливерпулю» 1 декабря (0:2) — в настолько критичном состоянии сейчас находится Гвардиола.
Зато после поражения от команды Арне Слота испанец болезненно отреагировал на скандирования «Энфилда» о том, что его вот-вот уволят, — в стиле увядающего Жозе Моуринью показал шесть пальцев в честь шести побед в АПЛ (у «Ливерпуля» она всего одна).
«Сити» — в кризисе
Страдания Пепа связаны с ужасной формой «горожан» — одна победа в десяти последних матчах во всех турнирах и 23 пропущенных мяча на этом отрезке. В АПЛ «Ман Сити» скатился на четвертую строчку с отставанием в восемь очков от лидирующего «Ливерпуля», у которого есть игра в запасе. В ЛЧ команда вообще находится на грани непопадания в плей-офф: с восемью баллами в шести играх она расположилась на 22-й строчке — в стыковые матчи попадают клубы с девятого по 24-е место. В оставшихся двух турах «Сити» встретится с конкурирующими «ПСЖ» и «Брюгге».
Гвардиола пытается объяснить провалы «Сити» — считает, что перенасыщенный календарь изнашивает футболистов и не дает показывать топ-результаты. Лука Тони спросил, как скоро клуб придет в себя — Пеп ответил, что до нового года этого может не произойти. «Но если мы справимся, кому-то будет нелегко противостоять нам», — подытожил испанец.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
5
|Нот. Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|
6
|Астон Вилла
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
10
|Фулхэм
|15
|6
|5
|4
|22-20
|23
|
11
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
12
|Ньюкасл
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|15
|3
|5
|7
|21-30
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|15
|1
|6
|8
|14-27
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|15
|2
|3
|10
|23-38
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|4 : 2
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|2 : 3
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|1 : 1
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|1 : 2
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|2 : 2
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|3 : 4
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|2 : 1
|25.05
|00:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|13
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3