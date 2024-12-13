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У Гвардиолы появились проблемы со здоровьем. Кризис «Ман Сити» сводит Пепа с ума

Хосеп Гвардиола рассказал о проблемах со здоровьем
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Тренер страдает из-за неудач «горожан».

В среду «Манчестер Сити» уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов (0:2) и продлил неудачную серию — в последних десяти матчах у «горожан» всего одна победа. Кризис «горожан» сказался на состоянии их главного тренера Пепа Гвардиолы — испанец испытывает ментальные и физические проблемы.

Рико Льюис, Кевин Де&nbsp;Брейне, Рубен Диаш и&nbsp;Эрлин Холанн после поражения &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Ювентуса&raquo; (0:2). 11&nbsp;ноября. Турин. Новый формат Лиги чемпионов — кошмар для «Сити», «ПСЖ» и всех системных команд. Среди грандов стабильно хорош лишь один клуб

Гвардиола признался в ухудшении здоровья

Испанец откровенно поговорил с экс-нападающим сборной Италии Лукой Тони на Prime Video Sport. Пеп признался, что плохая форма «Ман Сити» высасывает из него силы и заставляет страдать: «У меня проблемы с кожей. Я вынужден принимать антигистаминные препараты в течение двух-трех лет. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я часто ошибаюсь, это заставляет меня переживать. Иногда я теряю рассудок.

Я плохо сплю, у меня проблемы с перевариванием пищи. Мне всегда приходится есть что-то легкое. Вечером — только суп. Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул премьер-лиги, и я не иду против своего душевного состояния. Если оно отвратительно, то оно отвратительно. Но я знаю, что это пройдет. То же самое происходит, когда я испытываю радость. Я знаю, что это не навсегда».

Это заявление Гвардиолы усилило беспокойство за состояние тренера. Ранее он появился с расцарапанным лицом на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3) — Пеп признался, что разодрал себя ногтями, чтобы причинить себе боль, но позже извинился за такие слова. Далее Пеп стал пропадать на базе «Ман Сити» — запирался в офисе и отключал телефон в попытке найти выход из кризиса «горожан».

В соцсетях даже распространяли видео, на котором обозленный Пеп бросается на провоцирующего его болельщика. Однако ролик оказался записанным раньше — инцидент случился после майского финала Кубка Англии, в котором «Ман Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2). Впрочем, многие поверили, что это произошло после проигрыша «Ливерпулю» 1 декабря (0:2) — в настолько критичном состоянии сейчас находится Гвардиола.

Зато после поражения от команды Арне Слота испанец болезненно отреагировал на скандирования «Энфилда» о том, что его вот-вот уволят, — в стиле увядающего Жозе Моуринью показал шесть пальцев в честь шести побед в АПЛ (у «Ливерпуля» она всего одна).

«Сити» — в кризисе

Страдания Пепа связаны с ужасной формой «горожан» — одна победа в десяти последних матчах во всех турнирах и 23 пропущенных мяча на этом отрезке. В АПЛ «Ман Сити» скатился на четвертую строчку с отставанием в восемь очков от лидирующего «Ливерпуля», у которого есть игра в запасе. В ЛЧ команда вообще находится на грани непопадания в плей-офф: с восемью баллами в шести играх она расположилась на 22-й строчке — в стыковые матчи попадают клубы с девятого по 24-е место. В оставшихся двух турах «Сити» встретится с конкурирующими «ПСЖ» и «Брюгге».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Фото Global Look Press

Гвардиола пытается объяснить провалы «Сити» — считает, что перенасыщенный календарь изнашивает футболистов и не дает показывать топ-результаты. Лука Тони спросил, как скоро клуб придет в себя — Пеп ответил, что до нового года этого может не произойти. «Но если мы справимся, кому-то будет нелегко противостоять нам», — подытожил испанец.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
10
 Фулхэм 15 6 5 4 22-20 23
11
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 15 3 5 7 21-30 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 15 1 6 8 14-27 9
19
 Вулверхэмптон 15 2 3 10 23-38 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 2 : 3
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 1 : 1
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 1 : 2
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 3 : 4
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 2 : 1
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
Эшли Янг

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Эвертон

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