На базе «МЮ» построили заграждение за 240 тысяч евро. Тен Хаг потребовал конфиденциальности тренировок

На базе «МЮ» построили заграждение за 240 тысяч евро по просьбе тен Хага

Теперь за занятиями «МЮ» не будут подглядывать.

На тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне появилась огромная преграда около главного тренировочного поля. Это сделано для сохранения конфиденциальности занятий «красных дьяволов».

Зачем отгородили тренировочное поле

Первым информацию о постройке сообщил журналист Daily Mail Крис Уилер. По его информации, на базе манкунианцев появилась гигантская белая преграда около основного тренировочного поля. По данным источника, постройка выросла, чтобы скрыть занятия футболистов от посторонних глаз и защитить игроков от порывистого ветра. Также Уилер сообщил, что она обошлась клубу приблизительно в 240 тысяч евро.

В соцсетях новость восприняли с иронией. По мнению многих пользователей, повышение конфиденциальности тренировок — не то, что поможет «МЮ» в этом сезоне.

— Hewhoshootspew: «Чтобы никто не видел, насколько плоха тренировка ударов»;

— HughRamage: «Это худшее оправдание, которое я когда-либо слышал»;

— Adam: «Бро тратит больше денег на тренировочное поле, чем на по-настоящему хороших игроков»;

— PavloEscobar: «Не было необходимости в стене, никто все равно не хотел бы видеть его методы тренировок».

«МЮ» перестраивает базу, но экономит на сотрудниках

Летом «красные дьяволы» начали трансформацию тренировочной базы, которая обойдется клубу в районе 60 миллионов евро. Перестройка связана с приходом в клуб Джима Рэтклиффа — нового совладельца «МЮ». Многие объекты на базе нуждались в ремонте — он продлится весь сезон-2024/25. Сейчас «красные дьяволы» даже не тренируются на поле, около которого возвели преграду.

«Мы хотим создать среду мирового класса для победы наших команд (помимо основного «МЮ», женский и юношеские коллективы. — Прим. «СЭ»), — отметил Рэтклифф. — Когда мы провели тщательный обзор тренировочных центров Каррингтона и встретились с нашими игроками первой команды, было ясно, что уровень упал ниже наших конкурентов. Этот проект обеспечит доведение тренировочной базы «Манчестер Юнайтед» до самого высокого стандарта».

Обновление комплекса означает новые затраты, из-за чего клуб начал энергично экономить на сотрудниках. Летом Daily Mail информировал о том, что «МЮ» в ближайшие два года может уволить 250 человек — по подсчетам клубных экономистов, это поможет ежегодно экономить около 60 миллионов евро. Также ради оптимизации клуб перестал выдавать персоналу ланч-боксы в день игры.

Эрик тен Хаг. Фото Reuters

Тен Хага вновь не уволят?

«МЮ» кошмарно выглядит в этом сезоне: показал худший старт в истории АПЛ, набрав всего восемь очков в семи играх и расположившись на 14-й строчке. Это не только слабейший результат клуба в истории АПЛ, но и самый вялый за последние 35 лет. Однако главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, кажется, снова не уволят.

8 октября у голландца состоялась встреча с руководством клуба, которая продолжалась семь часов. На переговорах присутствовал и Рэтклифф, но он не дал никаких комментариев медиа, а новостей об увольнении тен Хага так и не появилось. Также ранее стало известно, что неустойка при расторжении контракта тренера составит свыше 20 миллионов евро.