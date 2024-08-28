Грузинский герой Евро перешел в «Ливерпуль». Мамардашвили заменит Алиссона?
Сборная Грузии пошумела на прошедшем чемпионате Европы. Континент узнал несколько новых фамилий и закрепил и так знакомые, среди которых есть вратарь Мамардашвили. Уровень грузин ни за что не позволил бы им надеяться на плей-офф без чудес от голкипера, он совершил 30 спасений за турнир — всего на два меньше рекорда Игоря Акинфеева из 2008 года.
Последние два с половиной года Георгий продуктивно провел в «Валенсии», а российская публика узнала о нем еще раньше, когда тбилисский «Локомотив» не пустил «Динамо» в Лигу Европы-2020/21 — пять сейвов вратаря и итоговые 2:1 не в пользу москвичей. В Испанию Мамардашвили переехал всего за 850 тысяч евро. А после недавнего Евро стал самым дорогим голкипером мира с ценником в 45 миллионов.
Трансфер на повышение напрашивался давно. Год назад Георгий мог оказаться в «Баварии», но не сложилось. И хорошо. Еще за ним пристально наблюдали «МЮ», «Атлетико» и «Реал», но выбор игрока пал на «Ливерпуль», который заплатит «Валенсии» 30+5 миллионов евро. Даже дешево как-то.
Спрос на грузина неудивителен. Мамардашвили действительно превратился в одного из лучших в Испании, причем в относительно сжатые сроки. Без него «Валенсия» наверняка закончила бы прошлый сезон гораздо ниже девятой строчки, потому что 40 забитых мячей совсем не соответствуют месту в таблице. У «Альмерии», например, 43, а она вообще-то вылетела.
23-летний вратарь высочайшего уровня отправляется в топ-клуб, претендующий на все трофеи, за которые борется, — казалось бы, какие могут быть вопросы? Но они есть. В первую очередь хочется понимать, какие у Георгия перспективы. В течение переговоров всплывали слухи о нежелании грузина сидеть под Алиссоном. В «Ливерпуле» придумали, что делать. Мамардашвили приедет в АПЛ только следующим летом, хоть контракт и будет подписан уже сейчас. Изначально рассматривался вариант с арендой в менее статусный английский клуб, писали про «Борнмут», но в итоге он просто проведет текущий сезон в «Валенсии». Идеально для всех.
Ну а бразилец, которому в октябре исполнится 32 года, судя по всему, через год покинет «Энфилд». Алиссон уже отреагировал на новость о покупке грузина: «Клуб должен подготовиться к будущему. Я не могу оставаться здесь вечно, я старею! Конечно, для вратаря я еще молод, у меня много энергии, и я еще многое могу дать этому клубу. Они сделают это и на других позициях. У нас так много важных игроков, у которых истекают контракты, и клубу нужно организоваться на будущее. Я думаю, это была хорошая идея. Я знал о Мамардашвили до того, как это появилось в социальных сетях, и это хорошее сообщение для меня, потому что клуб заботится о том, что я думаю».
Вероятно, Беккер умчится зарабатывать в Саудовскую Аравию. Он и сам не скрывает, что хочет там когда-нибудь поиграть. Вариант рабочий, но как-то рановато — Алиссону всего 31, самый сок для вратаря, мог бы спокойно играть на высочайшем уровне еще лет пять. С другой стороны, следующим летом бразилец может никуда и не уйти, и в таком случае Мамардашвили придется уходить в очередную аренду.
Еще один нюанс — не лучшая игра Георгия ногами. Все главные команды мира стремятся ставить в ворота футболиста, который умеет грамотно участвовать в атаках. Да и Арне Слоту такое необходимо. В предсезонном матче против «Севильи» «Ливерпуль» сделал гол за четыре передачи от Алиссона. Так выглядит слотбол. Не сказать, что Георгий прямо совсем не умеет пасовать и действовать под давлением, но прогрессировать точно нужно, и Алиссону в этом компоненте он очевидно уступает. Есть еще девять месяцев, чтобы прибавить.
Нет сомнений, что в Англии все продумали и тщательно взвесили, иначе этот трансфер не был бы единственным для «Ливерпуля» в межсезонье. Георгия ждут и планируют сделать его основным на долгие годы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
11
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|2
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Дэн Берн
Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|2