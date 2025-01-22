Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника Абдукодира Хусанова, рассказал, как стал возможен переход его клиента в «Манчестер Сити».

Хусанов входит в топ-5 лучших защитников Европы до 23 лет

— Когда лично вы осознали, что трансфер Абдукодира в «Сити» реален? Как шли переговоры?

— В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту. А в начале декабря английский клуб начал общаться и с «Лансом», и с нами по поводу возможного трансфера.

— Другие варианты были?

— На тот момент буквально половина команд АПЛ вышла с нами на связь по поводу Хусанова.

— Половина?

— В какой-то момент я насчитал, что с нами связывается уже 12 английских клубов.

— Главный конкурент «Сити»?

— «Ньюкасл». Он последним выбыл из этой гонки. Это очень хороший клуб, интересный проект. У него большое будущее. Думаю, «Ньюкасл» в ближайшие годы будет входить в топ-6 в АПЛ. Но из-за финансового фейр-плей и других определенных факторов «Ньюкасл» не смог сформулировать конкретное предложение. Все затягивалось. А в это время «Сити» давил и на «Ланс», и на нас, ждал ответа. Мы в итоге выбрали этот вариант. Сделка состоялась.

— Чем Хусанов прежде всего привлек внимание Хосепа Гвардиолы?

— Наверное, этот вопрос лучше задать Пепу, а не мне. Он со мной такими соображениями не делился (улыбается). Но в моем понимании «Сити» привлекло то, что Абдукодир — игрок молодой, физически сильный, в единоборствах цепкий. Никому не уступает. Такой защитник нужен был Пепу. По всем показателям Хусанов входил в топ-5 лучших центральных защитников до 23 лет в Европе. Я вам даже больше скажу. У всех клубов, которые на нас выходили, Абдукодир стоял на первом месте в списке. Не второй, не третий, а именно первый!

— И у «Сити»?

— Да, и у «Сити» он шел первым в шорт-листе. «Ньюкасл» вообще говорил: «Нам только он нужен — и больше никто»!

— Аббос Файзуллаев из ЦСКА не так давно сказал, что Хусанов развивает скорость в 35 километров час. Ракета?

— Даже не 35, а 37 километров в час. В чемпионате Франции, матч сейчас не вспомню, он убегал от одного нападающего, японца, именно на такой скорости. Очень быстрый. В единоборствах очень сильный, никому не уступает. Можете посмотреть его статистику выступлений в лиге 1 в первом круге. Все сразу станет понятно.

— А не слишком ли быстро развивается карьера Хусанова? Ведь еще в 2023 году он играл в чемпионате Белоруссии за «Энергетик-БГУ».

— Значит, люди, которые были вокруг него, и он сам сделали правильные шаги в плане развития карьеры. Значит, мы не ошиблись.

Фото ФК «Манчестер Сити»

«Сити» отдаст его в аренду? А зачем тогда заплатил 50 миллионов?

— А вы держите в голове вариант, при котором «Сити» отдаст Абдукодира в аренду в виду очень серьезной конкуренции?

— Да, конкуренцию никто не отменял. Но, как я понимаю, Пеп решил перестроить команду. И сейчас «Сити» скупает всех лучших молодых центральных защитников. Абдукодир никогда не боялся борьбы за место в составе, он всегда шел туда, где больно, где трудно. И я не думаю, что «Сити» заплатил за него 50 миллионов, чтобы отдать в аренду. Гвардиола хочет видеть его в составе прямо сейчас. В противном случае «Сити» мог его купить и до лета держать в аренде. А раз англичане настаивали на переходе зимой, значит, Гвардиола на него действительно рассчитывает.

— Просто, например, известный агент Дмитрий Селюк считает, что сумма трансфера составляет не 40-50 миллионов, а максимум — 20.

— 40 миллионов. Плюс 10 миллионов бонусами. Думаю, это уже всем известно, везде объявили. В сумме получается 50.

— Павел Родненок, который тренировал Хусанова в «Энергетике- БГУ», уверен: узбекский футболист сожрет всех конкурентов в «Сити». Ментально настолько сильный?

— Тренер «Ланса» Фрэнк Эс, когда увидел 19-летнего футболиста, сказал, что он играет во взрослый футбол. Для Хусанова действительно нет никаких преград, он готов играть против звезд. Это футболист, который получает кайф именно от игры в защите. Не знаю, следили ли вы за матчами «Ланса», но болельщики получали удовольствие от его единоборств. Обычно все приходят в восторг от голов, а тут ему с трибун аплодировали за ведение борьбы в защите! Каждое его удачное действие в защите сопровождалось бурными аплодисментами.

— Родненок говорил, что в «Энергетике-БГУ» у Хусанова было порой по четыре тренировки в день.

— Анатолий Иванович Юревич разработал для Абдукодира специальную программу. У нас, кстати, уже несколько игроков прошли через этого тренера. Мы знаем, какие тяжелые у него нагрузки. Но все, кто справился, заиграли на высоком уровне. Абдукодир попал к Юревичу в 16 лет, и это стало одним из главных факторов того, что в итоге он здорово окреп. У него папа — бывший футболист, играл за сборную Узбекистана. Привил сыну понимание и видение футбола. Он его главный критик и советчик.

— При этом некоторые эксперты считают, что в «Сити» у Абдукодира могут возникнуть проблемы с первым пасом, с началом атак.

— Ну мы же идем к одному из лучших, если не к лучшему, тренеру в мире! Гвардиола может научить Абдукодира многому, исправить его недостатки и сделать его еще сильнее. То есть мы же пошли не по простому варианту, в средний клуб, где он точно будет играть, а туда, где есть серьезные цели и где он обязательно будет расти, прогрессировать. Поэтому в итоге и выбрали «Манчестер Сити». Надеемся, что Пеп сделает из Абдукодира лучшего защитника Европы через несколько лет.

— А что Гвардиола сказал Хусанову при их первом разговоре?

— Я присутствовал при этой беседе. Пеп сказал Абдукодиру: «Я хочу, чтобы ты как можно быстрее выучил английский, чтобы мы могли больше общаться».

— А с английским у него пока не очень?

— Абдукодир же играл во Франции. Сейчас он активно учит английский. Пеп ему так и сказал: «Занимайся каждый день не менее часа, пожалуйста»! Хусанов в целом все понимает в тренировочном процессе, но для Гвардиолы очень важны нюансы, детали. Соответственно, им надо более тесно общаться. Так что Абдукодиру необходимо подтянуть свой английский.

Фото Global Look Press

Интерес из РПЛ? Мы правильно сделали, что перешли в «Ланс»

— Когда Абдукодир играл в Белоруссии, были ли у вас предложения от топовых российских клубов?

— У меня есть партнер Улугбек Асанбаев. Мы вместе с ним ведем этого игрока. Может быть, на него и выходили из РПЛ. Я-то был сконцентрирован строго на европейском направлении. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Да и не люблю обсуждать то, что не состоялось. Могу сказать лишь. что был интерес из Турции. Но раз мы в итоге оказались в «Манчестер Сити», значит, в принципе, двигались поэтапно верно.

— Теперь уже бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что армейцы могли подписать Хусанова, но их опередил «Ланс».

— У нас в приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Белоруссии, мы довольно часто с партнером говорили на эту тему. Он мне поручил работу на европейском направлении. Мы были нацелены именно на это и шли туда.

— Почему узбекский защитник дорос до «Манчестер Сити», а российский — нет?

— Не вправе судить российских игроков, больше сконцентрирован на наших ребятах.

— Хусанов — феномен?

— Это очень талантливый игрок, который получил правильное воспитание, футбольное образование и, наверное, правильное окружение. Я бы так сформулировал.