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Большое событие для мира спортивного ТВ. Линекер покинет культовое шоу на BBC, которое ведет 25 лет

Линекер покинет шоу Match of the Day после окончания сезона-2024/25
Егор Сергеев
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Гари Линекер.
Фото Global Look Press
Уходит эпоха.

Знаменитый в прошлом нападающий и суперзвезда спортивного телевидения Гари Линекер покинет роль ведущего программы Match of the Day («Матч дня») на канале BBC. Англичанин уйдет в конце текущего сезона АПЛ, но будет работать комментатором до окончания чемпионата мира 2026 года. Эта новость — большое событие не только для английского ТВ, но и для мирового.

Официальное заявление

Первой об уходе Гари заявила газета Sun со ссылкой на свои источники, а во вторник, 12 ноября, руководство BBC официально подтвердило информацию.

«BBC и Линекер договорились о продлении контракта до окончания чемпионата мира 2026 года», — говорится в сообщении компании, в котором также подчеркивается, что срок полномочий ведущего в Match of the Day подходит к концу.

Предыдущий контракт экс-футболиста должен был завершиться в мае 2025 года, и, как стало известно местным журналистам, в октябре он вступил в переговоры с компанией о продлении.

Судя по всему, диалог вышел непростым. Из некоторых источников в BBC известно, что Линекер не собирался уходить из программы.

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Сам Гари прокомментировал информацию довольно емко, признавшись, что рад продлить контракт. Про шоу он ничего не упомянул.

«Я рад продолжить свое давнее сотрудничество с BBC и хотел бы поблагодарить всех, кто сделал это возможным», — сказал Линекер.

Последние 20 лет Гари был одним из самых высокооплачиваемых ведущих на английском спортивном телевидении. По данным за 2017 год, его годовая зарплата составляла порядка 2 миллионов фунтов.

Как сообщил бывший генеральный директор BBC Грег Дайк, уход Линекера — большая экономия бюджета для компании, которая испытывает финансовые трудности и недавно провела масштабные сокращения в рамках стратегии по экономии 700 миллионов фунтов в год.

Фото Global Look Press

Все из-за скандала в соцсетях?

Официальная причина ухода Линекера из культовой программы не названа. Но есть предположение, что руководство BBC отказалось от него в связи со скандалом, связанным с чрезмерной активностью ведущего в соцсетях.

Причиной могло стать сообщение Гари в сентябре 2023 года, в котором он сравнил предложение находившегося тогда у власти правительства консерваторов автоматически высылать почти всех мигрантов, прибывающих в страну нелегально, с риторикой нацистской Германии. Тогда же ведущего отстранили от эфира в связи с «нарушением принципа непредвзятости».

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Однако затем коллеги по цеху заступились за Гари. В их числе были известные футболисты-телеведущие Иан Райт и Алан Ширер. В итоге BBC пересмотрела внутренние правила и заявила, что сотрудники могут выражать свое мнение по политическим вопросам, но не должны допускать политической агитации. Через неделю Линекера вернули в эфир, но руководство по-прежнему было возмущено его поведением, хоть и тщательно скрывало это.

Фото Global Look Press

Труднозаменимый

Линекер — суперзвезда британского телевидения, один из самых известных и узнаваемых людей в стране.

Эксперты предупреждают, что замена ведущего такого калибра в популярном шоу — большой риск и BBC надо хорошенько подумать о кандидатуре следующего лица «Матча дня».

Фанаты уже назвали несколько человек, которых хотели бы видеть в качестве ведущего любимой программы. Среди них две женщины — бывшая футболистка женского «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт, а также популярная спортивная журналистка Габби Логан.

Футбол
Гари Линекер
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
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Ньюкасл – Вест Хэм
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Ноттингем Форест

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Брентфорд

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Букайо Сака

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Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
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Челси

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Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
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Эшли Янг

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