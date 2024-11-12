Большое событие для мира спортивного ТВ. Линекер покинет культовое шоу на BBC, которое ведет 25 лет

Уходит эпоха.

Знаменитый в прошлом нападающий и суперзвезда спортивного телевидения Гари Линекер покинет роль ведущего программы Match of the Day («Матч дня») на канале BBC. Англичанин уйдет в конце текущего сезона АПЛ, но будет работать комментатором до окончания чемпионата мира 2026 года. Эта новость — большое событие не только для английского ТВ, но и для мирового.

Официальное заявление

Первой об уходе Гари заявила газета Sun со ссылкой на свои источники, а во вторник, 12 ноября, руководство BBC официально подтвердило информацию.

«BBC и Линекер договорились о продлении контракта до окончания чемпионата мира 2026 года», — говорится в сообщении компании, в котором также подчеркивается, что срок полномочий ведущего в Match of the Day подходит к концу.

Предыдущий контракт экс-футболиста должен был завершиться в мае 2025 года, и, как стало известно местным журналистам, в октябре он вступил в переговоры с компанией о продлении.

Судя по всему, диалог вышел непростым. Из некоторых источников в BBC известно, что Линекер не собирался уходить из программы.

Сам Гари прокомментировал информацию довольно емко, признавшись, что рад продлить контракт. Про шоу он ничего не упомянул.

«Я рад продолжить свое давнее сотрудничество с BBC и хотел бы поблагодарить всех, кто сделал это возможным», — сказал Линекер.

Последние 20 лет Гари был одним из самых высокооплачиваемых ведущих на английском спортивном телевидении. По данным за 2017 год, его годовая зарплата составляла порядка 2 миллионов фунтов.

Как сообщил бывший генеральный директор BBC Грег Дайк, уход Линекера — большая экономия бюджета для компании, которая испытывает финансовые трудности и недавно провела масштабные сокращения в рамках стратегии по экономии 700 миллионов фунтов в год.

Фото Global Look Press

Все из-за скандала в соцсетях?

Официальная причина ухода Линекера из культовой программы не названа. Но есть предположение, что руководство BBC отказалось от него в связи со скандалом, связанным с чрезмерной активностью ведущего в соцсетях.

Причиной могло стать сообщение Гари в сентябре 2023 года, в котором он сравнил предложение находившегося тогда у власти правительства консерваторов автоматически высылать почти всех мигрантов, прибывающих в страну нелегально, с риторикой нацистской Германии. Тогда же ведущего отстранили от эфира в связи с «нарушением принципа непредвзятости».

Однако затем коллеги по цеху заступились за Гари. В их числе были известные футболисты-телеведущие Иан Райт и Алан Ширер. В итоге BBC пересмотрела внутренние правила и заявила, что сотрудники могут выражать свое мнение по политическим вопросам, но не должны допускать политической агитации. Через неделю Линекера вернули в эфир, но руководство по-прежнему было возмущено его поведением, хоть и тщательно скрывало это.

Фото Global Look Press

Труднозаменимый

Линекер — суперзвезда британского телевидения, один из самых известных и узнаваемых людей в стране.

Эксперты предупреждают, что замена ведущего такого калибра в популярном шоу — большой риск и BBC надо хорошенько подумать о кандидатуре следующего лица «Матча дня».

Фанаты уже назвали несколько человек, которых хотели бы видеть в качестве ведущего любимой программы. Среди них две женщины — бывшая футболистка женского «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт, а также популярная спортивная журналистка Габби Логан.