Скандальная звезда OnlyFans «спалила» игрока «Ливерпуля» — он хотел организовать групповую секс-вечеринку
Известная австралийская порномодель, звезда OnlyFans Бонни Блю рассказала о пикантном предложении одного из футболистов «Ливерпуля». Конкретную фамилию «затейника» она называть не стала, но сделала несколько намеков, после чего в Сети стали строить различные теории.
«Заказчику» 21 год
Актриса фильмов для взрослых в эфире Sinners Podcast сообщила, что игрок красных хотел организовать групповую секс-вечеринку — вероятно, в компании своих же одноклубников.
Бонни напрямую отказалась называть «заказчика», но после наводящих вопросов, кажется, «спалилась». По ее словам, футболист сейчас выступает за главную команду «Ливерпуля», и ему 21 год. Один из ведущих в студии сразу же назвал защитника Джарелла Куансу, и Блю стала подозрительно смеяться при его упоминании. Тем не менее некоторые фанаты считают, что автором необычной идеи мог быть Харви Эллиотт или Конор Брэдли.
Скандальная поклонница «Дерби Каунти»
А вообще Бонни болеет за другой английский клуб — «Дерби Каунти». Недавно она ходила на матч и в перерыве между таймами успела «приободрить» одного из фанатов. В беседе с Daily Star девушка поведала, что отвела незнакомца в туалет, где занялась с ним сексом. Все происходящее модель снимала на видео, которое позже загрузила на OnlyFans. После интимной близости Блю как ни в чем не бывало вернулась на трибуну. А еще перед игрой она провела небольшой опрос среди мужчин в соцсетях.
«Я спрашивала их о том, когда в последний раз жены доставляли им удовольствие. Хотя некоторые признались, что не одобряют походы «налево», они быстро осознали, насколько ленивы их женщины в спальне», — сказала девушка.
Бонни заявила, что и болельщик, с которым они уединились в туалете, находится в браке.
Блю получила скандальную известность после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании, во время которого «удовлетворила» 158 мужчин. Все вечеринки транслировались на OnlyFans, и за каждую из них девушка получила более 250 тысяч долларов (как минимум по 24,1 миллиона рублей).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|
3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
9
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
10
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|
11
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
14
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|- : -
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|- : -
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1