Кто это мог быть?

Известная австралийская порномодель, звезда OnlyFans Бонни Блю рассказала о пикантном предложении одного из футболистов «Ливерпуля». Конкретную фамилию «затейника» она называть не стала, но сделала несколько намеков, после чего в Сети стали строить различные теории.

«Заказчику» 21 год

Актриса фильмов для взрослых в эфире Sinners Podcast сообщила, что игрок красных хотел организовать групповую секс-вечеринку — вероятно, в компании своих же одноклубников.

Бонни напрямую отказалась называть «заказчика», но после наводящих вопросов, кажется, «спалилась». По ее словам, футболист сейчас выступает за главную команду «Ливерпуля», и ему 21 год. Один из ведущих в студии сразу же назвал защитника Джарелла Куансу, и Блю стала подозрительно смеяться при его упоминании. Тем не менее некоторые фанаты считают, что автором необычной идеи мог быть Харви Эллиотт или Конор Брэдли.

Скандальная поклонница «Дерби Каунти»

А вообще Бонни болеет за другой английский клуб — «Дерби Каунти». Недавно она ходила на матч и в перерыве между таймами успела «приободрить» одного из фанатов. В беседе с Daily Star девушка поведала, что отвела незнакомца в туалет, где занялась с ним сексом. Все происходящее модель снимала на видео, которое позже загрузила на OnlyFans. После интимной близости Блю как ни в чем не бывало вернулась на трибуну. А еще перед игрой она провела небольшой опрос среди мужчин в соцсетях.

«Я спрашивала их о том, когда в последний раз жены доставляли им удовольствие. Хотя некоторые признались, что не одобряют походы «налево», они быстро осознали, насколько ленивы их женщины в спальне», — сказала девушка.

Бонни заявила, что и болельщик, с которым они уединились в туалете, находится в браке.

Блю получила скандальную известность после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании, во время которого «удовлетворила» 158 мужчин. Все вечеринки транслировались на OnlyFans, и за каждую из них девушка получила более 250 тысяч долларов (как минимум по 24,1 миллиона рублей).