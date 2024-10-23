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Сегодня, 16:20

Скандальная звезда OnlyFans «спалила» игрока «Ливерпуля» — он хотел организовать групповую секс-вечеринку

Футболист «Ливерпуля» хотел организовать секс-вечеринку с порнозвездой
Егор Сергеев
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Джарелл Куанса, Бонни Блю.
Фото Getty Images, соцсети
Кто это мог быть?

Известная австралийская порномодель, звезда OnlyFans Бонни Блю рассказала о пикантном предложении одного из футболистов «Ливерпуля». Конкретную фамилию «затейника» она называть не стала, но сделала несколько намеков, после чего в Сети стали строить различные теории.

«Заказчику» 21 год

Актриса фильмов для взрослых в эфире Sinners Podcast сообщила, что игрок красных хотел организовать групповую секс-вечеринку — вероятно, в компании своих же одноклубников.

Бонни напрямую отказалась называть «заказчика», но после наводящих вопросов, кажется, «спалилась». По ее словам, футболист сейчас выступает за главную команду «Ливерпуля», и ему 21 год. Один из ведущих в студии сразу же назвал защитника Джарелла Куансу, и Блю стала подозрительно смеяться при его упоминании. Тем не менее некоторые фанаты считают, что автором необычной идеи мог быть Харви Эллиотт или Конор Брэдли.

Скандальная поклонница «Дерби Каунти»

А вообще Бонни болеет за другой английский клуб — «Дерби Каунти». Недавно она ходила на матч и в перерыве между таймами успела «приободрить» одного из фанатов. В беседе с Daily Star девушка поведала, что отвела незнакомца в туалет, где занялась с ним сексом. Все происходящее модель снимала на видео, которое позже загрузила на OnlyFans. После интимной близости Блю как ни в чем не бывало вернулась на трибуну. А еще перед игрой она провела небольшой опрос среди мужчин в соцсетях.

«Я спрашивала их о том, когда в последний раз жены доставляли им удовольствие. Хотя некоторые признались, что не одобряют походы «налево», они быстро осознали, насколько ленивы их женщины в спальне», — сказала девушка.

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Бонни заявила, что и болельщик, с которым они уединились в туалете, находится в браке.

Блю получила скандальную известность после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании, во время которого «удовлетворила» 158 мужчин. Все вечеринки транслировались на OnlyFans, и за каждую из них девушка получила более 250 тысяч долларов (как минимум по 24,1 миллиона рублей).

ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 - : -
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 - : -
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 - : -
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 - : -
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

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Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
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Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
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Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

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