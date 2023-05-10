«Для меня было важно вернуться полноценным мужчиной и отцом»: Эриксен рассказал, как пережил остановку сердца
В июне 2021 года на Евро-2020 едва не случилась трагедия: Кристиан Эриксен был на волоске от смерти, когда в матче Дания — Финляндия у него остановилось сердце. Врачи долго колдовали на поле, встречу прервали. После оказания медицинской помощи Кристиан, к счастью для всех, пришел в норму.
Но карьера 29-летнего датчанина оказалась под большой угрозой. Врачи установили ему кардиостимулятор для слежения за ритмом сердца, но по регламенту итальянской серии А он не мог играть с ним. Поэтому датчанин расторг контракт с «Интером» и зимой 2022-го перешел в «Брентфорд», а через полгода — в «Манчестер Юнайтед».
8 мая он получил награду Laureus Sports Awards в номинации «Возвращение года». Кристиан стабильно играет в основе «МЮ», хотя два года назад предрекали, что он завяжет с футболом. Во время церемонии журналисты взяли у Эриксена интервью и попросили вспомнить, как датчанин вернулся на топ-уровень.
«Чему лично я научился, так это тому, что нужно просто наслаждаться тем, что ты здесь, а также тем, что имеешь, и играть в футбол для удовольствия. Если это не приносит удовольствия, займитесь чем-нибудь другим.
Для меня важнее всего было вернуться и остаться человеком. Моей первой целью было вернуться и быть полноценным отцом, мужчиной. Для меня это самое главное.
Я посмотрел на то, что произошло, на следующий день после случившегося. Просто посмотрел, прошел через все эмоции и подготовил себя к дальнейшему. Но легче от этого не становится. Ты смотришь и после не задумываешься об этом. Ты просто смотришь на это, и все.
Я знал, что у них [серии А] много правил, запрещающих играть. И когда контракт [с «Интером"] приостановили, я наконец получил ответ: я могу вернуться и играть, но в другом месте. Так я закончил с «Интером», это был единственно правильный вариант.
[Об уходе из «Брентфорда"] Да, это было трудно. Я очень хорошо провел там время, и я всегда буду благодарен клубу и Томасу Франку за предоставленную возможность вернуться и стать их игроком. Но при это я изначально сказал Томасу, что если появится интересное предложение, позволяющее увидеть себя на топ-уровне, то я пойду за ним. К счастью для меня, тогда появился «Юнайтед», и оно [предложение] действительно было таковым.
Да, я везучий", — рассказал Эриксен.
Артем Никулин
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|
4
|МЮ
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|
17
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
18
|Нот. Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|
19
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|
20
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|- : -
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|13.05
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|24
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|22
|1
|6