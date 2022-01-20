Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Спад после нового контракта
«Арсенал» — давно уже не команда звезд, но отдельные яркие личности в ней остаются. Пьер-Эмерик Обамеянг — один из топов. В 2018 году габонец перебирался в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в статусе безусловной звезды и неплохо проявлял себя в первые два с половиной сезона: 54 гола в 85 матчах АПЛ — приличный результат. «Обамеянг знает, что я думаю о нем. Я хочу построить вокруг него команду», — признавался в августе 2020 года главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Все сломалось уже через месяц, в сентябре 2020-го, когда Обамеянг подписал новый контракт с «Арсеналом» на улучшенных условиях и стал зарабатывать 250 тысяч фунтов в неделю. The Athletic давно проводил исследование, согласно которому футболисты в первый год нового контракта часто сдают. У Обамеянга заметного спада в результативности не было, однако по игре к нему накопились претензии: нападающий стал медленнее и снизил к себе требования.
This is where you belong, Auba ??— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020
? @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf
Весной прошлого года Обамеянг подцепил малярию в расположении сборной Габона, и, может быть, это тоже повлияло на состояние футболиста. За чемпионат-2020/21 форвард забил десять мячей, и уже летом активно разрослись слухи о возможном трансфере габонца.
Лишение капитанской повязки
Обамеянг, несомненно, одаренный футболист. Но у него всегда были проблемы с дисциплиной. Томас Тухель вспоминал, что Обамеянг в «Боруссии» систематически опаздывал. Немец шутил, что габонца не раз должны были лишить водительских прав, так как шум мотора его машины был слышен за километр от базы — Обамеянг спешил, чтобы приехать вовремя.
В феврале 2021 года африканец нарушил ковидный протокол, когда поехал к тату-мастеру в Барселону. «Арсенал» тогда не стал наказывать Обамеянга, но в декабре терпение Артеты лопнуло: нападающего ненадолго отпустили во Францию к болеющей маме, но он вернулся позже обещанного, да еще и не стал уходить на самоизоляцию. Именно тогда Артета лишил Обамеянга капитанской повязки.
Но, как оказалось, это был лишь повод изолировать форварда от команды совсем. С тех пор Обамеянг вообще не сыграл ни одного матча за «Арсенал» и до отъезда на Кубок Африки тренировался индивидуально. Сразу после отстранения габонца «канониры» выиграли четыре матча из четырех, так что Артета только укрепился в своем решении. Хотя четкой замены на сегодня у «Арсенала» нет — Ляказетт забивает редко, Нкетиа малоэффективен, а у остальных игроков атаки другие функции.
Скандал в Африке
Кубок Африки должен был перезагрузить если не карьеру, то хотя бы этот сезон для 32-летнего футболиста. Английские клубы неохотно отпускают своих игроков на турнир, но в данном случае это была выигрышная ситуация для всех. Однако еще до начала турнира начались проблемы.
Сперва в соцсетях появилось видео, на котором Обамеянг и другой известный габонский футболист Марио Лемина (был на контракте в «Ювентусе») проводят время в ночном клубе без маски всего за четыре дня до старта Кубка Африки.
COULISSES DE LA CAN : Deux footballeurs gabonais, Lemina et Aubameyang, suppos?s atteints de covid-19, sur cette vid?o, entrain de croquer la vie ? belle dent, dans la nuit ? Yaound? : l'Afrique va mal ! pic.twitter.com/Y4Tb4tazRv— CHEF ABY (@CHEFABY2) January 19, 2022
Затем выяснилось, что оба сдали положительные тесты на коронавирус, а позже футболистов отцепили от сборной. Официальная причина — якобы возникшие проблемы с сердцем на фоне ковида. Только было не совсем понятно, как в Габоне настолько быстро выявили осложнения, да еще и сразу у двух игроков. Позже габонская газета L'Union внесла ясность. В ней было написано: «В воскресенье в 18.00 Вилли Обамеянг (брат форварда), Пьер-Эмерик Обамеянг и Марио Лемина покинули отель в неизвестном направлении. Около 5.00 понедельника все трое вернулись в отель совершенно пьяными. Из-за этого вспыхнуло несколько потасовок между представителями службы безопасности отеля и игроками. Это правда».
Лемина и Обамеянг все отрицали. В ответ на это они опубликовали у себя в Instagram один и тот же гневный пост, который, правда, вскоре удалили. «Очень больно от того, что нашу сборную окружают лишь лжецы, которым нужно создать шумиху», — говорилось в сообщении.
Будущее
На днях Обамеянг вернулся в Лондон. Артета уже сказал, что африканца отправят на медицинское обследование — оно и подтвердит, действительно ли у нападающего что-то с сердцем. Лучше бы ничего не было, потому что сейчас «Арсенал» активно ищет покупателей или хотя бы тех, кто мог бы взять Обамеянга в аренду. А это сложно: 250 тысяч фунтов в неделю 32-летнему форварду не готов сейчас платить никто. А ведь контракт футболиста с «Арсеналом» действует еще полтора года.
NEWS | #Arsenal receive Aubameyang loan bid from Saudi Arabian club Al Nassr— The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 19, 2022
From @gunnerblog and @David_Ornsteinhttps://t.co/fViZ0HInHV
Скорее всего, лондонцы отдадут Обамеянга в аренду. The Athletic уже сообщил, что «Арсенал» получил предложение от аравийского «Аль-Насра». Едва ли Обамеянга захочет какой-то приличный клуб из Европы: солидный возраст, плохая репутация и высокие финансовые запросы не делают его привлекательным ни для кого.
«Арсеналу» очень нужно избавиться от Обамеянга еще и потому, что требуется разгрузить зарплатную ведомость. Замену лондонцы уже нашли: 21-летний нападающий «Фиорентины» Душан Влахович должен стать новым бомбардиром команды.
Ну а время Обамеянга ушло. Безусловно, он невероятно талантлив, однако проблемы с дисциплиной не позволили ему достичь уровня Дидье Дрогба или Самюэля Это'О. Уже очевидно, что мы наблюдаем агонию карьеры хорошего, но не великого футболиста.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|22
|18
|2
|2
|54-13
|56
|
2
|Ливерпуль
|21
|13
|6
|2
|55-18
|45
|
3
|Челси
|23
|12
|8
|3
|46-18
|44
|
4
|Вест Хэм
|22
|11
|4
|7
|41-30
|37
|
5
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|26-22
|36
|
6
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
7
|МЮ
|21
|10
|5
|6
|35-30
|35
|
8
|Вулверхэмптон
|20
|9
|4
|7
|17-15
|31
|
9
|Брайтон
|21
|6
|11
|4
|22-22
|29
|
10
|Лестер
|19
|7
|4
|8
|33-36
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|21
|5
|9
|7
|25-33
|24
|
13
|Астон Вилла
|20
|7
|2
|11
|27-32
|23
|
14
|Брентфорд
|22
|6
|5
|11
|25-36
|23
|
15
|Лидс
|20
|5
|7
|8
|24-39
|22
|
16
|Эвертон
|19
|5
|4
|10
|24-34
|19
|
17
|Уотфорд
|19
|4
|2
|13
|23-37
|14
|
18
|Норвич
|21
|3
|4
|14
|10-45
|13
|
19
|Ньюкасл
|20
|1
|9
|10
|20-43
|12
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|18.01
|23:00
|
Брайтон – Челси
|1 : 1
|8.02
|22:45
|
Вест Хэм – Уотфорд
|- : -
|8.02
|22:45
|
Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|8.02
|23:00
|
Бернли – МЮ
|- : -
|9.02
|22:45
|
Норвич – Кр. Пэлас
|- : -
|9.02
|22:45
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|9.02
|22:45
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|9.02
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|- : -
|10.02
|22:45
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|10.02
|22:45
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4