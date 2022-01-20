Футбол
Англия
Новости Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

20 января, 11:15

Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба

Форварда «Арсенала» Обамеянга обвинили в пьянстве перед Кубком Африки, в клубе могут с ним расстаться
Гоша Чернов
Корреспондент
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press
Вероятно, африканский нападающий скоро уедет в Саудовскую Аравию.

Спад после нового контракта

«Арсенал» — давно уже не команда звезд, но отдельные яркие личности в ней остаются. Пьер-Эмерик Обамеянг — один из топов. В 2018 году габонец перебирался в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в статусе безусловной звезды и неплохо проявлял себя в первые два с половиной сезона: 54 гола в 85 матчах АПЛ — приличный результат. «Обамеянг знает, что я думаю о нем. Я хочу построить вокруг него команду», — признавался в августе 2020 года главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Александр Кокорин. Кокорин может вернуться в РПЛ, Рюдигера ждут в «Реале», Обамеянг близок к уходу из «Арсенала»

Все сломалось уже через месяц, в сентябре 2020-го, когда Обамеянг подписал новый контракт с «Арсеналом» на улучшенных условиях и стал зарабатывать 250 тысяч фунтов в неделю. The Athletic давно проводил исследование, согласно которому футболисты в первый год нового контракта часто сдают. У Обамеянга заметного спада в результативности не было, однако по игре к нему накопились претензии: нападающий стал медленнее и снизил к себе требования.

Весной прошлого года Обамеянг подцепил малярию в расположении сборной Габона, и, может быть, это тоже повлияло на состояние футболиста. За чемпионат-2020/21 форвард забил десять мячей, и уже летом активно разрослись слухи о возможном трансфере габонца.

Лишение капитанской повязки

Обамеянг, несомненно, одаренный футболист. Но у него всегда были проблемы с дисциплиной. Томас Тухель вспоминал, что Обамеянг в «Боруссии» систематически опаздывал. Немец шутил, что габонца не раз должны были лишить водительских прав, так как шум мотора его машины был слышен за километр от базы — Обамеянг спешил, чтобы приехать вовремя.

В феврале 2021 года африканец нарушил ковидный протокол, когда поехал к тату-мастеру в Барселону. «Арсенал» тогда не стал наказывать Обамеянга, но в декабре терпение Артеты лопнуло: нападающего ненадолго отпустили во Францию к болеющей маме, но он вернулся позже обещанного, да еще и не стал уходить на самоизоляцию. Именно тогда Артета лишил Обамеянга капитанской повязки.

Но, как оказалось, это был лишь повод изолировать форварда от команды совсем. С тех пор Обамеянг вообще не сыграл ни одного матча за «Арсенал» и до отъезда на Кубок Африки тренировался индивидуально. Сразу после отстранения габонца «канониры» выиграли четыре матча из четырех, так что Артета только укрепился в своем решении. Хотя четкой замены на сегодня у «Арсенала» нет — Ляказетт забивает редко, Нкетиа малоэффективен, а у остальных игроков атаки другие функции.

Скандал в Африке

Кубок Африки должен был перезагрузить если не карьеру, то хотя бы этот сезон для 32-летнего футболиста. Английские клубы неохотно отпускают своих игроков на турнир, но в данном случае это была выигрышная ситуация для всех. Однако еще до начала турнира начались проблемы.

Сперва в соцсетях появилось видео, на котором Обамеянг и другой известный габонский футболист Марио Лемина (был на контракте в «Ювентусе») проводят время в ночном клубе без маски всего за четыре дня до старта Кубка Африки.

Затем выяснилось, что оба сдали положительные тесты на коронавирус, а позже футболистов отцепили от сборной. Официальная причина — якобы возникшие проблемы с сердцем на фоне ковида. Только было не совсем понятно, как в Габоне настолько быстро выявили осложнения, да еще и сразу у двух игроков. Позже габонская газета L'Union внесла ясность. В ней было написано: «В воскресенье в 18.00 Вилли Обамеянг (брат форварда), Пьер-Эмерик Обамеянг и Марио Лемина покинули отель в неизвестном направлении. Около 5.00 понедельника все трое вернулись в отель совершенно пьяными. Из-за этого вспыхнуло несколько потасовок между представителями службы безопасности отеля и игроками. Это правда».

Лемина и Обамеянг все отрицали. В ответ на это они опубликовали у себя в Instagram один и тот же гневный пост, который, правда, вскоре удалили. «Очень больно от того, что нашу сборную окружают лишь лжецы, которым нужно создать шумиху», — говорилось в сообщении.

Будущее

На днях Обамеянг вернулся в Лондон. Артета уже сказал, что африканца отправят на медицинское обследование — оно и подтвердит, действительно ли у нападающего что-то с сердцем. Лучше бы ничего не было, потому что сейчас «Арсенал» активно ищет покупателей или хотя бы тех, кто мог бы взять Обамеянга в аренду. А это сложно: 250 тысяч фунтов в неделю 32-летнему форварду не готов сейчас платить никто. А ведь контракт футболиста с «Арсеналом» действует еще полтора года.

Скорее всего, лондонцы отдадут Обамеянга в аренду. The Athletic уже сообщил, что «Арсенал» получил предложение от аравийского «Аль-Насра». Едва ли Обамеянга захочет какой-то приличный клуб из Европы: солидный возраст, плохая репутация и высокие финансовые запросы не делают его привлекательным ни для кого.

«Арсеналу» очень нужно избавиться от Обамеянга еще и потому, что требуется разгрузить зарплатную ведомость. Замену лондонцы уже нашли: 21-летний нападающий «Фиорентины» Душан Влахович должен стать новым бомбардиром команды.

Ну а время Обамеянга ушло. Безусловно, он невероятно талантлив, однако проблемы с дисциплиной не позволили ему достичь уровня Дидье Дрогба или Самюэля Это'О. Уже очевидно, что мы наблюдаем агонию карьеры хорошего, но не великого футболиста.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Сборная Габона по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
8
14
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фергюсон готов был извиниться, но я пошел на принцип...» Как Канчельскис играл в «МЮ»

Жота приговорил «Арсенал». Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
6
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
7
 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 22 6 5 11 25-36 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости