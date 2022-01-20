Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба

Вероятно, африканский нападающий скоро уедет в Саудовскую Аравию.

Спад после нового контракта

«Арсенал» — давно уже не команда звезд, но отдельные яркие личности в ней остаются. Пьер-Эмерик Обамеянг — один из топов. В 2018 году габонец перебирался в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в статусе безусловной звезды и неплохо проявлял себя в первые два с половиной сезона: 54 гола в 85 матчах АПЛ — приличный результат. «Обамеянг знает, что я думаю о нем. Я хочу построить вокруг него команду», — признавался в августе 2020 года главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Все сломалось уже через месяц, в сентябре 2020-го, когда Обамеянг подписал новый контракт с «Арсеналом» на улучшенных условиях и стал зарабатывать 250 тысяч фунтов в неделю. The Athletic давно проводил исследование, согласно которому футболисты в первый год нового контракта часто сдают. У Обамеянга заметного спада в результативности не было, однако по игре к нему накопились претензии: нападающий стал медленнее и снизил к себе требования.

This is where you belong, Auba ??



? @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf — Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020

Весной прошлого года Обамеянг подцепил малярию в расположении сборной Габона, и, может быть, это тоже повлияло на состояние футболиста. За чемпионат-2020/21 форвард забил десять мячей, и уже летом активно разрослись слухи о возможном трансфере габонца.

Лишение капитанской повязки

Обамеянг, несомненно, одаренный футболист. Но у него всегда были проблемы с дисциплиной. Томас Тухель вспоминал, что Обамеянг в «Боруссии» систематически опаздывал. Немец шутил, что габонца не раз должны были лишить водительских прав, так как шум мотора его машины был слышен за километр от базы — Обамеянг спешил, чтобы приехать вовремя.

В феврале 2021 года африканец нарушил ковидный протокол, когда поехал к тату-мастеру в Барселону. «Арсенал» тогда не стал наказывать Обамеянга, но в декабре терпение Артеты лопнуло: нападающего ненадолго отпустили во Францию к болеющей маме, но он вернулся позже обещанного, да еще и не стал уходить на самоизоляцию. Именно тогда Артета лишил Обамеянга капитанской повязки.

Но, как оказалось, это был лишь повод изолировать форварда от команды совсем. С тех пор Обамеянг вообще не сыграл ни одного матча за «Арсенал» и до отъезда на Кубок Африки тренировался индивидуально. Сразу после отстранения габонца «канониры» выиграли четыре матча из четырех, так что Артета только укрепился в своем решении. Хотя четкой замены на сегодня у «Арсенала» нет — Ляказетт забивает редко, Нкетиа малоэффективен, а у остальных игроков атаки другие функции.

Скандал в Африке

Кубок Африки должен был перезагрузить если не карьеру, то хотя бы этот сезон для 32-летнего футболиста. Английские клубы неохотно отпускают своих игроков на турнир, но в данном случае это была выигрышная ситуация для всех. Однако еще до начала турнира начались проблемы.

Сперва в соцсетях появилось видео, на котором Обамеянг и другой известный габонский футболист Марио Лемина (был на контракте в «Ювентусе») проводят время в ночном клубе без маски всего за четыре дня до старта Кубка Африки.

COULISSES DE LA CAN : Deux footballeurs gabonais, Lemina et Aubameyang, suppos?s atteints de covid-19, sur cette vid?o, entrain de croquer la vie ? belle dent, dans la nuit ? Yaound? : l'Afrique va mal ! pic.twitter.com/Y4Tb4tazRv — CHEF ABY (@CHEFABY2) January 19, 2022

Затем выяснилось, что оба сдали положительные тесты на коронавирус, а позже футболистов отцепили от сборной. Официальная причина — якобы возникшие проблемы с сердцем на фоне ковида. Только было не совсем понятно, как в Габоне настолько быстро выявили осложнения, да еще и сразу у двух игроков. Позже габонская газета L'Union внесла ясность. В ней было написано: «В воскресенье в 18.00 Вилли Обамеянг (брат форварда), Пьер-Эмерик Обамеянг и Марио Лемина покинули отель в неизвестном направлении. Около 5.00 понедельника все трое вернулись в отель совершенно пьяными. Из-за этого вспыхнуло несколько потасовок между представителями службы безопасности отеля и игроками. Это правда».

Лемина и Обамеянг все отрицали. В ответ на это они опубликовали у себя в Instagram один и тот же гневный пост, который, правда, вскоре удалили. «Очень больно от того, что нашу сборную окружают лишь лжецы, которым нужно создать шумиху», — говорилось в сообщении.

Будущее

На днях Обамеянг вернулся в Лондон. Артета уже сказал, что африканца отправят на медицинское обследование — оно и подтвердит, действительно ли у нападающего что-то с сердцем. Лучше бы ничего не было, потому что сейчас «Арсенал» активно ищет покупателей или хотя бы тех, кто мог бы взять Обамеянга в аренду. А это сложно: 250 тысяч фунтов в неделю 32-летнему форварду не готов сейчас платить никто. А ведь контракт футболиста с «Арсеналом» действует еще полтора года.

NEWS | #Arsenal receive Aubameyang loan bid from Saudi Arabian club Al Nassr



From @gunnerblog and @David_Ornsteinhttps://t.co/fViZ0HInHV — The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 19, 2022

Скорее всего, лондонцы отдадут Обамеянга в аренду. The Athletic уже сообщил, что «Арсенал» получил предложение от аравийского «Аль-Насра». Едва ли Обамеянга захочет какой-то приличный клуб из Европы: солидный возраст, плохая репутация и высокие финансовые запросы не делают его привлекательным ни для кого.

«Арсеналу» очень нужно избавиться от Обамеянга еще и потому, что требуется разгрузить зарплатную ведомость. Замену лондонцы уже нашли: 21-летний нападающий «Фиорентины» Душан Влахович должен стать новым бомбардиром команды.

Ну а время Обамеянга ушло. Безусловно, он невероятно талантлив, однако проблемы с дисциплиной не позволили ему достичь уровня Дидье Дрогба или Самюэля Это'О. Уже очевидно, что мы наблюдаем агонию карьеры хорошего, но не великого футболиста.