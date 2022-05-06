Сербский нападающий не захотел ехать в Россию, а потом стал королем английской лиги
Прошлым летом Александр Митрович вполне мог оказаться в России. На 27-летнего серба всерьез претендовало «Динамо». Бело-голубые готовы были отдать 20 миллионов евро за нападающего, но «Фулхэм» не хотел отпускать главную звезду, да и сам игрок не горел желанием уезжать из Лондона.
Хотя это и могло показаться кому-то странным. «Дачники» вылетели из АПЛ, подтвердив репутацию «команды-лифта». За те четыре года, что Митрович играет за «Фулхэм», лондонцы постоянно перемещаются между чемпионшипом и АПЛ: вылет — возвращение, вылет — возвращение. А самого серба английские журналисты прозвали «человек йо-йо». Он перешел в «Ньюкасл» из бельгийского «Андерлехта» летом 2015-го, и «сороки» по итогам сезона рухнули в чемпионшип — но на следующий год вернулись обратно.
Однако решение остаться в «Фулхэме» оказалось абсолютно оправданным. Митрович стал настоящим королем второго по силе английского дивизиона. За тур до финиша он побил рекорд по забитым мячам в чемпионшипе — 43 гола. Это случилось в матче с «Лутоном» (7:0), где серб оформил дубль. Митрович превзошел достижение Гая Уиттингема: англичанин забил 42 гола за «Портсмут» в сезоне-1992/93. А больше в английской лиге (первые четыре дивизиона) забивали в сезоне-1965/66, когда Кевин Хектор наколотил 44 мяча за «Брэдфорд Парк Авеню» в четвертом дивизионе. И это — новая цель Митровича на заключительный матч. Хотя сам он, конечно, говорит, что не думает ни о каких рекордах, — но сербу об этом обязательно напомнят.
«Я всегда говорил, что не думаю о рекордах, но когда подбираешься так близко и все начинают об этом говорить, естественно, появляется желание побить его. Сегодня все случилось. Мне кажется, сезон закончился так, как мы только могли мечтать. Мы одержали крупную победу перед своими болельщиками, а я побил рекорд, поэтому все вышло идеально», — сказал Митрович после игры с «Лутоном».
В сезоне-2019/20, когда «Фулхэм» тоже выступал в чемпионшипе и в итоге вышел в АПЛ, серб уже выигрывал бомбардирскую гонку. 26 голов в 41 матче казались отличным результатом, но сейчас Митрович просто разорвал лигу, которая по уровню превосходит большую часть элитных дивизионов в Европе. Давайте зафиксируем:
— 43 гола в 43 матчах, то есть график «мяч за игру»;
— 50 очков по системе «гол+пас», то есть на уровне звезд НХЛ;
— забитый мяч в среднем каждые 87 минут — для 43 игр в старте это невероятный показатель;
— лучший в лиге по ударам (4,3 за матч) и ударам в створ (2,1).
В какой-то момент казалось, что Митрович и вовсе идет на какие-то космические цифры. Например, отметки в 33 гола он достиг в День всех влюбленных — 14 февраля, упаковав дубль в ворота «Питерборо» (в том матче серб, кстати, побил рекорд лиги с тех пор, как она официально стала называться «чемпионшип» в 2004 году, — до того лучшим результатом был 31 гол Ивана Тоуни из «Брентфорда»). Но затем темп упал, если это слово, конечно, применимо к 43 голам за тур до конца и графику «мяч за игру».
«Фантастическое завершение сезона. Митрович заслужил этот рекорд. Вся команда сыграла великолепно, он в том числе. Александр отличный парень и за пределами поля, он очень веселый, все в «Фулхэме» рады находиться с ним в команде», — нахваливал Митровича главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.
При этом серб — игрок довольно олдскульный. Классический финишер, занятый по большей части работой по доставке мяча в сетку ворот, — таких в современном футболе, где ценится универсализм, а героями становятся умеющие почти все ребята вроде Карима Бензема, становится все меньше. Но, возможно, в этом и ценность серба.
«Сейчас есть много современных игроков. Например, ложные вингеры, которые не делают навесы. В такое время Митрович умудряется играть в роли классического девятого номера и забивать множество голов. Это говорит о том, какой он умный футболист и как грамотно располагается на поле», — отмечал экс-форвард «Фулхэма» и «МЮ» Луи Саа в интервью Mirror.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
2
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|
3
|Челси
|34
|19
|9
|6
|68-29
|66
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|
6
|МЮ
|36
|16
|10
|10
|57-52
|58
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|
9
|Брайтон
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|
10
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
11
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|
13
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|
14
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|
15
|Брентфорд
|35
|11
|7
|17
|41-52
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
|7.05
|17:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|7.05
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|7.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Уотфорд
|- : -
|7.05
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|7.05
|19:30
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|7.05
|21:45
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|8.05
|16:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|8.05
|16:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|8.05
|16:00
|
Норвич – Вест Хэм
|- : -
|8.05
|18:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|19
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7