Сербский нападающий не захотел ехать в Россию, а потом стал королем английской лиги

Прошлым летом Александр Митрович вполне мог оказаться в России. На 27-летнего серба всерьез претендовало «Динамо». Бело-голубые готовы были отдать 20 миллионов евро за нападающего, но «Фулхэм» не хотел отпускать главную звезду, да и сам игрок не горел желанием уезжать из Лондона.

Хотя это и могло показаться кому-то странным. «Дачники» вылетели из АПЛ, подтвердив репутацию «команды-лифта». За те четыре года, что Митрович играет за «Фулхэм», лондонцы постоянно перемещаются между чемпионшипом и АПЛ: вылет — возвращение, вылет — возвращение. А самого серба английские журналисты прозвали «человек йо-йо». Он перешел в «Ньюкасл» из бельгийского «Андерлехта» летом 2015-го, и «сороки» по итогам сезона рухнули в чемпионшип — но на следующий год вернулись обратно.

Однако решение остаться в «Фулхэме» оказалось абсолютно оправданным. Митрович стал настоящим королем второго по силе английского дивизиона. За тур до финиша он побил рекорд по забитым мячам в чемпионшипе — 43 гола. Это случилось в матче с «Лутоном» (7:0), где серб оформил дубль. Митрович превзошел достижение Гая Уиттингема: англичанин забил 42 гола за «Портсмут» в сезоне-1992/93. А больше в английской лиге (первые четыре дивизиона) забивали в сезоне-1965/66, когда Кевин Хектор наколотил 44 мяча за «Брэдфорд Парк Авеню» в четвертом дивизионе. И это — новая цель Митровича на заключительный матч. Хотя сам он, конечно, говорит, что не думает ни о каких рекордах, — но сербу об этом обязательно напомнят.

Александр Митрович. Фото Reuters

«Я всегда говорил, что не думаю о рекордах, но когда подбираешься так близко и все начинают об этом говорить, естественно, появляется желание побить его. Сегодня все случилось. Мне кажется, сезон закончился так, как мы только могли мечтать. Мы одержали крупную победу перед своими болельщиками, а я побил рекорд, поэтому все вышло идеально», — сказал Митрович после игры с «Лутоном».

В сезоне-2019/20, когда «Фулхэм» тоже выступал в чемпионшипе и в итоге вышел в АПЛ, серб уже выигрывал бомбардирскую гонку. 26 голов в 41 матче казались отличным результатом, но сейчас Митрович просто разорвал лигу, которая по уровню превосходит большую часть элитных дивизионов в Европе. Давайте зафиксируем:

— 43 гола в 43 матчах, то есть график «мяч за игру»;

— 50 очков по системе «гол+пас», то есть на уровне звезд НХЛ;

— забитый мяч в среднем каждые 87 минут — для 43 игр в старте это невероятный показатель;

— лучший в лиге по ударам (4,3 за матч) и ударам в створ (2,1).

В какой-то момент казалось, что Митрович и вовсе идет на какие-то космические цифры. Например, отметки в 33 гола он достиг в День всех влюбленных — 14 февраля, упаковав дубль в ворота «Питерборо» (в том матче серб, кстати, побил рекорд лиги с тех пор, как она официально стала называться «чемпионшип» в 2004 году, — до того лучшим результатом был 31 гол Ивана Тоуни из «Брентфорда»). Но затем темп упал, если это слово, конечно, применимо к 43 голам за тур до конца и графику «мяч за игру».

«Фантастическое завершение сезона. Митрович заслужил этот рекорд. Вся команда сыграла великолепно, он в том числе. Александр отличный парень и за пределами поля, он очень веселый, все в «Фулхэме» рады находиться с ним в команде», — нахваливал Митровича главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.

При этом серб — игрок довольно олдскульный. Классический финишер, занятый по большей части работой по доставке мяча в сетку ворот, — таких в современном футболе, где ценится универсализм, а героями становятся умеющие почти все ребята вроде Карима Бензема, становится все меньше. Но, возможно, в этом и ценность серба.

«Сейчас есть много современных игроков. Например, ложные вингеры, которые не делают навесы. В такое время Митрович умудряется играть в роли классического девятого номера и забивать множество голов. Это говорит о том, какой он умный футболист и как грамотно располагается на поле», — отмечал экс-форвард «Фулхэма» и «МЮ» Луи Саа в интервью Mirror.