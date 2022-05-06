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Сегодня, 23:00

Сербский нападающий не захотел ехать в Россию, а потом стал королем английской лиги

Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Митрович.
Фото Reuters
Александр Митрович.
Фото Reuters
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Выдающийся сезон Александра Митровича.

Прошлым летом Александр Митрович вполне мог оказаться в России. На 27-летнего серба всерьез претендовало «Динамо». Бело-голубые готовы были отдать 20 миллионов евро за нападающего, но «Фулхэм» не хотел отпускать главную звезду, да и сам игрок не горел желанием уезжать из Лондона.

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Хотя это и могло показаться кому-то странным. «Дачники» вылетели из АПЛ, подтвердив репутацию «команды-лифта». За те четыре года, что Митрович играет за «Фулхэм», лондонцы постоянно перемещаются между чемпионшипом и АПЛ: вылет — возвращение, вылет — возвращение. А самого серба английские журналисты прозвали «человек йо-йо». Он перешел в «Ньюкасл» из бельгийского «Андерлехта» летом 2015-го, и «сороки» по итогам сезона рухнули в чемпионшип — но на следующий год вернулись обратно.

Однако решение остаться в «Фулхэме» оказалось абсолютно оправданным. Митрович стал настоящим королем второго по силе английского дивизиона. За тур до финиша он побил рекорд по забитым мячам в чемпионшипе — 43 гола. Это случилось в матче с «Лутоном» (7:0), где серб оформил дубль. Митрович превзошел достижение Гая Уиттингема: англичанин забил 42 гола за «Портсмут» в сезоне-1992/93. А больше в английской лиге (первые четыре дивизиона) забивали в сезоне-1965/66, когда Кевин Хектор наколотил 44 мяча за «Брэдфорд Парк Авеню» в четвертом дивизионе. И это — новая цель Митровича на заключительный матч. Хотя сам он, конечно, говорит, что не думает ни о каких рекордах, — но сербу об этом обязательно напомнят.

Александр Митрович. Фото Reuters
Александр Митрович.
Фото Reuters

«Я всегда говорил, что не думаю о рекордах, но когда подбираешься так близко и все начинают об этом говорить, естественно, появляется желание побить его. Сегодня все случилось. Мне кажется, сезон закончился так, как мы только могли мечтать. Мы одержали крупную победу перед своими болельщиками, а я побил рекорд, поэтому все вышло идеально», — сказал Митрович после игры с «Лутоном».

В сезоне-2019/20, когда «Фулхэм» тоже выступал в чемпионшипе и в итоге вышел в АПЛ, серб уже выигрывал бомбардирскую гонку. 26 голов в 41 матче казались отличным результатом, но сейчас Митрович просто разорвал лигу, которая по уровню превосходит большую часть элитных дивизионов в Европе. Давайте зафиксируем:

— 43 гола в 43 матчах, то есть график «мяч за игру»;

— 50 очков по системе «гол+пас», то есть на уровне звезд НХЛ;

— забитый мяч в среднем каждые 87 минут — для 43 игр в старте это невероятный показатель;

— лучший в лиге по ударам (4,3 за матч) и ударам в створ (2,1).

В какой-то момент казалось, что Митрович и вовсе идет на какие-то космические цифры. Например, отметки в 33 гола он достиг в День всех влюбленных — 14 февраля, упаковав дубль в ворота «Питерборо» (в том матче серб, кстати, побил рекорд лиги с тех пор, как она официально стала называться «чемпионшип» в 2004 году, — до того лучшим результатом был 31 гол Ивана Тоуни из «Брентфорда»). Но затем темп упал, если это слово, конечно, применимо к 43 голам за тур до конца и графику «мяч за игру».

«Фантастическое завершение сезона. Митрович заслужил этот рекорд. Вся команда сыграла великолепно, он в том числе. Александр отличный парень и за пределами поля, он очень веселый, все в «Фулхэме» рады находиться с ним в команде», — нахваливал Митровича главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.

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При этом серб — игрок довольно олдскульный. Классический финишер, занятый по большей части работой по доставке мяча в сетку ворот, — таких в современном футболе, где ценится универсализм, а героями становятся умеющие почти все ребята вроде Карима Бензема, становится все меньше. Но, возможно, в этом и ценность серба.

«Сейчас есть много современных игроков. Например, ложные вингеры, которые не делают навесы. В такое время Митрович умудряется играть в роли классического девятого номера и забивать множество голов. Это говорит о том, какой он умный футболист и как грамотно располагается на поле», — отмечал экс-форвард «Фулхэма» и «МЮ» Луи Саа в интервью Mirror.

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ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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 - : -
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 - : -
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Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
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 - : -
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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Манчестер Юнайтед

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

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Тоттенхэм Хотспур

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Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
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Гранит Джака

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