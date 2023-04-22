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Сегодня, 10:00

«Арсенал» упускает первое за 19 лет чемпионство? Как оценивать последние неудачи команды

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор
Мартин Эдегор.
Фото Reuters
Рассуждения о провале «канониров» преждевременны.

15 января 2023 года. «Арсенал» красиво, стильно и крайне убедительно обыгрывает в гостях «Тоттенхэм» (2:0), второй раз за сезон побеждая в дерби Северного Лондона.

Неделю спустя, 22 января, «канониры» дома обыгрывают «Манчестер Юнайтед» (3:2) с победным голом Эдди Нкетии на 90-й минуте. И снова качество футбола, показанное командой Микеля Артеты, вызывало только восхищение.

Эти два матча были, как писали в те дни английские медиа, настоящим statement — то есть заявлением. О чемпионских амбициях, разумеется.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Победный гол Нкетии. «Арсенал» рвется к мечте: перестрелял «МЮ» и утвердился на первом месте АПЛ

Перематываем пленку вперед. 18 февраля, Бирмингем, игра с «Астон Виллой», «Арсенал» дважды уступает в счете — 0:1 и 1:2, но добивается победы — 4:2. Решающий гол на 90+3-й минуте забивает Жоржиньо, пусть в протоколе мяч и записали на вратаря «Виллы» Эми Мартинеса.

4 марта, Лондон, «Эмирейтс». «Арсенал» к 57-й минуте горит «Борнмуту» 0:2, но забивает три и выигрывает — 3:2. Победный мяч на 90+7-й минуте сумасшедшим дальним ударом заколачивает резервист Рис Нелсон.

Такие победы, как в Бирмингеме и над «Борнмутом», принято считать чемпионскими. Титул добывается именно в подобных матчах, когда ты переламываешь и перебарываешь, добавляя при этом в качестве игры. Как аналогию можно привести золотой сезон «Спартака» при Массимо Каррере и голы в концовках от Дениса Глушакова.

Снова перемотка. 21 апреля, «Арсенал» принимает «Саутгемптон», проигрывает 0:2 и 1:3, но сводит матч к ничьей, забивая на 88-й и 90+1-й минутах. После финального свистка футболисты «канониров» натягивают майки себе на голову, опустошенно садятся на газон или в прострации смотрят в ночное лондонское небо. А Артета уходит в раздевалку мрачнее тучи.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета
Фото Reuters

«Арсенал» не побеждает три тура подряд, трижды играя вничью. Сначала упуская преимущество с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», когда 2:0 превращались в 2:2, а теперь вот деля очки с худшей командой лиги, которая за сезон сменила трех тренеров. Теперь по потерянным очкам «канониры» уступают «Манчестер Сити», а очный матч на «Этихаде» 26 апреля становится определяющим. Причем теперь лондонцам нужно обязательно побеждать, чтобы зависеть только от своих результатов.

Главная тема сейчас — «Арсенал» упускает титул, первый за 19 лет. Главный лейтмотив — испугались собственного счастья, не выдержали психологического давления, не хватило опыта и закалки таких вот чемпионских гонок. Но, в принципе, это мало что объясняющий набор банальностей. В конце концов, общее у трех последних матчей «канониров» только одно — результат, по наполнению они были совсем разными. Но нам всем нравятся обобщения.

Опыт, конечно, отличная штука, и для того же «Сити», дважды побывавшего в таких ситуациях (спасибо Юргену Клоппу и «Ливерпулю»), все это уже знакомо. Но какое отношение это имеет к «Арсеналу», у которого своя история (и у которого, кстати, есть Габриэл Жезус и Александр Зинченко с Жоржиньо)? У «Спартака» в 2017-м, «Лилля» в 2021-м или «Милана» в 2022-м тоже не было соответствующего опыта, но это не помешало им добраться до титула впервые за бог знает сколько лет.

Я неслучайно в начале текста перечислил несколько самых ярких моментов сезона «Арсенала». Те же матчи с «Виллой» и «Борнмутом» вполне себе опровергают тезис про «испугались», «не хватило характера» и так далее. Но их еще интересно рассматривать в контексте всего чемпионата. Знаете, что было после победы над «МЮ»? Поражение от совсем уж тухлого на тот момент «Эвертона» (0:1), домашняя ничья с «Брентфордом» (1:1) при довольно среднем качестве футбола и проигрыш «Сити» на «Эмирейтс» (1:3). И, разумеется, разговоры «ну все, посыпались» и переходе инициативы в борьбе за титул к «МС».

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место

А через три дня «Арсенал» приехал к «Вилле» и там случился тот самый гвоздь от Жоржиньо на 90+3-й, давший старт серии из семи побед подряд, включая драму с хэппи-эндом в игре с «Борнмутом». Это все к тому, что у «канониров» уже были плохие отрезки в этом сезоне. Когда казалось, что все плохо, но они находили ресурсы для правильного ответа. Сейчас — похожая история. Тогда приходилось справляться без Жезуса, сейчас — без Вильяма Салиба, которого отчаянно не хватает в центре обороны. Календарь для подтверждения амбиций — лучше не придумаешь: «Сити» (г), «Челси» (д) и «Ньюкасл» (г).

Наконец, есть еще одна вещь, о которой нужно сказать — это ожидания. После ничьей с «Вест Хэмом» главный ортодокс британского спортивного ТВ Рой Кин заявил в эфире Sky Sports, что если «Арсенал» не возьмет в итоге титул, это будет «катастрофа». К счастью, интернет помнит все, и здесь мы просто зафиксируем: перед началом сезона Кин, равно как и остальные эксперты, вообще не рассматривал «канониров» как претендентов на чемпионство.

В августе ни один из 12 экспертов ВВС, дававших прогноз на сезон, не поставил «Арсенал» выше 4-го места. Из 42 журналистов The Athletic ни один не включил их в предполагаемый топ-2 и только шестеро сказали, что лондонцы займут третье место. Суперкомпьютер Opta оценил шансы на титул в 0,13% (для сравнения, у «Ливерпуля» было 49,7%, у «Сити» — 47%), а вероятность попадания в топ-4 — всего в 22%. Когда мы давали прогноз на сезон АПЛ в редакции «СЭ», только один человек включил «Арсенал» в топ-4, да и то на четвертом месте.

Сейчас же мы рассуждаем о том, что «Арсенал» упускает титул. И это, конечно, забавно.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
4
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 30 8 7 15 29-41 31
16
 Лидс 31 7 8 16 40-60 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 31 6 9 16 24-56 27
19
 Лестер 31 7 4 20 41-55 25
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 3
22.04 14:30
Фулхэм – Лидс
 - : -
22.04 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 - : -
22.04 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.04 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
22.04 19:30
МЮ – Челси
 - : -
23.04 16:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
23.04 16:00
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
23.04 18:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 29 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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