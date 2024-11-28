Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:15

Лэмпард вернулся к работе: возглавил «Ковентри» из чемпионшипа

Лэмпард стал главным тренером клуба «Ковентри Сити» из чемпионшипа
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
Выиграл борьбу у ван Нистелроя.

Легенда лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри Сити», выступающий в английском чемпионшипе. Контракт 46-летнего специалиста рассчитан на 2,5 года. Лэмпард возвращается к работе спустя полтора года после ухода из «Челси», где он был исполняющим обязанности главного тренера.

Кто еще мог возглавить «Ковентри»

По информации talkSPORT, вторым кандидатом на пост главного тренера «Ковентри Сити» был Руд ван Нистелрой. Бывший и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» считался приоритетным вариантом многих руководителей клуба, однако владелец «Ковентри» Даг Кинг больше хотел назначить Лэмпарда, поскольку близок с семьей Харри Реднаппа — экс главного тренера «Тоттенхэма» и дяди легенды «Челси».

По данным британских источников, позже агенты ван Нистелроя притормозили общение с «Ковентри», так как посчитали, что голландец может получить более выгодное предложение — например, из АПЛ. Это разозлило руководство «Ковентри», поэтому выбор пал на Лэмпарда.

Нападающий «Ковентри» Эфрон Мейсон-Кларк.
Нападающий «Ковентри» Эфрон Мейсон-Кларк.
Фото Getty Images

Как обстоят дела у «Ковентри»

В начале ноября клуб уволил Марка Робинса, возглавлявшего команду более семи лет. Болельщики клуба негативно восприняли отставку тренера и подвергли критике Дага Кинга.

Под руководством Робинса «Ковентри» в прошлом сезоне во второй раз в своей истории вышел в полуфинал Кубка Англии, где в серии пенальти уступил «Манчестер Юнайтед». Годом ранее небесно-голубые заняли пятую строчку в чемпионшипе и в плей-офф боролись за выход в АПЛ, но в финале уступили «Лутону».

После 17 туров «Ковентри» располагается на 17-м месте с 17 очками. От зоны вылета команду отделяют всего два балла.

Фрэнк Лэмпард. Лэмпард — в «Челси». Вы серьезно?

Где раньше работал Лэмпард

Лэмпард ранее уже тренировал в чемпионшипе. В сезоне-2018/19 англичанин работал в «Дерби Каунти» и занял 6-е место, которое позволило команде выйти в плей-офф борьбы за АПЛ. В финале команда уступила «Астон Вилле» (1:2).

Последним местом работы Лэмпарда был лондонский «Челси», в котором англичанин занимал пост исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23. Ранее он возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. С января 2022 по январь 2023 года Лэмпард был наставником «Эвертона».

Никита Петрищев

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Ковентри Сити
Читайте также
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
В Польше признали победу России в украинском конфликте
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
Популярное видео
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Закономерный кризис Гвардиолы. Его судьба решится на «Энфилде». Колонка Казанского
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10
 Ньюкасл 12 5 3 4 13-13 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 12 4 3 5 15-19 15
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20
 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 - : -
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 - : -
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 - : -
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 10 1 4
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 8 1 2
Кристиан Нергор

Кристиан Нергор

Брентфорд

 10 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости