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Сегодня, 13:00

«МЮ» готов продавать молодых звезд из-за убытков. Гарначо и Майну могут уйти

«Манчестер Юнайтед» готов продать Гарначо и Майну из-за убытков
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну и Алехандро Гарначо
Кобби Майну и Алехандро Гарначо могут покинуть «Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images
Душная удавка ФФП.

Проблемы с финансами

В Англии зимнее трансферное окно проходит пока на удивление спокойно. Из топ-клубов по-настоящему активен разве что «Манчестер Сити», который приобрел восходящую звезду Абдукодира Хусанова и договорился о трансферах Витора Рейса из «Палмейраса» и Омара Мармуша из «Айнтрахта», — на фоне сложного сезона началась активная перестройка.

Однако из красной половины Манчестера тоже приходят любопытные трансферные новости, и касаются они вовсе не приобретений (там все пока на уровне слухов). По сообщениям The Athletic, «Юнайтед» в принципе готов расстаться с двумя своими восходящими молодыми звездами — 19-летним Кобби Майну и 20-летним Алехандро Гарначо. Один из самых авторитетных и осведомленных инсайдеров Британии Дэвид Орнштейн подчеркивает, что клуб неохотно будет рассматривать предложения по этим двух игрокам, но сам факт того, что эта тема так или иначе обсуждается, уже весьма показателен.

Алехандро Гарначо. Главный молодой талант Аргентины — фанат Роналду. Гарначо отмечает голы в стиле Криштиану

И у Майну, и у Гарначо действуют долгосрочные договоры с «МЮ». У центрального полузащитника сборной Англии — до лета 2027 года (соглашение было подписано в феврале 2023-го, это первый взрослый контракт футболиста), у аргентинского вингера — до лета 2028 года (соглашение было подписано в апреле 2023-го, и условия в принципе отражали тогдашний статус игрока). То есть это не ситуация, когда нужно подписывать новые контракты, а молодые футболисты и/или их агенты хотят слишком много, демонстрируя не вполне адекватные запросы — проще и выгоднее их продать.

Так в чем же тогда причина? Она до неприличия банальна — деньги. А также три волшебных буквы — ФФП (финансовый фэйр-плей, как от АПЛ, так и от УЕФА). «Манчестер Юнайтед» демонстрирует убытки пятый год подряд. По итогам прошлого сезона они составили 113,2 миллиона фунтов (или 134,7 миллиона евро). В клубе запущен процесс реструктуризации, по ходу которого уже были сокращены 250 рабочих мест. А летом, напомним, «МЮ» знатно потратился на трансферном рынке, закупившись, по данным Transfermarkt, на 214,5 миллиона евро.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо.
Фото Reuters

Трудные решения

Так что продажи не только возможны, они, пожалуй, даже необходимы. В случае же с Майну и Гарначо речь идет о доморощенных игроках, а, согласно правилам УЕФА, выручка от трансферов таких футболистов сразу записывается в бухгалтерские книги как чистая прибыль. Кстати, именно по этой причине «МЮ» летом избавился от еще одного воспитанника — Скотта Мактоминая, который за 30,5 миллиона евро перешел в «Наполи». Расставаться с 28-летним шотландцем, который сейчас был бы куда полезнее престарелого Кристиана Эриксена или резко сдавшего Каземиро, особо никто не хотел — ни клуб, ни тогдашний главный тренер Эрик тен Хаг, но сделать это пришлось.

К Гарначо, кстати, уже есть вполне конкретный интерес со стороны «Наполи» — итальянский клуб даже направил запрос в «МЮ». По информации The Athletic, в «Юнайтед» пока не склонны его рассматривать, но до конца января еще довольно много времени, а деньги у неаполитанцев после продажи Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» определенно есть, и сейчас они заняты поиском замены грузинскому вингеру. Другой вариант — «Челси», но тут, как пишут, переговоры на совсем ранней стадии.

Кобби Майну. «Такого игрока хотел бы видеть у себя Гвардиола». 18-летний Майну — лидер полузащиты «МЮ»

Есть у этой истории и еще один важный аспект. Болельщики «МЮ» откровенно устали от 20-летнего правления американского семейства Глейзеров. Неприязнь эта давняя, акций протеста в разных формах было много — от желто-зеленых шарфов до создания альтернативного футбольного клуба. Поэтому приход к власти одного из самых богатых людей Великобритании сэра Джима Рэтклиффа и его компании INEOS были восприняты с энтузиазмом. Тем более что сам миллиардер родился в Большом Манчестере, менее чем в десяти километрах от центральной части города, и позиционировал себя как болельщик «МЮ».

Понятно, что Глейзеры оставили тяжелое наследство, доведя клуб до состояния управленческого хаоса (например, много лет там не было нормального полноценного спортивного директора), но пока шаги нового руководства оставляют противоречивое впечатление. То сэра Алекса Фергюсона снимут с пенсионного довольствия, то гигантский забор вокруг базы соберутся строить — так себе новостной фон.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну
Кобби Майну.
Фото Reuters

И, если продать Майну и Гарначо или хотя бы одного из них, можно нарваться на такую волну болельщицкого негатива, какой Рэтклифф и его команда еще не видели. Ну вы понимаете — свои молодые воспитанники ярко ворвались в основу, будущее клуба и вот это все. А Майну еще и родился в Манчестере и фанат «МЮ» с раннего детства.

Понятно, последнее, что должны делать управленцы, — это прислушиваться к мнению толпы. Если непопулярное в моменте решение принесет пользу в долгосрочной перспективе — его нужно принимать. Но и совсем не учитывать этот фактор тоже нельзя. А есть еще и, собственно, спортивный проект — никому в клубе не хочется видеть «МЮ» на 13-15-м месте. В общем, для менеджмента «Юнайтед» пришло время трудных решений.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
Кобби Майну
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
7
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
8
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
9
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
10
 Брайтон 21 7 10 4 32-29 31
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 21 7 5 9 26-29 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6
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18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 4
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 0 : 2
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 0 : 2
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 0 : 2
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 2
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 - : -
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 20 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 17 1 5
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