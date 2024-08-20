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От надежды Фергюсона до главного мема АПЛ. Несчастный Фил Джонс завершил карьеру

Фил Джонс объявил о завершении карьеры
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Фил Джонс и его знаменитая гримаса, ставшая мемом.
Фото Global Look Press
Над ним смеялись, а потом зауважали.

«Судя по всему, он может стать лучшим игроком в нашей истории», — сказал однажды Алекс Фергюсон про Фила Джонса. У тренера было прекрасное настроение — шел май 2013-го, «МЮ» только-только выиграл 20-й чемпионский титул, а Алекс собирался на пенсию.

Джонс тогда был молод — на момент той самой реплики ему исполнился 21 год. Но Ферги не унимался: «Он станет феноменальным игроком. Он может играть где угодно. У него огромное влияние благодаря навыкам чтения игры и инстинктам. У него есть драйв».

Спустя 10 лет с того момента Джонс покинул «МЮ» свободным агентом и явно не в статусе лучшего игрока в истории. Спустя 11 — закончил карьеру после года без контракта.

Что же пошло не так у Фила Джонса?

У Фергюсона были основания для похвалы. Ранний Джонс — почти идеальный защитник

14 мая 2011 года случилось неожиданное — скромный «Блэкберн Роверс» остановил «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Тот самый «Юнайтед», который за последние две недели с легкостью вышел в финал Лиги чемпионов, а затем разобрался с «Челси» в АПЛ. И тот самый «Юнайтед», который полгода назад разносил этот же «Блэкберн» — 7:1.

Не последнюю роль в прогрессе команды сыграл 19-летний Фил Джонс — с парнем экспериментировали, поначалу доверив ему опорную зону (получили семь голов от «дьяволов»), а после поставили в центр защиты — это сработало. «МЮ» не справился, забив единственный мяч только с пенальти.

Фил Джонс в «Блэкберне».
Фото Getty Images

Молодой защитник «Блэкберна» сразу впечатлил Ферги — Джонс не был высоким (рост 180 см), зато отлично прыгал, обладал мощной «физикой», но самое главное — гениально читал игру. Траектории мяча Фил высчитывал идеально, всегда находился в нужной локации, а дальше применял силу и отвагу — и спасал положение.

Совсем скоро в «Блэкберн» улетел оффер почти на 20 миллионов евро, и всего через 1,5 месяца англичанин уже надел футболку «МЮ». Времени на раскачку Джонс не получил — дебютировал уже в августе, заменив Фердинанда во втором тайме Суперкубка Англии против «Сити» — при счете 0:2! «Дьяволы» тогда отыгрались и победили.

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Дальше — лучше. Джонс моментально прорвался в основу, причем не ограничивался одной позицией — Ферги доверял ему не только центр обороны, но и правый фланг. А Фил не терялся и отдал за сезон две голевые передачи на Уэйна Руни.

Защитник не тушевался и далее — играл в Лиге чемпионов, выигрывал с «дьяволами» трофеи и попал в сборную Англии. Казалось, впереди прекрасная карьера — в том числе и поэтому Фергюсон в 2013 году сказал то, что сказал.

Но никто не учел травмы. Именно они приговорили Джонса.

Фото Global Look Press

Англичанин прошел через ад. Делал по шесть инъекций обезболивающего в день и терпел насмешки

В «МЮ» Джонс пришел уже травмированным — играя за «Блэкберн Роверс», он повредил мениск. Но тогда никто и подумать не мог, во что это выльется — в тысячу (!) дней на больничном.

Для понимания, насколько все в итоге получилось плохо — за «МЮ» Джонс сыграл 229 матчей. А не сыграл из-за травм 205 — то есть почти столько же, сколько и отбегал. Почти три года карьеры Фил потратил на восстановление.

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Джонс оказался невероятно хрустальным и невезучим парнем. Вряд ли в его теле осталась хоть одна целая область — англичанин получал сотрясение, травмировал спину и плечи, растягивал сухожилия и крестообразные связки, ломал пальцы, зарабатывал вывих лодыжки и еще многое, многое другое. В общей сложности в истории болезни Фила Джонса около 40 записей — возможно, это рекорд.

Разумеется, в жестоком футбольном сообществе его никто не жалел. Фила троллили за хрустальность, а кроме этого еще и за лицо. У Джонса действительно своеобразная, довольна забавная мимика, подарившая много веселых фотографий фанатам, — но все вместе это привело к натуральной травле.

Фил Джонс и одна из его знаменитых гримас.
Фото Getty Images

Англичанина топтали все. Когда «МЮ» объявил о подписании четырехлетнего контракта в 2019 году, соцсети взорвались тысячами негативных комментариев. «Пустая трата времени» — кто бы мог это сказать? А это сказал в 2021 году Рио Фердинанд, тот самый, с замены которого когда-то началась карьера Джонса в «Юнайтед».

В 2017 году Фил ушел из соцсетей — надоело читать гадости про себя. Но даже это не спасло — к защитнику подходили прямо на улицах и высказывали все, что думают. Один раз это случилось прямо при детях — Джонс говорил, что в те времена он «прошел через ад и обратно».

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Выслушивая оскорбления, англичанин параллельно мучительно лечился. Причем играть хотел невероятно — настолько, что накануне товарищеской игры с Германией в 2017 году сделал себе шесть инъекций обезболивающего. Это была рутина и обыденность, и только ей все не заканчивалось.

«Я сделал все возможное, от таблеток до диеты. Я даже настроил свой дом так, чтобы у меня всегда были под рукой ледогенератор и специальная лечебная обувь после тренировки. Никто не может сказать, что я сделал недостаточно», — оправдывался позднее Джонс.

В 2023 году, после четырех сезонов почти без игр, стало ясно, что контракт продлен не будет. Эрик Тен Хаг рассказывал, что увидел Джонса в деле на тренировке только 20 минут — потом тот опять получил повреждение. В общем, конечная станция наступила и наступила бесславно.

Фото Global Look Press

Сейчас Джонса уважают — за страдания. А он собирается работать тренером

Долгое время Фил был самым ненавидимым, презираемым и высмеиваемым футболистом Англии. Его лицо стало интернациональным мемом, фраза Фергюсона про величайшего игрока — проклятием. Но чем больше Джонс рассказывал о себе и о том, что ему пришлось пережить, тем лояльнее к нему относилась публика.

Так, особенно драматичную историю поведали в The Athletic. По данным издания, когда Филу Джонсу в «МЮ» предложили провести игру в его честь (есть такая традиция для футболистов, отыгравших 10 сезонов за «дьяволов»), он решительно отказался. На вопрос — почему, ответил печально: «Кто придет на эту игру? Мои родители?»

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Еще теплее к Филу стали относиться после его открытого письма, которое он выпустил, когда в «МЮ» объявили о его уходе: «Хотел бы я играть больше. Хотел бы я дать больше команде. Я скажу от всего сердца: я сделал все, что мог. Я делал все, что просила меня медицинская команда».

Английская публика действительно приняла письмо по-доброму. Люди осознали, что на самом деле ожидания Фергюсона — это его проблемы, а от травм никто не застрахован. Тем более что Джонс сделал максимум, чтобы их избежать. И при этом Фил оставался хорошим защитником в те эпизоды, когда играл. Это признавали многие мэтры, включая Гарета Саутгейта — тот вообще назвал Джонса лучшим в стране, вызвав на чемпионат мира в России.

Фото Getty Images

С ухода из «МЮ» прошло больше года — все это время Фил оставался без клуба. Правда, он его не особо и искал — вместо этого Джонс получал тренерскую и менеджерскую лицензии. Главный клуб в его жизни предоставил ему практику — экс-защитнику дали поработать с молодежными командами «дьяволов» в качестве помощника Адама Лоуренса, тренера U18.

Коуч молодежки в восторге. «Для нас он был великолепен. Фил из клуба, он наш по происхождению... Игроки очень многому могут у него научиться как в игровых вопросах, так и в делах вне поля. Подготовка к играм, диета, питание», — рассказывал Лоуренс.

Сам Фил тоже рад — на днях он объявил о завершении игровой карьеры официально и поделился планами: «Я определенно хочу перейти к управлению в следующие несколько лет. Я играл под руководством нескольких потрясающих тренеров, получил невероятный опыт... Также я отучился на спортивного директора. Не думаю, что хочу стать управляющим слишком рано — все должно идти поэтапно. Но я точно хотел бы работать в клубе в качестве помощника или тренера. Думаю, мне есть что предложить».

После всего пережитого Фил, кажется, заслужил вторую попытку в футболе. Очень хочется, чтобы теперь у него все получилось.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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