Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесено: вмешался мощнейший шторм
Запланированное на 7 декабря дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в АПЛ перенесли всего за несколько часов до старта по соображениям безопасности из-за непогоды, вызванной штормом «Дарраг».
Великобритании, и без того известной постоянными дождями, в последнее время ужасно не везет с погодой. «Дарраг» — уже четвертый шторм за сезон. Он ожидаемо усугубит последствия наводнений, гололеда и тумана, которые продолжались несколько недель.
Заявления клубов
«Сегодня утром на стадионе «Гудисон Парк» состоялось совещание Консультативной группы по безопасности, в котором приняли участие официальные лица обоих клубов, а также представители полиции Мерсисайда и городского совета Ливерпуля. Было решено, что из-за угрозы безопасности в этом районе и предупреждений о сильном ветре, которое будет действовать до 6 утра воскресенья, сегодняшний матч переносится по соображениям безопасности.
Мы понимаем, что это станет большим разочарованием для болельщиков, но безопасность фанатов, персонала и игроков имеет первостепенное значение. Информация о переносе даты встречи, в том числе о продаже билетов, будет объявлена в надлежащее время», — сообщается на сайтах «Эвертона» и «Ливерпуля».
Предупреждали заранее
Еще 6 декабря метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидался в субботу. А «Ливерпуль» и «Эвертон» подготовили одинаковые пресс-релизы.
«Болельщикам, которые посетят субботнее дерби на стадионе «Гудисон Парк», рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и внимательно следить за сообщениями метеорологической службы. Она выпустила предупреждение о сильном ветре в Мерсисайде с часа ночи в субботу, вероятны сильные порывы. Ожидается, что это предупреждение останется в силе до 6 утра воскресенья», — говорилось в заявлениях клубов.
Для Уэльса и Северной Англии выпустили «оранжевое» предупреждение. Там прогнозируется наибольшее количество осадков: от 50 до 70 миллиметров. Не исключены снегопады и сильные метели. Из-за шторма «Дарраг» уже перенесены несколько матчей в чемпионшипе, лиге 2, а также в чемпионате Уэльса. Непогода продлится минимум четыре дня, порывы будут достигать 25 метров в секунду, местами — до 37.
Плотность календаря АПЛ и вторничный матч «Ливерпуля» с «Жироной» в Лиге чемпионов не позволяют перенести дерби даже на пару дней. Матч состоится уже в следующем году.
«Ливерпуль» с 35 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 14 баллами идет на 15-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|14
|8
|2
|4
|25-19
|26
|
5
|Брайтон
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|
6
|Фулхэм
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|
7
|Нот. Форест
|14
|6
|4
|4
|16-16
|22
|
8
|Астон Вилла
|14
|6
|4
|4
|22-23
|22
|
9
|Борнмут
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|
10
|Тоттенхэм
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|
11
|Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27-26
|20
|
12
|Ньюкасл
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|
13
|МЮ
|14
|5
|4
|5
|17-15
|19
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
17
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|14
|1
|2
|11
|11-30
|5
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|- : -
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.05
|15:30
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Коул Палмер
Челси
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|12
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3