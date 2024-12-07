Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесено: вмешался мощнейший шторм

Сыграют уже в следующем году.

Запланированное на 7 декабря дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в АПЛ перенесли всего за несколько часов до старта по соображениям безопасности из-за непогоды, вызванной штормом «Дарраг».

Великобритании, и без того известной постоянными дождями, в последнее время ужасно не везет с погодой. «Дарраг» — уже четвертый шторм за сезон. Он ожидаемо усугубит последствия наводнений, гололеда и тумана, которые продолжались несколько недель.

Заявления клубов

«Сегодня утром на стадионе «Гудисон Парк» состоялось совещание Консультативной группы по безопасности, в котором приняли участие официальные лица обоих клубов, а также представители полиции Мерсисайда и городского совета Ливерпуля. Было решено, что из-за угрозы безопасности в этом районе и предупреждений о сильном ветре, которое будет действовать до 6 утра воскресенья, сегодняшний матч переносится по соображениям безопасности.

Мы понимаем, что это станет большим разочарованием для болельщиков, но безопасность фанатов, персонала и игроков имеет первостепенное значение. Информация о переносе даты встречи, в том числе о продаже билетов, будет объявлена в надлежащее время», — сообщается на сайтах «Эвертона» и «Ливерпуля».

Фото Reuters

Предупреждали заранее

Еще 6 декабря метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидался в субботу. А «Ливерпуль» и «Эвертон» подготовили одинаковые пресс-релизы.

«Болельщикам, которые посетят субботнее дерби на стадионе «Гудисон Парк», рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и внимательно следить за сообщениями метеорологической службы. Она выпустила предупреждение о сильном ветре в Мерсисайде с часа ночи в субботу, вероятны сильные порывы. Ожидается, что это предупреждение останется в силе до 6 утра воскресенья», — говорилось в заявлениях клубов.

Для Уэльса и Северной Англии выпустили «оранжевое» предупреждение. Там прогнозируется наибольшее количество осадков: от 50 до 70 миллиметров. Не исключены снегопады и сильные метели. Из-за шторма «Дарраг» уже перенесены несколько матчей в чемпионшипе, лиге 2, а также в чемпионате Уэльса. Непогода продлится минимум четыре дня, порывы будут достигать 25 метров в секунду, местами — до 37.

Плотность календаря АПЛ и вторничный матч «Ливерпуля» с «Жироной» в Лиге чемпионов не позволяют перенести дерби даже на пару дней. Матч состоится уже в следующем году.

«Ливерпуль» с 35 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 14 баллами идет на 15-й строчке.