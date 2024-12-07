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Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесено: вмешался мощнейший шторм

Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесли из-за погодных условий
Роман Кольцов
Корреспондент
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Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» перенесен из-за ливня.
Фото Reuters
Сыграют уже в следующем году.
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
25 мая, 15:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Ливерпуль

Запланированное на 7 декабря дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в АПЛ перенесли всего за несколько часов до старта по соображениям безопасности из-за непогоды, вызванной штормом «Дарраг».

Великобритании, и без того известной постоянными дождями, в последнее время ужасно не везет с погодой. «Дарраг» — уже четвертый шторм за сезон. Он ожидаемо усугубит последствия наводнений, гололеда и тумана, которые продолжались несколько недель.

Заявления клубов

«Сегодня утром на стадионе «Гудисон Парк» состоялось совещание Консультативной группы по безопасности, в котором приняли участие официальные лица обоих клубов, а также представители полиции Мерсисайда и городского совета Ливерпуля. Было решено, что из-за угрозы безопасности в этом районе и предупреждений о сильном ветре, которое будет действовать до 6 утра воскресенья, сегодняшний матч переносится по соображениям безопасности.

Мы понимаем, что это станет большим разочарованием для болельщиков, но безопасность фанатов, персонала и игроков имеет первостепенное значение. Информация о переносе даты встречи, в том числе о продаже билетов, будет объявлена в надлежащее время», — сообщается на сайтах «Эвертона» и «Ливерпуля».

Фото Reuters

Предупреждали заранее

Еще 6 декабря метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидался в субботу. А «Ливерпуль» и «Эвертон» подготовили одинаковые пресс-релизы.

«Болельщикам, которые посетят субботнее дерби на стадионе «Гудисон Парк», рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и внимательно следить за сообщениями метеорологической службы. Она выпустила предупреждение о сильном ветре в Мерсисайде с часа ночи в субботу, вероятны сильные порывы. Ожидается, что это предупреждение останется в силе до 6 утра воскресенья», — говорилось в заявлениях клубов.

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Для Уэльса и Северной Англии выпустили «оранжевое» предупреждение. Там прогнозируется наибольшее количество осадков: от 50 до 70 миллиметров. Не исключены снегопады и сильные метели. Из-за шторма «Дарраг» уже перенесены несколько матчей в чемпионшипе, лиге 2, а также в чемпионате Уэльса. Непогода продлится минимум четыре дня, порывы будут достигать 25 метров в секунду, местами — до 37.

Плотность календаря АПЛ и вторничный матч «Ливерпуля» с «Жироной» в Лиге чемпионов не позволяют перенести дерби даже на пару дней. Матч состоится уже в следующем году.

«Ливерпуль» с 35 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 14 баллами идет на 15-й строчке.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
6
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
7
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
8
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
9
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
10
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
11
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
13
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 - : -
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 - : -
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.05 15:30
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 12 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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