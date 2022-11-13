Как выглядит сестра самого дорогого футболиста мира. Она служила в норвежской армии и похожа на своего брата
Новичок «Ман Сити» Эрлинг Холанн разрывает премьер-лигу. На счету норвежского нападающего 23 гола в 17 матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов.
Недавно он стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt.
А знаете ли вы, что 22-летний игрок из очень спортивной семьи? И речь не только про его отца.
Эрлинг родился в Англии, где его отец Альф Инге Холанн, тоже профессиональный футболист, выступал за «Лидс». И детской мечтой Эрлинга было надеть футболку этого клуба и выиграть с ним премьер-лигу.
Помимо йоркширцев, Холанн-старший выступал за «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» (да-да!), а также провел 34 матча за сборную Норвегии, с которой ездил на ЧМ-94.
Мать форварда Гри Марита Браут профессионально занималась легкой атлетикой и входила в сборную по восьмиборью. У Эрлинга также есть брат Астор и сестра Габриэлла.
О девушке известно не так много — она служила в армии, работает в сфере медицины, любит путешествовать и ведет Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на без малого сотню тысяч подписчиков. Говорят, она очень похожа на брата — так это или нет, судите сами.
Источник фото: соцсети Габриэллы Холанн
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|
2
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
3
|Ньюкасл
|15
|8
|6
|1
|29-11
|30
|
4
|Тоттенхэм
|15
|9
|2
|4
|31-21
|29
|
5
|МЮ
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|
6
|Ливерпуль
|14
|6
|4
|4
|28-17
|22
|
7
|Брайтон
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
8
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|
9
|Фулхэм
|15
|5
|4
|6
|24-26
|19
|
10
|Кр. Пэлас
|14
|5
|4
|5
|15-18
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|4
|7
|4
|23-25
|19
|
12
|Астон Вилла
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|
13
|Лестер
|15
|5
|2
|8
|25-25
|17
|
14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|
17
|Вест Хэм
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|
18
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|
19
|Саутгемптон
|15
|3
|3
|9
|13-27
|12
|
20
|Вулверхэмптон
|15
|2
|4
|9
|8-24
|10
|12.11
|15:30
|
Ман. Сити – Брентфорд
|1 : 2
|12.11
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|3 : 0
|12.11
|18:00
|
Ливерпуль – Саутгемптон
|3 : 1
|12.11
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|1 : 0
|12.11
|18:00
|
Тоттенхэм – Лидс
|4 : 3
|12.11
|18:00
|
Вест Хэм – Лестер
|0 : 2
|12.11
|20:30
|
Ньюкасл – Челси
|1 : 0
|12.11
|22:45
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|13.11
|17:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|1 : 2
|13.11
|19:30
|
Фулхэм – МЮ
|1 : 2
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|12
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|10
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|2