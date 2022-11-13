Как выглядит сестра самого дорогого футболиста мира. Она служила в норвежской армии и похожа на своего брата

Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата

У звездного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна очень симпатичная сестра.

Новичок «Ман Сити» Эрлинг Холанн разрывает премьер-лигу. На счету норвежского нападающего 23 гола в 17 матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов.

Недавно он стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt.

А знаете ли вы, что 22-летний игрок из очень спортивной семьи? И речь не только про его отца.

Эрлинг родился в Англии, где его отец Альф Инге Холанн, тоже профессиональный футболист, выступал за «Лидс». И детской мечтой Эрлинга было надеть футболку этого клуба и выиграть с ним премьер-лигу.

Помимо йоркширцев, Холанн-старший выступал за «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» (да-да!), а также провел 34 матча за сборную Норвегии, с которой ездил на ЧМ-94.

Мать форварда Гри Марита Браут профессионально занималась легкой атлетикой и входила в сборную по восьмиборью. У Эрлинга также есть брат Астор и сестра Габриэлла.

О девушке известно не так много — она служила в армии, работает в сфере медицины, любит путешествовать и ведет Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на без малого сотню тысяч подписчиков. Говорят, она очень похожа на брата — так это или нет, судите сами.

Источник фото: соцсети Габриэллы Холанн