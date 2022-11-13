Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

13 ноября, 23:00

Как выглядит сестра самого дорогого футболиста мира. Она служила в норвежской армии и похожа на своего брата

Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
У звездного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна очень симпатичная сестра.

Новичок «Ман Сити» Эрлинг Холанн разрывает премьер-лигу. На счету норвежского нападающего 23 гола в 17 матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов.

Недавно он стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt.

А знаете ли вы, что 22-летний игрок из очень спортивной семьи? И речь не только про его отца.

Габриэлла со старшим братом Астором всегда поддерживают Эрлина и частенько ходят на его матчи. Фото Соцсети
Семейное фото на память. Фото Соцсети
Все семейство Холанн в сборе - Астор, Габриэлла и Эрлин со своими родителями. Фото Соцсети

Эрлинг родился в Англии, где его отец Альф Инге Холанн, тоже профессиональный футболист, выступал за «Лидс». И детской мечтой Эрлинга было надеть футболку этого клуба и выиграть с ним премьер-лигу.

Помимо йоркширцев, Холанн-старший выступал за «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» (да-да!), а также провел 34 матча за сборную Норвегии, с которой ездил на ЧМ-94.

А так выглядели Эрлин и Габриэлла, когда были помоложе. Фото Соцсети
Астор, Габриэлла и Эрлин на стадионе. Фото Соцсети
Поддержка брата и сестры очень важна для Эрлина. Фото Соцсети

Мать форварда Гри Марита Браут профессионально занималась легкой атлетикой и входила в сборную по восьмиборью. У Эрлинга также есть брат Астор и сестра Габриэлла.

О девушке известно не так много — она служила в армии, работает в сфере медицины, любит путешествовать и ведет Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на без малого сотню тысяч подписчиков. Говорят, она очень похожа на брата — так это или нет, судите сами.

Габриэлла Холанн в очаровательном летнем платье. Фото Соцсети
Сестра Эрлина Холанна Габриэлла на пляже. Фото Соцсети
Габриэлле очень идет норвежский национальный костюм — бюнад. Фото Соцсети
Летняя фотосессия Габриэллы в купальнике. Фото Соцсети
Габриэлла обожает путешествовать и выкладывать фотографии из поездок. Фото Соцсети
Как и звездный брат Габриэлла держит себя в отличной форме. Фото Соцсети
Габриэлла – большая любительница собак и кошек. Фото Соцсети
Габриэлла Холанн в армейской форме. Фото Соцсети
Габриэлла Холанн умеет стильно одеваться даже в прохладную погоду. Фото Соцсети

Источник фото: соцсети Габриэллы Холанн

Эрлин Холанн
фото
ФК Манчестер Сити
9
3
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Винер: «Если даем одним выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо»
Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил
Полянский обвинил Запад в желании узаконить кражу российских активов
СМИ уличили Запад и США в планах использовать саммит G20 для ссоры
В Турции сообщили о состоянии раненых после взрыва в Стамбуле
Зеленский подтвердил участие в саммите G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Благодаря саудитам «Ньюкасл» превращается в топ-клуб. Идет в таблице выше «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 1 : 2
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 3 : 0
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 3 : 1
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 0
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 4 : 3
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 0 : 2
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 1 : 0
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 1 : 2
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости