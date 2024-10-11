Холанн — батя: анонсировал появление первенца после того, как стал лучшим снайпером в истории сборной
Эрлинг Холанн оформил дубль в матче Лиги наций со Словенией (3:0) и в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии — у форварда «Манчестер Сити» 34 гола в 36 матчах. После игры он сообщил, что скоро станет отцом.
Как Холанн сообщил о новости
Эрлинг опубликовал фото в соцсетях с уже опустевшего стадиона «Уллевол» в Осло. На нем нападающий засунул мяч под футболку национальной команды и приложил большой палец к губам, изображая ребенка. Холанн подписал снимок двумя эмодзи — младенца и стрелкой с надписью «soon» (скоро. — Прим. «СЭ»). Явный намек на беременность его дамы сердца Изабель Хаугсенг.
Кто его девушка
Хаугсенг знакома с Холанном с детства — оба занимались в академии «Брюне», девушка добралась даже до основы клуба. Пара начала встречаться, когда Эрлинг выступал за дортмундскую «Боруссию» — тогда она временами появлялась на трибуне «Сигнал Идуна Парк», а отношения молодых людей долгое время были дружескими. Вместе их стали замечать уже после перехода норвежца в «Манчестер Сити» летом 2022-го. Впервые вдвоем их запечатлели в декабре 2022 года на отдыхе в Марбелье.
Соцсети Изабель закрыты. По информации The Sun, какое-то время она работала на полставки в магазине одежды. Daily Mail сообщала, что девушка переехала из Норвегии к Холанну во время его первого сезона в «Манчестер Сити». Ее нередко видели после побед «горожан» в турнирах — она появлялась на поле, празднуя успехи с Эрлингом. На церемонии вручения «Золотого мяча» в 2023 году они тоже присутствовали вместе.
О свадьбе молодых людей не сообщалось. Однако за несколько дней до того, как норвежец объявил о скором появлении ребенка, The Sun сообщила, что футболист ищет в Манчестере дом для покупки, так как сейчас обитает в съемном жилье. При этом норвежский полузащитник Сандер Берге поделился, что узнал о беременности Изабель еще летом.
Реакция СМИ
Mundo Deportivo: Эрлинг Холанд только что провел незабываемый вечер. Звезда «Манчестер Сити» не только побил рекорд Норвегии по количеству забитых мячей, но и объявил о большой новости — он станет отцом. После матча празднование приняло очаровательный оборот. Холанн позировал с мячом под майкой и большим пальцем во рту, намекая на будущее отцовство.
Daily Mail: Эрлинг Холанд отпраздновал звание лучшего бомбардира сборной Норвегии за всю историю, объявив, что он и его подруга Изабель Хаугсенг Йохансен ждут первенца. Нападающий «Манчестер Сити» забил свои 33-й и 34-й голы за национальную сборную в матче против Словении. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром Норвегии за всю историю. Однако празднование звездного форварда не было полным, пока он не сообщил, что они с Йохансен ждут ребенка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1