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11 октября, 11:45

Холанн — батя: анонсировал появление первенца после того, как стал лучшим снайпером в истории сборной

Эрлин Холанн сообщил, что скоро станет отцом
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
Норвежец отметился дублем в матче со Словенией.

Эрлинг Холанн оформил дубль в матче Лиги наций со Словенией (3:0) и в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии — у форварда «Манчестер Сити» 34 гола в 36 матчах. После игры он сообщил, что скоро станет отцом.

Как Холанн сообщил о новости

Эрлинг опубликовал фото в соцсетях с уже опустевшего стадиона «Уллевол» в Осло. На нем нападающий засунул мяч под футболку национальной команды и приложил большой палец к губам, изображая ребенка. Холанн подписал снимок двумя эмодзи — младенца и стрелкой с надписью «soon» (скоро. — Прим. «СЭ»). Явный намек на беременность его дамы сердца Изабель Хаугсенг.

Фото Global Look Press

Кто его девушка

Хаугсенг знакома с Холанном с детства — оба занимались в академии «Брюне», девушка добралась даже до основы клуба. Пара начала встречаться, когда Эрлинг выступал за дортмундскую «Боруссию» — тогда она временами появлялась на трибуне «Сигнал Идуна Парк», а отношения молодых людей долгое время были дружескими. Вместе их стали замечать уже после перехода норвежца в «Манчестер Сити» летом 2022-го. Впервые вдвоем их запечатлели в декабре 2022 года на отдыхе в Марбелье.

Соцсети Изабель закрыты. По информации The Sun, какое-то время она работала на полставки в магазине одежды. Daily Mail сообщала, что девушка переехала из Норвегии к Холанну во время его первого сезона в «Манчестер Сити». Ее нередко видели после побед «горожан» в турнирах — она появлялась на поле, празднуя успехи с Эрлингом. На церемонии вручения «Золотого мяча» в 2023 году они тоже присутствовали вместе.

О свадьбе молодых людей не сообщалось. Однако за несколько дней до того, как норвежец объявил о скором появлении ребенка, The Sun сообщила, что футболист ищет в Манчестере дом для покупки, так как сейчас обитает в съемном жилье. При этом норвежский полузащитник Сандер Берге поделился, что узнал о беременности Изабель еще летом.

Фото Global Look Press

Реакция СМИ

Mundo Deportivo: Эрлинг Холанд только что провел незабываемый вечер. Звезда «Манчестер Сити» не только побил рекорд Норвегии по количеству забитых мячей, но и объявил о большой новости — он станет отцом. После матча празднование приняло очаровательный оборот. Холанн позировал с мячом под майкой и большим пальцем во рту, намекая на будущее отцовство.

Daily Mail: Эрлинг Холанд отпраздновал звание лучшего бомбардира сборной Норвегии за всю историю, объявив, что он и его подруга Изабель Хаугсенг Йохансен ждут первенца. Нападающий «Манчестер Сити» забил свои 33-й и 34-й голы за национальную сборную в матче против Словении. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром Норвегии за всю историю. Однако празднование звездного форварда не было полным, пока он не сообщил, что они с Йохансен ждут ребенка.

Эрлин Холанн
Футбол
Сборная Норвегии по футболу
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
20.10 16:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
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Букайо Сака

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Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

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Уилфред Ндиди

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