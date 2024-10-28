Шок: Тен Хага уволили из «МЮ»! Уже известен временный сменщик

«Дьяволы», вы рады?

Эрик тен Хаг уволен с тренерского поста «Манчестер Юнайтед» — клуб заявил об этом официально, поблагодарив 54-летнего специалиста за работу: «Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем».

Также «дьяволы» объявили имя сменщика: «Руд ван Нистелрой возглавит команду в качестве и.о. тренера при поддержке нынешнего штаба, пока не будет нанят постоянный главный тренер», — сказано в официальном заявлении.

Результаты — ужас

Увольнение голландца стало логичным и ожидаемым исходом. При тен Хаге дела у «Манчестер Юнайтед» все время шли неважно: Эрик провалился даже в дебюте, став первым за 101 год тренером, проигравшим две стартовые встречи. Позднее голландец обновил несколько антирекордов, в том числе занял самую низкую строчку в чемпионате (8) с момента основания АПЛ.

В этом сезоне все тоже ужасно — к моменту увольнения тен Хага красные расположились на 14-й строчке в АПЛ. Сейчас они гораздо ближе к зоне вылета (7), чем к чемпионской строчке (12). В Лиге Европы не лучше — там «МЮ» идет на 21-м месте после трех туров.

Примечательно, что при Эрике клуб тратил гигантские деньги на трансферы даже в эпоху новых экономных владельцев. Прошлым летом, по данным Transfermarkt, «МЮ» выложил больше 200 миллионов евро на новичков, а всего за время работы тен Хага потратил свыше 600 миллионов.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг. Фото Reuters

Сколько заплатят тен Хагу?

Одним из препятствий к скорому увольнению специалиста английские медиа называли высокую неустойку — в год, когда «МЮ» максимально сокращает расходы (и даже отказывается от посольских услуг Алекса Фергюсона), позволить себе выплатить миллионы одному тренеру и нанять другого было трудно. Во сколько же обошелся уход Эрика?

Точная сумма неизвестна, однако, по подсчетам The Athletic, тен Хаг может рассчитывать максимум на 17 миллионов евро. Забавно, что «МЮ» только летом продлил контракт с голландцем до 2026 года, сразу после одного из худших сезонов в истории. Если бы его уволили тогда — могли прилично сэкономить.

Теперь «парашют» тен Хага может стать одним из самых увесистых в истории «МЮ» — если голландцу заплатят по максимуму, то больше получится только у Жозе Моуринью (около 20 миллионов евро).

Кто сменщик?

Временно исполняющий обязанности теперь — Руд Ван Нистелрой. Экс-нападающий «МЮ», на счету которого 150 голов за «дьяволов», будет помогать команде, пока в клуб не придет новый тренер. Сам Нистелрой вошел в тренерский штаб тен Хага только минувшим летом.

The Athletic описывает Руда как скромного, но при этом амбициозного парня с «ДНК клуба в крови». Отмечается, что он за пару дней выучил имена всего персонала и проводит все время вместе с ним, не страдает звездной болезнью.

Одним из кандидатов на замену считают Хави — экс-тренер «Барселоны» сейчас свободен. Его жена недавно выложила в соцсетях пост, где их общий сын одет в футболку «МЮ». Заигрывание с публикой? Скоро узнаем.

Эрик тен Хаг возглавлял «МЮ» с 2022 года. Под его руководством манкунианцы выиграли Кубок Англии в 2024 году и Кубок английской лиги в 2023-м.