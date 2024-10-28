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Сегодня, 16:30

Шок: Тен Хага уволили из «МЮ»! Уже известен временный сменщик

Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Артем Белинин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг
Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага уволили из клуба.
Фото AFP
«Дьяволы», вы рады?

Эрик тен Хаг уволен с тренерского поста «Манчестер Юнайтед» — клуб заявил об этом официально, поблагодарив 54-летнего специалиста за работу: «Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем».

Также «дьяволы» объявили имя сменщика: «Руд ван Нистелрой возглавит команду в качестве и.о. тренера при поддержке нынешнего штаба, пока не будет нанят постоянный главный тренер», — сказано в официальном заявлении.

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Результаты — ужас

Увольнение голландца стало логичным и ожидаемым исходом. При тен Хаге дела у «Манчестер Юнайтед» все время шли неважно: Эрик провалился даже в дебюте, став первым за 101 год тренером, проигравшим две стартовые встречи. Позднее голландец обновил несколько антирекордов, в том числе занял самую низкую строчку в чемпионате (8) с момента основания АПЛ.

В этом сезоне все тоже ужасно — к моменту увольнения тен Хага красные расположились на 14-й строчке в АПЛ. Сейчас они гораздо ближе к зоне вылета (7), чем к чемпионской строчке (12). В Лиге Европы не лучше — там «МЮ» идет на 21-м месте после трех туров.

Примечательно, что при Эрике клуб тратил гигантские деньги на трансферы даже в эпоху новых экономных владельцев. Прошлым летом, по данным Transfermarkt, «МЮ» выложил больше 200 миллионов евро на новичков, а всего за время работы тен Хага потратил свыше 600 миллионов.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг.
Фото Reuters

Сколько заплатят тен Хагу?

Одним из препятствий к скорому увольнению специалиста английские медиа называли высокую неустойку — в год, когда «МЮ» максимально сокращает расходы (и даже отказывается от посольских услуг Алекса Фергюсона), позволить себе выплатить миллионы одному тренеру и нанять другого было трудно. Во сколько же обошелся уход Эрика?

Точная сумма неизвестна, однако, по подсчетам The Athletic, тен Хаг может рассчитывать максимум на 17 миллионов евро. Забавно, что «МЮ» только летом продлил контракт с голландцем до 2026 года, сразу после одного из худших сезонов в истории. Если бы его уволили тогда — могли прилично сэкономить.

Теперь «парашют» тен Хага может стать одним из самых увесистых в истории «МЮ» — если голландцу заплатят по максимуму, то больше получится только у Жозе Моуринью (около 20 миллионов евро).

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Кто сменщик?

Временно исполняющий обязанности теперь — Руд Ван Нистелрой. Экс-нападающий «МЮ», на счету которого 150 голов за «дьяволов», будет помогать команде, пока в клуб не придет новый тренер. Сам Нистелрой вошел в тренерский штаб тен Хага только минувшим летом.

The Athletic описывает Руда как скромного, но при этом амбициозного парня с «ДНК клуба в крови». Отмечается, что он за пару дней выучил имена всего персонала и проводит все время вместе с ним, не страдает звездной болезнью.

Одним из кандидатов на замену считают Хави — экс-тренер «Барселоны» сейчас свободен. Его жена недавно выложила в соцсетях пост, где их общий сын одет в футболку «МЮ». Заигрывание с публикой? Скоро узнаем.

Эрик тен Хаг возглавлял «МЮ» с 2022 года. Под его руководством манкунианцы выиграли Кубок Англии в 2024 году и Кубок английской лиги в 2023-м.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Тен Хаг был обречен. «МЮ» грубо ошибся, не уволив его летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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