Грилиш снова загулял. Провел два вечера в барах, пропустил тренировку и вылетел из заявки «Эвертона»
Английский полузащитник Джек Грилиш, выступающий за «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити», провел два вечера подряд в барах. По информации The Sun, 31-летний футболист употреблял алкоголь в компании друзей и других игроков. Позднее он пропустил тренировку без разрешения и не попал в заявку на матч Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (3:1).
Два вечера с алкоголем. В компании были Пикфорд и Уокер
Как сообщает The Sun, 19 октября Грилиш посетил церемонию вручения премии Pride of Britain Awards в Лондоне. После мероприятия англичанин вместе с друзьями отправился в караоке-бар BAM Karaoke Box.
Компания провела там несколько часов. По словам источника издания, футболист приехал в заведение поздно вечером, а покинул его только под утро. Все это время он пел песни и употреблял алкоголь.
Однако на этом развлечения Джека не закончились.
Уже на следующий день он вернулся на северо-запад Англии, а вечером посетил ирландский паб The Mucky Pup в Уилмслоу. На этот раз компанию ему составили партнеры по «Эвертону» Джордан Пикфорд и Тайлер Диблинг, а также бывший одноклубник по «Манчестер Сити» Кайл Уокер.
По словам очевидца, футболисты расположились в отдельной комнате, смотрели матч и заказывали спиртные напитки.
«Они были в отличном настроении. Все много пили, включая Джека», — рассказал собеседник The Sun.
Издание также сообщает, что они играли в боулинг в Олтрингеме.
Впрочем, важно отметить, что 20 октября Грилиш присутствовал на тренировке «Эвертона». А на следующий день у команды был запланирован выходной.
Грилиш пропустил тренировку. Мойес отказался объяснять причины отстранения
Проблемы начались позднее. 24 октября Грилиш пропустил матч чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:2). В клубе объяснили отсутствие полузащитника болезнью.
А в понедельник, 26 октября, футболист, по данным The Guardian, не явился на тренировку «Эвертона» без разрешения. Впоследствии англичанин вернулся к занятиям, однако не избежал наказания.
Перед встречей с «Ньюкаслом» 29 октября пресс-служба «ирисок» объявила, что Джек не сможет принять участие в игре из-за нарушения клубной дисциплины. Как сообщает The Guardian, решение об исключении из заявки было принято главным тренером Дэвидом Мойесом совместно с исполнительным директором клуба Ангусом Кинниром.
«Эвертон» справился без Грилиша, одержав победу со счетом 3:1. Голами отметились Джеймс Гарнер, Хэйден Хэкни и Тьерно Барри. Коллектив Мойеса вышла в четвертьфинал Кубка английской лиги, где встретится с «Флитвуд Таун».
После матча шотландский специалист отказался раскрывать подробности ситуации с Джеком.
«Не хочу слишком подробно об этом говорить. Это решение клуба, и я его поддерживаю. Если вам нужна дополнительная информация, обращайтесь в клуб», — приводит слова Мойеса Sky Sports.
Наставник также подчеркнул, что футболисты «Эвертона» должны придерживаться определенных принципов поведения не только на поле, но и за его пределами. При этом он похвалил остальных игроков за профессиональное отношение к работе.
Вопрос о возвращении Грилиша на поле остается открытым. Уже 2 ноября «Эвертон» вновь встретится с «Ньюкаслом», на этот раз в чемпионате Англии. На вопрос журналистов о возможном участии полузащитника Мойес ответил, что не собирается заранее раскрывать информацию о составе.
Гвардиола наказывал Джека за ночные развлечения
Подобные истории происходят с англичанином не впервые.
В декабре 2021 года Грилиш оказался в центре скандала вместе с Филом Фоденом. После разгромной победы «Манчестер Сити» над «Лидсом» (7:0) футболистов заметили в ночном клубе.
По информации The Telegraph, Гвардиола остался недоволен состоянием игроков на следующей восстановительной тренировке. В результате оба провели на скамейке запасных весь матч с «Ньюкаслом» (4:0).
Испанец тогда открыто объяснил свое отношение к подобным ситуациям.
«В рождественский период я уделяю большое внимание поведению футболистов на поле и за его пределами. Если за пределами поля они ведут себя неподобающим образом, то играть не будут», — цитировал Гвардиолу Sky Sports.
Однако самый известный загул Грилиша произошел после исторического требла «Манчестер Сити» в 2023 году. Англичанин несколько дней посещал вечеринки, употреблял алкоголь и практически не спал.
Позднее Джек признался, что приехал в расположение сборной с небольшим похмельем, хотя к тому моменту уже не был пьян. И не пытался скрывать свою любовь к тусовкам.
«Я не собираюсь сидеть здесь и лгать вам, говоря, что не пью и не хожу на вечеринки. Потому что это не так», — приводил слова футболиста Sky Sports.
Еще один подобный эпизод произошел в марте 2025 года. Тогда в социальных сетях появились фотографии Грилиша из нескольких заведений Манчестера и северо-востока Англии. По сообщениям СМИ, полузащитник не только отдыхал с друзьями, но и оплачивал напитки другим посетителям.
Правда, в тот раз Гвардиола встал на сторону игрока. У команды были два выходных после матча Кубка Англии с «Плимутом» (3:1), поэтому никаких правил Джек не нарушил.
«Выходной есть выходной. У футболистов есть личная жизнь, и они могут делать что хотят. Я не собираюсь контролировать их свободное время. Оцениваю игроков по тому, что они показывают на поле, тренировках и в матчах», — объяснял испанец в марте 2025 года.
Грилиш все еще принадлежит «Сити», который в 2021-м купил его у «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро. В сезоне-2026/27 полузащитник не отметился результативными действиями в 8 матчах в аренде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|14-5
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|20-10
|21
|
3
|Брайтон
|9
|6
|1
|2
|24-7
|19
|
4
|Челси
|9
|5
|1
|3
|19-15
|16
|
5
|Ливерпуль
|9
|4
|3
|2
|11-9
|15
|
6
|Брентфорд
|9
|3
|5
|1
|16-9
|14
|
7
|Эвертон
|9
|3
|4
|2
|9-9
|13
|
8
|Астон Вилла
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|
9
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
10
|Тоттенхэм
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|
11
|Лидс
|9
|2
|5
|2
|9-8
|11
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
13
|Ипсвич
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
14
|Халл Сити
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
15
|Фулхэм
|9
|2
|3
|4
|9-11
|9
|
16
|Ковентри
|9
|3
|0
|6
|9-16
|9
|
17
|Кристал Пэлас
|9
|2
|1
|6
|9-21
|7
|
18
|МЮ
|9
|1
|4
|4
|10-15
|7
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|
20
|Сандерленд
|9
|1
|2
|6
|7-17
|5
|6.11
|23:00
|Эвертон – Ковентри
|- : -
|7.11
|15:30
|Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|7.11
|18:00
|Арсенал – Халл Сити
|- : -
|7.11
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|7.11
|20:30
|Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|8.11
|17:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|8.11
|17:00
|Кристал Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|8.11
|17:00
|Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.11
|17:00
|Сандерленд – Челси
|- : -
|8.11
|19:30
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|6
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|7
|1
|1