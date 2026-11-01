Грилиш снова загулял. Провел два вечера в барах, пропустил тренировку и вылетел из заявки «Эвертона»

Главный рок-н-рольщик английского футбола?

Английский полузащитник Джек Грилиш, выступающий за «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити», провел два вечера подряд в барах. По информации The Sun, 31-летний футболист употреблял алкоголь в компании друзей и других игроков. Позднее он пропустил тренировку без разрешения и не попал в заявку на матч Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (3:1).

Два вечера с алкоголем. В компании были Пикфорд и Уокер

Как сообщает The Sun, 19 октября Грилиш посетил церемонию вручения премии Pride of Britain Awards в Лондоне. После мероприятия англичанин вместе с друзьями отправился в караоке-бар BAM Karaoke Box.

Компания провела там несколько часов. По словам источника издания, футболист приехал в заведение поздно вечером, а покинул его только под утро. Все это время он пел песни и употреблял алкоголь.

Однако на этом развлечения Джека не закончились.

Уже на следующий день он вернулся на северо-запад Англии, а вечером посетил ирландский паб The Mucky Pup в Уилмслоу. На этот раз компанию ему составили партнеры по «Эвертону» Джордан Пикфорд и Тайлер Диблинг, а также бывший одноклубник по «Манчестер Сити» Кайл Уокер.

По словам очевидца, футболисты расположились в отдельной комнате, смотрели матч и заказывали спиртные напитки.

«Они были в отличном настроении. Все много пили, включая Джека», — рассказал собеседник The Sun.

Издание также сообщает, что они играли в боулинг в Олтрингеме.

Впрочем, важно отметить, что 20 октября Грилиш присутствовал на тренировке «Эвертона». А на следующий день у команды был запланирован выходной.

Фото AFP

Грилиш пропустил тренировку. Мойес отказался объяснять причины отстранения

Проблемы начались позднее. 24 октября Грилиш пропустил матч чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:2). В клубе объяснили отсутствие полузащитника болезнью.

А в понедельник, 26 октября, футболист, по данным The Guardian, не явился на тренировку «Эвертона» без разрешения. Впоследствии англичанин вернулся к занятиям, однако не избежал наказания.

Перед встречей с «Ньюкаслом» 29 октября пресс-служба «ирисок» объявила, что Джек не сможет принять участие в игре из-за нарушения клубной дисциплины. Как сообщает The Guardian, решение об исключении из заявки было принято главным тренером Дэвидом Мойесом совместно с исполнительным директором клуба Ангусом Кинниром.

«Эвертон» справился без Грилиша, одержав победу со счетом 3:1. Голами отметились Джеймс Гарнер, Хэйден Хэкни и Тьерно Барри. Коллектив Мойеса вышла в четвертьфинал Кубка английской лиги, где встретится с «Флитвуд Таун».

После матча шотландский специалист отказался раскрывать подробности ситуации с Джеком.

«Не хочу слишком подробно об этом говорить. Это решение клуба, и я его поддерживаю. Если вам нужна дополнительная информация, обращайтесь в клуб», — приводит слова Мойеса Sky Sports.

Наставник также подчеркнул, что футболисты «Эвертона» должны придерживаться определенных принципов поведения не только на поле, но и за его пределами. При этом он похвалил остальных игроков за профессиональное отношение к работе.

Вопрос о возвращении Грилиша на поле остается открытым. Уже 2 ноября «Эвертон» вновь встретится с «Ньюкаслом», на этот раз в чемпионате Англии. На вопрос журналистов о возможном участии полузащитника Мойес ответил, что не собирается заранее раскрывать информацию о составе.

Хосеп Гвардиола и Джек Грилиш. Фото Global Look Press

Гвардиола наказывал Джека за ночные развлечения

Подобные истории происходят с англичанином не впервые.

В декабре 2021 года Грилиш оказался в центре скандала вместе с Филом Фоденом. После разгромной победы «Манчестер Сити» над «Лидсом» (7:0) футболистов заметили в ночном клубе.

По информации The Telegraph, Гвардиола остался недоволен состоянием игроков на следующей восстановительной тренировке. В результате оба провели на скамейке запасных весь матч с «Ньюкаслом» (4:0).

Испанец тогда открыто объяснил свое отношение к подобным ситуациям.

«В рождественский период я уделяю большое внимание поведению футболистов на поле и за его пределами. Если за пределами поля они ведут себя неподобающим образом, то играть не будут», — цитировал Гвардиолу Sky Sports.

Однако самый известный загул Грилиша произошел после исторического требла «Манчестер Сити» в 2023 году. Англичанин несколько дней посещал вечеринки, употреблял алкоголь и практически не спал.

Позднее Джек признался, что приехал в расположение сборной с небольшим похмельем, хотя к тому моменту уже не был пьян. И не пытался скрывать свою любовь к тусовкам.

«Я не собираюсь сидеть здесь и лгать вам, говоря, что не пью и не хожу на вечеринки. Потому что это не так», — приводил слова футболиста Sky Sports.

Еще один подобный эпизод произошел в марте 2025 года. Тогда в социальных сетях появились фотографии Грилиша из нескольких заведений Манчестера и северо-востока Англии. По сообщениям СМИ, полузащитник не только отдыхал с друзьями, но и оплачивал напитки другим посетителям.

Правда, в тот раз Гвардиола встал на сторону игрока. У команды были два выходных после матча Кубка Англии с «Плимутом» (3:1), поэтому никаких правил Джек не нарушил.

«Выходной есть выходной. У футболистов есть личная жизнь, и они могут делать что хотят. Я не собираюсь контролировать их свободное время. Оцениваю игроков по тому, что они показывают на поле, тренировках и в матчах», — объяснял испанец в марте 2025 года.

Грилиш все еще принадлежит «Сити», который в 2021-м купил его у «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро. В сезоне-2026/27 полузащитник не отметился результативными действиями в 8 матчах в аренде.