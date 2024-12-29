В допинге Мудрика виновата корова? По новой версии, украинцу кололи стволовые клетки животного
В декабре стало известно, что футболист «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Вингера отстранили от матчей команды, ему грозит четырехлетняя дисквалификация. Сейчас ведется расследование того, как запрещенный препарат попал в организм спортсмена, и уже появились невероятные версии.
Что известно
Результатов пробы Б еще нет — изначально анализы Мудрика дали положительную реакцию на мельдоний, который относится к классу гормонов и модуляторов метаболизма. Сам Михаил отрицает осознанное применение препарата — даже прошел независимый полиграф в Лондоне: по данным ТаТоТаке, его ответы расценили как с высокой долей вероятности честные. Клуб тоже поддерживает футболиста и надеется на положительный исход расследования.
«Можем подтвердить, Футбольная ассоциация Англии (FA) недавно связывалась с Мудриком по поводу неблагоприятного результата анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно сдают анализы. Мудрик уверенно заявляет, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами для установления причин неблагоприятного результата анализа. Дальнейших комментариев не будет», — говорится в заявлении «Челси».
Какие есть версии
Пока непонятно, где именно Мудрик попался на допинге. Изначально сообщалось, что украинец провалил тестирование в ноябре в расположении сборной Украины — об этом писал The Athletic. Правда, позже эту информацию опроверг украинский источник ТаТоТаке. По его данным, в ноябре никто из футболистов сборной Украины не сдавал тесты, а в сентябре пробы брали у Александра Тымчика и Максима Таловерова — следовательно, Михаил сдал положительный тест в расположении «Челси».
В медиа проникли две версии того, как допинг попал в организм спортсмена. По данным TeamTalk, в окружении футболиста считают, что мельдоний поступил через пищу, а сам украинец действительно осознанно не принимал вещество.
Вторую версию в воскресенье, 29 декабря, предложил журналист Игорь Бурбас — она звучит намного более шокирующе. По его словам, физиотерапевт сборной Украины делал Мудрику уколы в колено со стволовыми клетками коровы, и именно через них мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Делалось это для якобы скорейшего восстановления спортсмена после матчей.
Возможно ли вообще такое?
Последний вариант звучит, мягко говоря, неправдоподобно. Да, есть данные, что метаболиты мельдония могут формироваться в организме из-за употребления обычных продуктов — в частности, коровьего молока и мяса, если животных подкармливали препаратом под названием эмидонол. Две российские спортсменки — велогонщица Наталья Студеникина и биатлонистка Валерия Жаббарова — были оправданы по делам о «латвийском препарате», доказав, что стали жертвами «зараженных» продуктов.
Более того, в 2020 году российский ученый Азамат Темердашев опубликовал исследование, в котором доказывалось: из-за эмидонола источниками мельдония в человеческих анализах могут стать куриное мясо и коровье молоко. В 2021-м эти выводы подтвердила группа ученых во главе с Марио Тевисом. Однако к изменению статуса препарата в черном списке данная информация не привела.
Один раз положительную пробу на мельдоний (триметилгидразиний) в нашей стране сдал даже... конь. Всадница Елена Лосева дала своей лошади восстановительный препарат, не найдя его среди запрещенных в базе международной федерации FEI Clean Sport. А после этого получила двухлетнюю дисквалификацию.
При этом попадание мельдония в организм человека через инъекции стволовых клеток — это абсолютно бредовая версия. Прежде всего потому, что людей не лечат стволовыми клетками животных. Это смертельно опасно, и если подобное проделывали с футболистом, организаторов этого эксперимента надо немедленно арестовать как опасных шарлатанов. Есть, конечно, вариант, что Мудрику кололи не сами стволовые клетки коровы, а некий препарат на их основе. Но в таком случае вариант, что в нем оказались остатки эмидонола, вообще практически исключен. В допинговых делах, конечно, порой принимают самые удивительные объяснения. Но этот случай — точно заявка на Нобелевскую премию по медицине.
Мудрик не играет с конца ноября
Возможно, в клубе узнали о проблемах украинца с допингом чуть раньше официального решения. Михаил провел последний матч за «Челси» 28 ноября в Лиге конференций против «Хайденхайма» (2:0) и даже забил. А в АПЛ он не выходил на поле с 10 ноября — после этой даты два раза попал на скамейку запасных, после оказывался вне заявки, хотя до этого он пропустил лишь четыре из 11 игр «Челси» в чемпионате. Официальной причиной отсутствия называли болезнь.
В нынешнем сезоне Михаил провел 15 матчей во всех турнирах — в основном выходил на замены, получая практику с первых минут только в Лиге конференций и внутренних Кубках. На счету украинца 3 гола и 4 результативные передачи.
Также он стабильно выступал за сборную Украины в Лиге наций и отметился одним голом. Сообщается, что за помощью в допинговом деле он обратился к юристам, которые сократили бан Поля Погба с 4 лет до 18 месяцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|
2
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
3
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|
4
|Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|
5
|Ман. Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|
6
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|
8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
9
|Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|
10
|Брайтон
|18
|6
|8
|4
|27-26
|26
|
11
|Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|
12
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|
13
|Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|
14
|МЮ
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|
16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|
19
|Ипсвич
|18
|2
|6
|10
|16-33
|12
|
20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
|29.12
|17:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 1
|29.12
|18:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|29.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|2 : 2
|29.12
|20:15
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|- : -
|30.12
|22:45
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ипсвич – Челси
|- : -
|30.12
|23:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|1.01
|20:30
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Коул Палмер
Челси
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|15
|1
|5