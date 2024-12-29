В допинге Мудрика виновата корова? По новой версии, украинцу кололи стволовые клетки животного

Верится с трудом.

В декабре стало известно, что футболист «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Вингера отстранили от матчей команды, ему грозит четырехлетняя дисквалификация. Сейчас ведется расследование того, как запрещенный препарат попал в организм спортсмена, и уже появились невероятные версии.

Что известно

Результатов пробы Б еще нет — изначально анализы Мудрика дали положительную реакцию на мельдоний, который относится к классу гормонов и модуляторов метаболизма. Сам Михаил отрицает осознанное применение препарата — даже прошел независимый полиграф в Лондоне: по данным ТаТоТаке, его ответы расценили как с высокой долей вероятности честные. Клуб тоже поддерживает футболиста и надеется на положительный исход расследования.

«Можем подтвердить, Футбольная ассоциация Англии (FA) недавно связывалась с Мудриком по поводу неблагоприятного результата анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно сдают анализы. Мудрик уверенно заявляет, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами для установления причин неблагоприятного результата анализа. Дальнейших комментариев не будет», — говорится в заявлении «Челси».

Какие есть версии

Пока непонятно, где именно Мудрик попался на допинге. Изначально сообщалось, что украинец провалил тестирование в ноябре в расположении сборной Украины — об этом писал The Athletic. Правда, позже эту информацию опроверг украинский источник ТаТоТаке. По его данным, в ноябре никто из футболистов сборной Украины не сдавал тесты, а в сентябре пробы брали у Александра Тымчика и Максима Таловерова — следовательно, Михаил сдал положительный тест в расположении «Челси».

В медиа проникли две версии того, как допинг попал в организм спортсмена. По данным TeamTalk, в окружении футболиста считают, что мельдоний поступил через пищу, а сам украинец действительно осознанно не принимал вещество.

Вторую версию в воскресенье, 29 декабря, предложил журналист Игорь Бурбас — она звучит намного более шокирующе. По его словам, физиотерапевт сборной Украины делал Мудрику уколы в колено со стволовыми клетками коровы, и именно через них мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Делалось это для якобы скорейшего восстановления спортсмена после матчей.

Фото AFP

Возможно ли вообще такое?

Последний вариант звучит, мягко говоря, неправдоподобно. Да, есть данные, что метаболиты мельдония могут формироваться в организме из-за употребления обычных продуктов — в частности, коровьего молока и мяса, если животных подкармливали препаратом под названием эмидонол. Две российские спортсменки — велогонщица Наталья Студеникина и биатлонистка Валерия Жаббарова — были оправданы по делам о «латвийском препарате», доказав, что стали жертвами «зараженных» продуктов.

Более того, в 2020 году российский ученый Азамат Темердашев опубликовал исследование, в котором доказывалось: из-за эмидонола источниками мельдония в человеческих анализах могут стать куриное мясо и коровье молоко. В 2021-м эти выводы подтвердила группа ученых во главе с Марио Тевисом. Однако к изменению статуса препарата в черном списке данная информация не привела.

Один раз положительную пробу на мельдоний (триметилгидразиний) в нашей стране сдал даже... конь. Всадница Елена Лосева дала своей лошади восстановительный препарат, не найдя его среди запрещенных в базе международной федерации FEI Clean Sport. А после этого получила двухлетнюю дисквалификацию.

При этом попадание мельдония в организм человека через инъекции стволовых клеток — это абсолютно бредовая версия. Прежде всего потому, что людей не лечат стволовыми клетками животных. Это смертельно опасно, и если подобное проделывали с футболистом, организаторов этого эксперимента надо немедленно арестовать как опасных шарлатанов. Есть, конечно, вариант, что Мудрику кололи не сами стволовые клетки коровы, а некий препарат на их основе. Но в таком случае вариант, что в нем оказались остатки эмидонола, вообще практически исключен. В допинговых делах, конечно, порой принимают самые удивительные объяснения. Но этот случай — точно заявка на Нобелевскую премию по медицине.

Фото Reuters

Мудрик не играет с конца ноября

Возможно, в клубе узнали о проблемах украинца с допингом чуть раньше официального решения. Михаил провел последний матч за «Челси» 28 ноября в Лиге конференций против «Хайденхайма» (2:0) и даже забил. А в АПЛ он не выходил на поле с 10 ноября — после этой даты два раза попал на скамейку запасных, после оказывался вне заявки, хотя до этого он пропустил лишь четыре из 11 игр «Челси» в чемпионате. Официальной причиной отсутствия называли болезнь.

В нынешнем сезоне Михаил провел 15 матчей во всех турнирах — в основном выходил на замены, получая практику с первых минут только в Лиге конференций и внутренних Кубках. На счету украинца 3 гола и 4 результативные передачи.

Также он стабильно выступал за сборную Украины в Лиге наций и отметился одним голом. Сообщается, что за помощью в допинговом деле он обратился к юристам, которые сократили бан Поля Погба с 4 лет до 18 месяцев.