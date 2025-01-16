Новые владельцы клуба сделали беспроигрышный ход.

Когда-то очень давно, лет 20 назад, я хотел, чтобы Дэвид Мойес возглавил «Спартак» и заодно привел туда Тима Кэйхилла. Ну как хотел — наверное, у каждого болельщика иногда бывают абсолютно нереалистичные желания из серии «а вот было круто, если бы». Было абсолютно понятно, что никакого Мойеса в «Спартаке» быть не может (это еще можно было представить в середине и второй половине 2010-х, но точно не в середине нулевых). Но, устав от хаоса в любимом клубе и наблюдая параллельно за АПЛ, ты видел, как человек проделывает невероятную и качественную работу с «Эвертоном», и неудивительно, что появлялись мысли из серии «вот бы и нам, наконец, такого».

38-летний на тот момент Мойес возглавил «Эвертон» в марте 2002 года. «Ириски» шли на 16-м месте, опережая барахтавшийся в зоне вылета «Болтон» лишь по разнице мячей. Шотландец сохранил место в элите — к завершению чемпионата «Эвертон» отдалился от опасной зоны на шесть очков. На следующий год мерсисайдцы финишировали на 7-й строчке, а по итогам сезона-2004/05 и вовсе взлетели на 4-е место, дававшее тогда право на участие в отборочном турнире Лиги чемпионов. В групповой этап «ириски», правда, не прошли, вылетев от «Вильярреала», — и теперь непонятно, сколько еще лет или, скорее, десятилетий ждать такого шанса. Но в любом случае на «Гудисон Парк» наступила эпоха позитивной стабильности. За следующие восемь сезонов команда лишь раз не попала в топ-10, при этом дважды финишировав пятой и один раз шестой.

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Потом, конечно, была поначалу выглядевшая красиво, но по итогу полностью провалившаяся операция «Преемник» в «Манчестер Юнайтед». Вместо того чтобы стать новым The Chosen One, то есть Избранным, Мойес не доработал даже до конца сезона. Впрочем, после него сильно лучше не стало, а кроме того, трофей, пусть и полуофициальный, шотландец зацепить успел, взяв Суперкубок Англии.

И дальше вроде бы начинается довольно типичная история: тренер здорово себя проявляет в небольшой команде, получает приглашение в топ-клуб, там у него по каким-то причинам (как объективным, так и субъективным) не задалось, следует отставка, но заработанного ранее репутационного багажа хватает, чтобы еще какое-то время получать работу. Однако прежних успехов нет, а карьерная траектория предопределена — строго вниз. Ну вот, например, Хулен Лопетеги, уволенный недавно из «Вест Хэма». Или пример из Италии — Эусебио Ди Франческо, делавший «Сассуоло» самой стильной командой серии А и допрыгивавший с «Ромой» до полуфинала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он вылетел из элиты с «Фрозиноне», в этом, скорее всего, вылетит с «Венецией».

После «МЮ» у Мойеса был откровенно неудачный заход в «Реал Сосьедад», где он продержался всего год (12 побед в 42 матчах), и кошмарный отрезок с «Сандерлендом», который при нем в сезоне-2016/17 вылетел из АПЛ, набрав всего 24 очка и отстав от спасительной 17-й строчки аж на 16 баллов. Казалось, что следующая остановка — или чемпионшип, или условный Ближний Восток. И даже относительно успешный полугодичный отрезок в «Вест Хэме», который Мойес спас от вылета в сезоне-2017/18, не сильно поменял восприятие. По ощущениям, максимум, что может быть — это переход в категорию тренеров-спасателей, мигрирующих из клуба в клуб.

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Но шотландец удивительным образом вырулил. Никто в Восточном Лондоне не питал особого оптимизма, когда Мойес принял «Вест Хэм» во второй раз — в декабре 2019-го, когда «молотки» плелись на 17-м месте в АПЛ всего в одном очке от зоны вылета. Закончили они 16-ми, в пяти баллах от пропасти. А на следующий год «Вест Хэм» стал уже 7-м, залетев в еврокубки и взяв Лигу конференций. Не правда ли, очень знакомая история?

Сейчас Мойесу 61 год, и спустя почти 13 лет он возвращается в «Эвертон» в качестве офицера Британской империи (получил это звание в конце 2024-го), победителя еврокубка и технического наблюдателя УЕФА. Вполне неплохо для сбитого летчика, каким шотландец казался еще шесть лет назад.

И это возвращение на «Гудисон Парк» выглядит необычайно доброй для нынешних времен историей. Оно, кстати, могло состояться и раньше: летом 2019-го Мойес и «Эвертон» почти договорились, но в итоге клуб предпочел назначить Карло Анчелотти. А пару лет спустя отказался уже шотландец, предпочтя остаться в «Вест Хэме». Но сейчас, когда в декабре у «ирисок» сменились владельцы, препятствий больше не было.

«Я не хочу больше получать работу, где мне нужно будет снова бороться за выживание и бултыхаться в подвале таблицы», — говорил Мойес Sky Sports еще совсем недавно, в декабре.

Именно поэтому он отклонил предложения «Лестера» и «Вулверхэмптона», которые выходили на него в этом сезоне. «Эвертон» идет в таблице 16-м, всего в одном очке от зоны вылета (кажется, это любимая диспозиция для Мойеса). Но «ириски» — это другое, с ними можно и побиться за выживание.

«Я ни секунды не колебался, когда представилась возможность воссоединиться с этим великим клубом», — такие слова Мойеса приведены в официальном пресс-релизе о его назначении.

Дэвид Мойес. Фото Getty Images

Очевидно, что со стороны The Friedkin Group, новых владельцев «Эвертона», это популистский шаг. Точно такой же, как назначение Даниэле Де Росси в «Роме» (которая тоже принадлежит американской компании) в прошлом сезоне и Клаудио Раньери в этом. Другое дело, что в Риме это делалось с целью хоть как-то скрыть хаос, вызванный собственными же управленческими ошибками и просчетами. В «Эвертоне» Фридкины ничего такого еще сделать не успели (пока). Да и контракт на 2,5 года, который дали Мойесу, говорит, что в нем видят не просто временную фигуру для переходного периода.

Железных гарантий, что у шотландца снова получится в «Эвертоне», разумеется, нет, даже несмотря на безоговорочный выход из категории «сбитых летчиков» после отличного периода в «Вест Хэме». Но вообще очень хочется, чтобы получилось. Знаете, такая здоровая инъекция ностальгии, вернуться в мой 2008-й (2005-й, 2006-й — подставить нужную дату) и вот это вот все. Иногда она необходима. Да и в целом красивая была бы история.