Возвращение Мойеса в «Эвертон» — пока самая ностальгическая история года. Вернут славные 2000-е?
Когда-то очень давно, лет 20 назад, я хотел, чтобы Дэвид Мойес возглавил «Спартак» и заодно привел туда Тима Кэйхилла. Ну как хотел — наверное, у каждого болельщика иногда бывают абсолютно нереалистичные желания из серии «а вот было круто, если бы». Было абсолютно понятно, что никакого Мойеса в «Спартаке» быть не может (это еще можно было представить в середине и второй половине 2010-х, но точно не в середине нулевых). Но, устав от хаоса в любимом клубе и наблюдая параллельно за АПЛ, ты видел, как человек проделывает невероятную и качественную работу с «Эвертоном», и неудивительно, что появлялись мысли из серии «вот бы и нам, наконец, такого».
38-летний на тот момент Мойес возглавил «Эвертон» в марте 2002 года. «Ириски» шли на 16-м месте, опережая барахтавшийся в зоне вылета «Болтон» лишь по разнице мячей. Шотландец сохранил место в элите — к завершению чемпионата «Эвертон» отдалился от опасной зоны на шесть очков. На следующий год мерсисайдцы финишировали на 7-й строчке, а по итогам сезона-2004/05 и вовсе взлетели на 4-е место, дававшее тогда право на участие в отборочном турнире Лиги чемпионов. В групповой этап «ириски», правда, не прошли, вылетев от «Вильярреала», — и теперь непонятно, сколько еще лет или, скорее, десятилетий ждать такого шанса. Но в любом случае на «Гудисон Парк» наступила эпоха позитивной стабильности. За следующие восемь сезонов команда лишь раз не попала в топ-10, при этом дважды финишировав пятой и один раз шестой.
Потом, конечно, была поначалу выглядевшая красиво, но по итогу полностью провалившаяся операция «Преемник» в «Манчестер Юнайтед». Вместо того чтобы стать новым The Chosen One, то есть Избранным, Мойес не доработал даже до конца сезона. Впрочем, после него сильно лучше не стало, а кроме того, трофей, пусть и полуофициальный, шотландец зацепить успел, взяв Суперкубок Англии.
И дальше вроде бы начинается довольно типичная история: тренер здорово себя проявляет в небольшой команде, получает приглашение в топ-клуб, там у него по каким-то причинам (как объективным, так и субъективным) не задалось, следует отставка, но заработанного ранее репутационного багажа хватает, чтобы еще какое-то время получать работу. Однако прежних успехов нет, а карьерная траектория предопределена — строго вниз. Ну вот, например, Хулен Лопетеги, уволенный недавно из «Вест Хэма». Или пример из Италии — Эусебио Ди Франческо, делавший «Сассуоло» самой стильной командой серии А и допрыгивавший с «Ромой» до полуфинала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он вылетел из элиты с «Фрозиноне», в этом, скорее всего, вылетит с «Венецией».
После «МЮ» у Мойеса был откровенно неудачный заход в «Реал Сосьедад», где он продержался всего год (12 побед в 42 матчах), и кошмарный отрезок с «Сандерлендом», который при нем в сезоне-2016/17 вылетел из АПЛ, набрав всего 24 очка и отстав от спасительной 17-й строчки аж на 16 баллов. Казалось, что следующая остановка — или чемпионшип, или условный Ближний Восток. И даже относительно успешный полугодичный отрезок в «Вест Хэме», который Мойес спас от вылета в сезоне-2017/18, не сильно поменял восприятие. По ощущениям, максимум, что может быть — это переход в категорию тренеров-спасателей, мигрирующих из клуба в клуб.
Но шотландец удивительным образом вырулил. Никто в Восточном Лондоне не питал особого оптимизма, когда Мойес принял «Вест Хэм» во второй раз — в декабре 2019-го, когда «молотки» плелись на 17-м месте в АПЛ всего в одном очке от зоны вылета. Закончили они 16-ми, в пяти баллах от пропасти. А на следующий год «Вест Хэм» стал уже 7-м, залетев в еврокубки и взяв Лигу конференций. Не правда ли, очень знакомая история?
Сейчас Мойесу 61 год, и спустя почти 13 лет он возвращается в «Эвертон» в качестве офицера Британской империи (получил это звание в конце 2024-го), победителя еврокубка и технического наблюдателя УЕФА. Вполне неплохо для сбитого летчика, каким шотландец казался еще шесть лет назад.
И это возвращение на «Гудисон Парк» выглядит необычайно доброй для нынешних времен историей. Оно, кстати, могло состояться и раньше: летом 2019-го Мойес и «Эвертон» почти договорились, но в итоге клуб предпочел назначить Карло Анчелотти. А пару лет спустя отказался уже шотландец, предпочтя остаться в «Вест Хэме». Но сейчас, когда в декабре у «ирисок» сменились владельцы, препятствий больше не было.
«Я не хочу больше получать работу, где мне нужно будет снова бороться за выживание и бултыхаться в подвале таблицы», — говорил Мойес Sky Sports еще совсем недавно, в декабре.
Именно поэтому он отклонил предложения «Лестера» и «Вулверхэмптона», которые выходили на него в этом сезоне. «Эвертон» идет в таблице 16-м, всего в одном очке от зоны вылета (кажется, это любимая диспозиция для Мойеса). Но «ириски» — это другое, с ними можно и побиться за выживание.
«Я ни секунды не колебался, когда представилась возможность воссоединиться с этим великим клубом», — такие слова Мойеса приведены в официальном пресс-релизе о его назначении.
Очевидно, что со стороны The Friedkin Group, новых владельцев «Эвертона», это популистский шаг. Точно такой же, как назначение Даниэле Де Росси в «Роме» (которая тоже принадлежит американской компании) в прошлом сезоне и Клаудио Раньери в этом. Другое дело, что в Риме это делалось с целью хоть как-то скрыть хаос, вызванный собственными же управленческими ошибками и просчетами. В «Эвертоне» Фридкины ничего такого еще сделать не успели (пока). Да и контракт на 2,5 года, который дали Мойесу, говорит, что в нем видят не просто временную фигуру для переходного периода.
Железных гарантий, что у шотландца снова получится в «Эвертоне», разумеется, нет, даже несмотря на безоговорочный выход из категории «сбитых летчиков» после отличного периода в «Вест Хэме». Но вообще очень хочется, чтобы получилось. Знаете, такая здоровая инъекция ностальгии, вернуться в мой 2008-й (2005-й, 2006-й — подставить нужную дату) и вот это вот все. Иногда она необходима. Да и в целом красивая была бы история.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
7
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
8
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|
9
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
10
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
11
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
12
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
13
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|
15
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
18
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|2 : 2
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|3 : 2
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|2 : 2
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 1
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|0 : 2
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|3 : 0
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|2 : 1
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|17
|1
|5