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Сегодня, 20:00

Возвращение Мойеса в «Эвертон» — пока самая ностальгическая история года. Вернут славные 2000-е?

Дэвид Мойес снова возглавил «Эвертон»
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес
Дэвид Мойес.
Фото Getty Images
Новые владельцы клуба сделали беспроигрышный ход.

Когда-то очень давно, лет 20 назад, я хотел, чтобы Дэвид Мойес возглавил «Спартак» и заодно привел туда Тима Кэйхилла. Ну как хотел — наверное, у каждого болельщика иногда бывают абсолютно нереалистичные желания из серии «а вот было круто, если бы». Было абсолютно понятно, что никакого Мойеса в «Спартаке» быть не может (это еще можно было представить в середине и второй половине 2010-х, но точно не в середине нулевых). Но, устав от хаоса в любимом клубе и наблюдая параллельно за АПЛ, ты видел, как человек проделывает невероятную и качественную работу с «Эвертоном», и неудивительно, что появлялись мысли из серии «вот бы и нам, наконец, такого».

38-летний на тот момент Мойес возглавил «Эвертон» в марте 2002 года. «Ириски» шли на 16-м месте, опережая барахтавшийся в зоне вылета «Болтон» лишь по разнице мячей. Шотландец сохранил место в элите — к завершению чемпионата «Эвертон» отдалился от опасной зоны на шесть очков. На следующий год мерсисайдцы финишировали на 7-й строчке, а по итогам сезона-2004/05 и вовсе взлетели на 4-е место, дававшее тогда право на участие в отборочном турнире Лиги чемпионов. В групповой этап «ириски», правда, не прошли, вылетев от «Вильярреала», — и теперь непонятно, сколько еще лет или, скорее, десятилетий ждать такого шанса. Но в любом случае на «Гудисон Парк» наступила эпоха позитивной стабильности. За следующие восемь сезонов команда лишь раз не попала в топ-10, при этом дважды финишировав пятой и один раз шестой.

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес
Фото Getty Images

Потом, конечно, была поначалу выглядевшая красиво, но по итогу полностью провалившаяся операция «Преемник» в «Манчестер Юнайтед». Вместо того чтобы стать новым The Chosen One, то есть Избранным, Мойес не доработал даже до конца сезона. Впрочем, после него сильно лучше не стало, а кроме того, трофей, пусть и полуофициальный, шотландец зацепить успел, взяв Суперкубок Англии.

И дальше вроде бы начинается довольно типичная история: тренер здорово себя проявляет в небольшой команде, получает приглашение в топ-клуб, там у него по каким-то причинам (как объективным, так и субъективным) не задалось, следует отставка, но заработанного ранее репутационного багажа хватает, чтобы еще какое-то время получать работу. Однако прежних успехов нет, а карьерная траектория предопределена — строго вниз. Ну вот, например, Хулен Лопетеги, уволенный недавно из «Вест Хэма». Или пример из Италии — Эусебио Ди Франческо, делавший «Сассуоло» самой стильной командой серии А и допрыгивавший с «Ромой» до полуфинала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он вылетел из элиты с «Фрозиноне», в этом, скорее всего, вылетит с «Венецией».

Дэвид Мойес. Мойес возвращается в «Эвертон». С ним клуб пережил один из лучших периодов в своей истории

После «МЮ» у Мойеса был откровенно неудачный заход в «Реал Сосьедад», где он продержался всего год (12 побед в 42 матчах), и кошмарный отрезок с «Сандерлендом», который при нем в сезоне-2016/17 вылетел из АПЛ, набрав всего 24 очка и отстав от спасительной 17-й строчки аж на 16 баллов. Казалось, что следующая остановка — или чемпионшип, или условный Ближний Восток. И даже относительно успешный полугодичный отрезок в «Вест Хэме», который Мойес спас от вылета в сезоне-2017/18, не сильно поменял восприятие. По ощущениям, максимум, что может быть — это переход в категорию тренеров-спасателей, мигрирующих из клуба в клуб.

Фото Getty Images

Но шотландец удивительным образом вырулил. Никто в Восточном Лондоне не питал особого оптимизма, когда Мойес принял «Вест Хэм» во второй раз — в декабре 2019-го, когда «молотки» плелись на 17-м месте в АПЛ всего в одном очке от зоны вылета. Закончили они 16-ми, в пяти баллах от пропасти. А на следующий год «Вест Хэм» стал уже 7-м, залетев в еврокубки и взяв Лигу конференций. Не правда ли, очень знакомая история?

Сейчас Мойесу 61 год, и спустя почти 13 лет он возвращается в «Эвертон» в качестве офицера Британской империи (получил это звание в конце 2024-го), победителя еврокубка и технического наблюдателя УЕФА. Вполне неплохо для сбитого летчика, каким шотландец казался еще шесть лет назад.

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И это возвращение на «Гудисон Парк» выглядит необычайно доброй для нынешних времен историей. Оно, кстати, могло состояться и раньше: летом 2019-го Мойес и «Эвертон» почти договорились, но в итоге клуб предпочел назначить Карло Анчелотти. А пару лет спустя отказался уже шотландец, предпочтя остаться в «Вест Хэме». Но сейчас, когда в декабре у «ирисок» сменились владельцы, препятствий больше не было.

«Я не хочу больше получать работу, где мне нужно будет снова бороться за выживание и бултыхаться в подвале таблицы», — говорил Мойес Sky Sports еще совсем недавно, в декабре.

Именно поэтому он отклонил предложения «Лестера» и «Вулверхэмптона», которые выходили на него в этом сезоне. «Эвертон» идет в таблице 16-м, всего в одном очке от зоны вылета (кажется, это любимая диспозиция для Мойеса). Но «ириски» — это другое, с ними можно и побиться за выживание.

«Я ни секунды не колебался, когда представилась возможность воссоединиться с этим великим клубом», — такие слова Мойеса приведены в официальном пресс-релизе о его назначении.

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес
Дэвид Мойес.
Фото Getty Images

Очевидно, что со стороны The Friedkin Group, новых владельцев «Эвертона», это популистский шаг. Точно такой же, как назначение Даниэле Де Росси в «Роме» (которая тоже принадлежит американской компании) в прошлом сезоне и Клаудио Раньери в этом. Другое дело, что в Риме это делалось с целью хоть как-то скрыть хаос, вызванный собственными же управленческими ошибками и просчетами. В «Эвертоне» Фридкины ничего такого еще сделать не успели (пока). Да и контракт на 2,5 года, который дали Мойесу, говорит, что в нем видят не просто временную фигуру для переходного периода.

Железных гарантий, что у шотландца снова получится в «Эвертоне», разумеется, нет, даже несмотря на безоговорочный выход из категории «сбитых летчиков» после отличного периода в «Вест Хэме». Но вообще очень хочется, чтобы получилось. Знаете, такая здоровая инъекция ностальгии, вернуться в мой 2008-й (2005-й, 2006-й — подставить нужную дату) и вот это вот все. Иногда она необходима. Да и в целом красивая была бы история.

ФК Эвертон
Дэвид Мойес
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2
 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 21 11 5 5 37-22 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
7
 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8
 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9
 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10
 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
12
 Вест Хэм 21 7 5 9 27-41 26
13
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
14
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
15
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
18
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
19
 Лестер 21 3 5 13 23-46 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 2 : 2
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 3 : 2
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 2 : 2
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 1
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 2
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 3 : 0
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 2 : 1
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
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Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
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