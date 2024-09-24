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Клопп поражался: «У вас голкипер играет «десятку». Колонка Казанского — про Давида Райю

Денис Казанский
Колумнист
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя.
Давид Райя.
Фото AFP
Давид Райя пропускает гол от Эрлина Холанна в матче «Арсенала» против «Манчестер Сити» (2:2).
Фото Reuters
Давид Райя.
Фото AFP
Давид Райя.
Фото Reuters
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Денис Казанский любит красивые сюжеты. В новом выпуске своей авторской рубрики он рассказывает драматичную историю вратаря «Арсенала» — человека с огромными ладонями и стальным характером.

Дело было на «Уэмбли». Стадион пустой, игроки друг друга не приветствуют — ковидные меры безопасности. Команды чемпионшипа (второй по силе лиге Англии) «Фулхэм» и «Брентфорд» в такой уже подзабытой обстановке решали, кто должен играть в премьер-лиге.

90 минут пробегали с нулевой ничьей. Дополнительное время. 105-я минута. «Брентфорд» бросает аут у чужой штрафной. Голкипер «Фулхэма» его перехватывает и сильно бьет на половину соперника. В центре поля мяч головой играет... вратарь «Брентфорда» Давид Райя. Прямо на ногу нападающему. На счастье кипера, рядом его защитник, который просто обязан фолить. Иначе с 40 метров сам собой просится удар в пустые ворота. Райя выдохнул и вернулся в штрафную.

Все ждали обычного в такой ситуации навеса, штрафной в 40 метрах от ворот. Повышенное внимание к нападающему «Фулхэма» Александру Митровичу — он спец в игре наверху. Свисток.

Игрок «Фулхэма» Джо Брайан разбегается и... попадает в ворота. Давид Райя поздно понял, что его обманули. Он нелепо просчитался и прыгнул вместе с командой обратно в чемпионшип. А «Фулхэм» отправился в премьер-лигу.

На этом могла закончиться перспективная карьера молодого испанского вратаря. Пик его творческой деятельности обернулся самой оглушительной ошибкой.

Давид Райя.
Фото Reuters

К матчу на «Уэмбли» Райя готовил себя всю жизнь. В детстве он мечтал быть похожим на вратаря «Реала» Икера Касильяса. Деталь особенная для родившегося в Барселоне, неподалеку от «Камп Ноу».

Занимался футзалом, отсюда умение и страсть к игре ногами, невероятная реакция.

В девять лет его позвали в академию клуба «Корнелья» третьего испанского дивизиона. Там быстро поняли, что имеют дело с большим талантом невысокого роста.

Вратарь &laquo;Арсенала&raquo; Давид Райя отбил пенальти в&nbsp;матче 1/8 финала Лиги чемпионов с &laquo;Порту&raquo;. Новый вратарь вытащил «Арсенал» в четвертьфинал. Райя начинал в футзале и приходил на тренировку в образе динозавра

«Вы просто посмотрите на его руки» — говорили тренеры. Говорили это скаутам английского клуба «Блэкберн Роверс». Британцы подписали договор с «Корнельей» и просматривали молодых звезд Испании на своем острове. А руки у Райи и правда необычные.

«У киперов с небольшим ростом встречается большой размер ноги, это бывает, — говорит наш гуру вратарского ремесла Виталий Кафанов. — Но чтобы такая рука... это похоже на аномалию. В СССР был такой замечательный вратарь сухумского «Динамо» Гурген Бенидзе. Метр семьдесят пять и размер перчаток 10,5».

Рост Давида сейчас 183 сантиметра. Размер перчаток 11! Таких ладоней в мире практически нет.

Давид Райя.
Фото AFP

Среднестатистический вратарь играет в перчатках на два-три размера меньше.

В 16 лет Давид отправился на остров за своей мечтой — играть в премьер-лиге. Плохая погода и такая же еда помогали не вылезать из тренажерного зала и тренировочных занятий. Тем более надо было расти, во всех смыслах этого слова.

Для первого опыта в английском футболе испанца отправили в пятый дивизион. Клуб «Саутпорт» хвастался испанцем перед другими — в низших лигах иностранный кипер — диковинка.

Вратарь &laquo;Арсенала&raquo; Давид Райя с&nbsp;одноклубниками после двойного сейва в&nbsp;матче с &laquo;Аталантой&raquo; (0:0). Вратарь «Арсенала» совершил роскошный двойной сейв в Лиге чемпионов. Райе пора в основу сборной?

Райя выдал приличную беспроигрышную серию, блестяще сыграл в Кубке Англии, пройдя три раунда (огромное достижение для «Саутпорта»). Давид стал настоящей звездой маленького клуба и его вернули в «Блэкберн».

В 19-ть он дебютировал в чемпионшипе.

Все обращали внимание на его авантюрную игру ногами и постоянные попытки играть в футбол, а не только отбивать мячи.

Именно такого вратаря подыскивал новый главный тренер «Брентфорда» Томас Франк. Датчанину нужен был кипер, который умеет дирижировать не только обороной, но и атакой. С таким он хотел прыгнуть в премьер-лигу. В штабе Франка тренером вратарей был испанец Иньяки Канья. Это не могло не повлиять на окончательный выбор «Брентфорда».

Давид Райя.
Фото AFP

Четыре миллиона евро устроили «Блэкберн». Мечта Райи играть в премьер-лиге могла сбыться в первом же сезоне, да еще и на «Уэмбли».

Но он ошибся. Да еще и на «Уэмбли».

Как рассказал Томас Франк, после матча с «Фулхэмом» Райя был разбит. Но тренер нашел необычные слова поддержки: «Тебе надо быть еще смелее, играй даже выше. Только делай это лучше».

В футболе ошибаются все, вопрос только в том, как ты компенсируешь свои ошибки. Вратарю это сделать сложнее. Помарки полевого игрока могут исправить партнеры. Проблемы кипера видны всем.

Райя стал больше тренироваться. Он пережил этот момент. Через год «Брентфорд» вновь на «Уэмбли» с Давидом в воротах победит «Суонси» и впервые в истории окажется в главной лиге Англии.

Мечта обернулась кошмаром. В первом же сезоне Давид получил тяжелую травму связок колена и вылетел на полгода. «Брентфорд» без него проиграл 9 матчей из 14. Всем окончательно стало понятно, кто ключевой футболист в этой команде. Но после очень тяжелой травмы, как и после трагедии на «Уэмбли», Давид Райя смог вернуться, став сильнее.

«Брентфорд» в первый сезон остался в премьер-лиге, а в следующем стал 9-м — удивительное приключение скромной команды. После удачной игры с «Ливерпулем» Юрген Клопп сделал лучший комплимент идеям Томаса Франка и мастерству Давида: «У вас голкипер играет «десятку», поразительно...»

Вот тут и начинается самое интересное. На Райя обратил внимание лондонский «Арсенал». Помощником Микеля Артеты там уже несколько лет работает Иньяки Канья, тот самый испанец, который когда-то устраивал переход Давида из «Блэкберна» в «Брентфорд».

Микель Артера, Денис Казанский. От «Арсенала» требуют титул. Нельзя подводить Молчаливого Стэна. Колонка Казанского — про Артету и Калафьори

Артета видел конкуренцию на каждой позиции в команде как двигатель прогресса в его гонке с «Сити» Гвардиолы. Выше конкуренция — лучше игра. В такой системе координат она требовалась Арону Рамсдейлу, первому номеру канониров и настоящему любимцу болельщиков. «Зачем нам Райя, когда есть блистательный Арон?» — спрашивали они. «Увидите и поймете», — отвечал Артета. Смотрели и не понимали. Райя выходил и ошибался. Телевизионные камеры выхватывали лицо Рамсдейла. Все были растеряны.

Кроме Артеты.

«Мне нравится не только, что он делает в воротах. Он предупреждает то, что вы иногда не видите. Потому что этого не случается. Я люблю игроков с характером, мужеством. Личностей, которые имеют смелость выразить себя. Райя заслужил уважение, и я очень рад за него». На вопрос: «Да что ж такое мы не видим?» — Артета отвечал: «Не скажу. Пересмотрите игры».

Сначала тренер «Арсенала» чередовал голкиперов. Это продолжалось недолго. Райя вытеснил Рамсдейла. Это стало понятно окончательно после игры Лиги чемпионов с «Порту». Испанец сделал несколько ключевых спасений и выручил в серии пенальти.

Рамсдейл ушел в «Саутгемптон». Райя стал главным голкипером «Арсенала».

Давид Райя пропускает гол от Эрлина Холанна в матче «Арсенала» против «Манчестер Сити» (2:2).
Фото Reuters

За пять матчей в премьер-лиге этого сезона Райя пропустил пять мячей. Два из них только что от «Сити» (2:2). Но количество и качество спасений зашкаливает.

Две встречи и вовсе показательны с точки зрения вратарского мастерства. В игре с «Астон Виллой» при счете 0:0 Давид сделал двойное спасение после ударов Олли Уоткинса с дальней дистанции и в упор. В Лиге чемпионов отбил пенальти форварда «Аталанты» Матео Ретеги и настолько быстро переместился в другой угол, что взял и добивание в пустые уже, по сути, ворота. Этот момент точно попадет во все вратарские учебники. Кстати, пока ВАР выяснял правильность назначения пенальти, Райя сбегал к своему тренеру Канье. «Я поговорил с ним, чтобы лучше почувствовать, что делать, а чего не стоит».

Защитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Джон Стоунз сравнивает счет на&nbsp;90+8-й минуте матча с &laquo;Арсеналом&raquo;. «Арсенал» вдесятером не удержал победу. Холанн забил 100-й гол за «Сити», но у Пепа проблемы — травмировался Родри

«Ты играешь так, как тренируешься, — говорит Кафанов. — Видно, что на практике Райя эту ситуацию отрабатывал тысячу раз. И вот как это окупается. В нужный момент, при равном счете. Это говорит и еще об одной важной характеристике любого вратаря — очень крепкая ментальность».

Уже на старте чемпионата стало понятно, насколько прав Артета. Он увидел то, чего многие не могли предположить. Быть может, именно Райя станет ключевым кусочком чемпионского пазла «Арсенала». Многое, если не все, в его огромных руках.

Давид Райя
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
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