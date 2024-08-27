Выбор Ящерицы. Колонка Казанского — о самом удивительном тренере в истории АПЛ

Денис Казанский любит красивые сюжеты. В своей авторской рубрике он знакомит нас с Фабианом Хюрцелером. 31 год, тренер «Брайтона», две победы, ноль поражений, обыграл «МЮ».

Небольшой курортный городок на юге Англии Брайтон все свое существование связан с большой историей цивилизации.

В конце XIX века именно там появилась первая в мире электрическая железная дорога.

С другой стороны океана в честь Брайтона назвали фешенебельный курортный район Нью-Йорка.

В 70-80-х годах ХХ века Брайтон-Бич — уже часть советской истории, центр эмигрантской культуры и жизни русскоговорящей общины в Штатах. Там «опять идут дожди», вы явно помните.

В 20-х годах XXI века Брайтон — одна из главных мировых футбольных экспериментальных площадок.

Когда известный и успешный покерист Тони Блум по прозвищу Ящерица купил клуб, за который болел с детства, это сочли капризом богача. За несколько лет до сделки «Брайтон» едва не закрылся, чудом выжил и курсировал между третьим и первым дивизионами без особых перспектив.

Коренной брайтонец Блум видел то, чего не мог тогда представить никто, — прибыль. Под его руководством клуб разработал стратегию покупки игроков по математическим формулам. Эта система попала на большой экран фильмом Moneyball, в русском варианте «Человек, который изменил все» с Брэдом Питтом.

Система цифр помогает рассчитать потенциал игрока, о котором он сам еще не знает. Цена такого сравнительно неизвестного персонажа — копейки. Продать футболиста, который раскрывается на твоих глазах, можно за миллионы.

Все получилось, как и предвидел Блум. «Брайтон» — один из главных поставщиков талантов топовых клубов Англии (Кайседо, Кукурелья — в «Челси», Макаллистер — в «Ливерпуль», Уайт и Троссард — в «Арсенал»).

Система Блума помогает ему выбирать и тренеров. На место итальянца Де Дзерби требовался необычный тренер, не просто новый главный. Фокус цифр сошелся на крайне необычном варианте.

Тони позвал работать в премьер-лигу тренера младше самой премьер-лиги. Более того, в «Брайтоне» сразу пять игроков старше нового главного. Выбор шокировал всех.

В 1993-м в семье дантистов Хюрцелеров появился сын Фабиан. Он рос в Техасе, где футболом называется другой вид спорта. Семья по работе переехала в Европу и нашла дом в Мюнхене. Фабиана взяли в академию «Баварии». Он дорос до второй команды, поиграл с Эмре Джаном и Пьером-Эмилем Хейбьергом, даже тренировался под руководством Эрика тен Хага.

Карьера не пошла. Фабиану предложили быть играющим тренером в команде пятого дивизиона. Он поднял ее вверх. Хюрцелера пригласили в Гамбург во вторую бундеслигу, помощником главного тренера «Санкт-Паули». Команда тонула. Главного уволили. Хюрцелер в 29 (!!!) стал исполняющим обязанности. Фабиан спас «Санкт-Паули» от вылета, а на следующий год вывел в бундеслигу. Обалдели примерно все.

И тут позвонил Блум.

Они были шапочно знакомы. Зимой Хюрцелер приезжал на практику в «Брайтон» посмотреть, как работает Де Дзерби. Тогда никто из них не мог представить, что это была встреча прошлого и будущего клуба.

Хюрцелер в свои 31 стал самым молодым тренером в истории премьер-лиги (долгое время до него таким был Крис Коулман, который в 32 управлял «Фулхэмом»).

Фабиан Хюрцелер. Фото Reuters

Фабиан немедленно обаял всех сотрудников клуба, медиа и болельщиков. Его образ в бейсболке и тренировочной форме дополняют... полностью забитые татуировками руки. Такого Англия не видела.

На первой же встрече фаны попросили Хюрцелера сделать новое тату в случае двух побед над историческим соперником «Кристал Пэлас». Это должна быть чайка, символ клуба. Фабиан кивнул.

В отличие от прежнего тренера, американский немец не собирается вмешиваться в трансферную систему Блума. Де Дзерби нужны были конкретные игроки, а не цифры и перспектива. Хюрцелер уважает скрепы: «Тони и клуб смотрят на данные, я — на футбольные характеристики и ментальность игрока. Если сходимся, то берем».

Скромный клуб уже позволил себе чуть роскоши, потратив летом 200 миллионов фунтов на семерых футболистов семи разных национальностей, тоже характерная деталь. Шестеро из них не старше 22 лет.

Любопытно, что Хюрцелер пока не использует их в стартовых турах чемпионата Англии.

И это не вредит результату.

Команда, собранная Блумом и еще Де Дзерби, выигрывает два матча из двух.

В первом туре в гостях разбит «Эвертон» (3:0), в эти выходные «Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Фабиан Хюрцелер и главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Фото Reuters

Закономерность результата подчеркивает логику выбора тренера. Как и Грэм Поттер в начале жизни «Брайтона», Крис Хьютон и Де Дзерби, новый босс сохраняет контроль мяча как приоритет в игре. Использование голкиперов в качестве дополнительной единицы при организации атак, высокий прессинг и мобильность на флангах. Так играл его «Санкт-Паули».

Существенная разница между тренерами в работе обороны.

Матчей на ноль у «Брайтона» Де Дзерби было мало. Понятно, что уровень второй бундеслиги несопоставим, но «Санкт-Паули» Фабиана пропустил в своем чемпионате меньше всех, а по проценту владения стал вторым. 5-3-2 без мяча добавляет солидности, а не авантюризма.

Стандарты становятся ключевым моментом игры «Брайтона». При Де Дзерби команда занимала 15-ю позицию в лиге по мячам, забитым после стандартных положений.

«Я их большой фанат, потому что они меняют игру. Они выигрывают матчи. Это будет частью моей идентичности». Слова Хюрцелера материализуются.

Победный мяч в ворота «МЮ» на 95-й минуте как раз следствие углового.

Два тура на старте чемпионата для нового тренера не могут быть показателем класса или его отсутствия. Но в лиге, где терять очки — самоубийство, без сбоев идут Гвардиола, Артета, Слот и Хюрцелер.

Этим могут быть удивлены болельщики и медиа. Но не Тони по прозвищу Ящерица. Блум все просчитал. По крайнее мере на старте.