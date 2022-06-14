«Ливерпуль» покупает нападающего за 100 миллионов. Великого трио Мане — Фирмино — Салах больше не будет

Дарвин Нуньес едет на «Энфилд».

Трансфер

Это случается каждое лето — талантливый игрок уезжает из португальского топ-клуба в одну из топ-5 лиг за много миллионов евро. Нынешнее не станет исключением. В понедельник «Бенфика» сообщила на официальном сайте, что достигла договоренности с «Ливерпулем» о трансфере нападающего Дарвина Нуньеса. Сумма сделки может составить до 100 миллионов евро с учетом бонусов (базовая сумма — 75 миллионов). 22-летний уругваец подпишет с красными шестилетний контракт и станет самым дорогим новичком в истории клуба — до него таковым был Виргил ван Дейк, за которого в январе 2018-го отдали 85 миллионов евро.

Нуньес провел отличный сезон за «Бенфику», забив 34 гола в 41 матче (из них шесть — в Лиге чемпионов, два из которых как раз в ворота «Ливерпуля» в 1/4 финала). Уругваец считался одним из главных лотов на летнем трансферном рынке — его кандидатуру рассматривали «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Атлетико» (а «Вест Хэм» и «Ньюкасл» даже присылали офферы в офис «орлов» в январе), однако красные были максимально конкретны и сумели довольно быстро закрыть сделку. Как пишет TheAthletic, спортивный директор англичан Джулиан Уорд всю минувшую неделю провел в Лиссабоне, ведя переговоры с президентом «Бенфики» Руем Коштой.

Интересно, кстати, что в апреле Нуньес сменил агента, уйдя от соотечественника Эдгардо Ласальвии под крыло великого и ужасного Жорже Мендеша и его компании Gestifute. Похоже, что трансфер в один из топ-клубов готовился уже тогда.

Лиссабонский клуб приобрел Нуньеса в 2020 году у испанской «Альмерии» за 24 миллиона евро. По условиям сделки, «Альмерия» должна будет получить 20% от последующей продажи уругвайца (то есть сейчас скромный клуб, в котором когда-то сделал себе имя Унаи Эмери, может рассчитывать еще примерно на 15-20 миллионов). Но в любом случае для «Бенфики» это очередная выдающаяся продажа, а риск, на который шли «орлы», приобретая 19 месяцев назад мало кому известного уругвайца из сегунды, полностью оправдался.

Дарвин Нуньес. Фото Global Look Press

«Бенфика»

Прошлый сезон действительно оказался прорывным для Нуньеса. Еще никогда он не забивал так много — даже в сегунде за «Альмерию», где уровень сопротивления на порядок ниже. Уругваец стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, а в Лиге чемпионов, помимо «Ливерпуля», он огорчал «Аякс» (этот мяч вывел «Бенфику» в четвертьфинал), «Баварию» и «Барселону» — более чем достойное резюме.

«Он вырастет в игрока мирового уровня», — говорил о Нуньесе тренировавший его в «Бенфике» Жорже Жезуш.

А Луис Суарес, еще играя за «Барселону», советовал боссам клуба купить своего соотечественника. «Я 15 лет играю на международном уровне и кое-что понимаю в нападающих. И я говорил им: «Заплатите сколько нужно за этого парня, он реально хорош», — рассказывал уругваец.

Очевидно, это видели и скауты «Бенфики». Ведь 24 миллиона евро, ушедшие на счета «Альмерии», — это рекорд для «орлов», самый дорогой входящий трансфер в истории лиссабонцев.

«Они заплатили за потенциал, который есть у Нуньеса. Он умеет произвести впечатление за очень короткое время», — вспоминал для TheAthletic Давид Бадиа, входивший тогда в тренерский штаб «Альмерии».

Нуньес высок (рост — 187 см), мощен, но при этом быстр. Однако уругваец далеко не классический центрфорвард-финишер, как можно подумать. Да, большинство матчей за «Бенфику» он провел в центре атаки, но, когда «орлы» использовали схему 3-4-3, играл слева, а иногда и вовсе смещался на место «десятки», помогая из глубины выдвинутым вперед Роману Яремчуку или Харису Сеферовичу. За два сезона в Лиссабоне уругваец сделал 17 ассистов — весьма приличный показатель.

Дарвин Нуньес. Фото Global Look Press

«Ливерпуль»

В общем, Нуньес обладает всем тем набором качеств, который нужен Юргену Клоппу. Главный тренер «Ливерпуля» видит в уругвайце замену Садио Мане, который этим летом покидает «Энфилд». То, что сенегалец уходит, стало окончательно понятно сразу после финала Лиги чемпионов, когда почти все авторитетные английские медиа выдали инсайдерские материалы на эту тему. Почти наверняка Мане окажется в «Баварии» — пока клубы договариваются о сумме трансфера. На прошлой неделе «Ливерпуль» отклонил уже второй оффер из Мюнхена — немцы предлагали за 30-летнего африканца 35 миллионов евро.

Немного грустно, что великого (да-да, тут уместен именно этот эпитет) трио Мане — Роберто Фирмино — Мохамед Салах больше не будет. Они и в прошлом чемпионате не так часто выходили вместе, главным образом из-за травм и не очень хорошей формы бразильца, но то, что они творили два года, будучи на пике — сезоны-2018/19 и -2019/20, — было чем-то выдающимся.

Когда стало понятно, что Мане нужно искать замену, Клопп настаивал именно на Нуньесе. Учитывая, как успешно все последние годы работает скаутская служба «Ливерпуля», возглавляемая бывшим астрофизиком Ианом Грэмом, можно полагать, что уругваец отработает затраченные на него миллионы, как это уже было с теми же ван Дейком, Алиссоном или Салахом.

Тем более что Нуньес — довольно скромный парень, который, играя в Лиссабоне, никогда не отказывал в фото фанатам на улице. Так же он вел себя и в Испании.

«Мы пришли в магазин. Дарвину нужно было купить себе телефон, и он выбрал обычную модель, а не самую дорогую и навороченную, хотя он вполне мог себе это позволить. Я спросил у него, почему он не купит телефон получше. «Этого достаточно — я могу звонить людям», — ответил он», — вспоминал работавший с уругвайцем в «Альмерии» Бадиа.

А только приехав в Испанию, Нуньес нанял себе собственных диетолога и тренера по физподготовке — помимо тех, что работали в клубе.

Все это вполне вписывается в философию Клоппа, который, еще работая в Дортмунде, сказал, что никогда не возьмет себе в команду засранца, пусть даже он будет невероятно талантлив.