Готовится смена эпох.

«Мы хотим, чтобы ты остался». Баннер с такой надписью на каталанском языке развернули болельщики «Манчестер Сити» на домашнем матче с «Фулхэмом».

«Пусть они принесут мне счет, — сказал Хосеп Гвардиола. — Я заплачу. Я не хочу, чтобы они тратили на это деньги. Что я могу сказать? Большое спасибо. Я влюбился в этот клуб с первого дня. Но что произойдет, то произойдет».

Слухи об уходе Пепа ходят уже давно — и запустил их, кажется, Юрген Клопп. Вернее, не он сам, а известие о его уходе. Есть ощущение, что Гвардиола от этой новости сам серьезно загрустил — еще полгода назад стал намекать, что может не продлить свое действующее соглашение с клубом.

Боссы «Ман Сити», конечно, постараются его переубедить. Но это будет очень сложно, ведь в конце сезона Манчестер покинет хороший друг Гвардиолы и человек, который вместе с ним построил эту суперуспешную команду. Его имя — Чики Бегиристайн.

Что за Чики? Кто это?

Чики и Пепа связывают две вещи — это «Барселона» и глубокое уважение к Йохану Кройфу. Еще будучи игроком, 23-летний баск Бегиристайн подписался с сине-гранатовыми в 1988-м, перейдя в «Реал Сосьедад». Гвардиола, на шесть лет его младше, тогда только делал первые шаги в профессиональном футболе.

Бегиристайн делился своим опытом и стал для юного Пепа настоящим другом. Оба стали звездами в «дрим тим» 1990-х. Тренировал ту легендарную команду Йохан Кройф — именно он вывел ДНК «Барселоны», о котором говорили и говорят почти все президенты клуба, и именно он оказал огромное влияние на тренерский стиль и идеи Гвардиолы.

В 2003-м президентом «Барсы» стал Жоан Лапорта, и Кройф предложил ему взять на должность спортивного директора Чики Бегиристайна, который тогда работал комментатором на телевидении.

«Почему? У него есть все личностные качества для этой работы, он принимает правильные решения. А еще не позволяет никому вмешиваться в свою зону ответственности», — напирал великий голландец. Не послушаться его не имели права.

Фото Global Look Press

Бегиристайн пересобрал «Барселону» дважды

В 2005-м Бегиристайн столкнулся с градом критики. В летнее трансферное окно клуб сделал всего два подписания — купили Марка ван Боммеля и Сантьяго Эскерро. Оба перешли в команду бесплатно. В то же трансферное окно у него не получилось заманить звезду «Арсенала» Тьерри Анри. Правда, в конце сезона «Барселона» выиграла Лигу чемпионов.

«Моя работа заключается не в покупке игроков и трате денег, — говорил Чики. — Мне платят не за то, чтобы я покупал футболистов, несмотря ни на что. Мы не хотим покупать просто ради самого факта покупки».

Последнюю фразу не раз повторял уже Гвардиола. Действительно, несмотря на то, что в «Сити» у него были практически неограниченные ресурсы, каждый трансфер осуществлялся ради конкретной цели. Футболисты приходили и уходили, но все работало на главную цель — завоевание титулов. И работало четко.

Франк Райкард, который возглавил «Барселону» по предложению Бегиристайна, провел в клубе пять лет. Последний сезон голландца получился провальным — команда вылетела из Лиги чемпионов в 1/8 и проиграла титул «Реалу» по дополнительным показателям, но годом ранее вообще стала третьей и отстала от мадридцев аж на 18 очков. Дни Райкарда в клубе были сочтены.

Как мы знаем, голландца сменил такой знакомый нам Пеп Гвардиола. Между прочим, именно Бегиристайн сыграл главную роль в его назначении. Сперва Чики назначил его тренером молодежки «Барсы» (Пеп выиграл конкуренцию у некоего Луиса Энрике), а в 2008-м убедил совет директоров клуба в том, что молодой тренер готов стать главным в первой команде.

«Чики сыграл ключевую роль в этом. Когда никто бы не стал рисковать с моим назначением, когда, возможно, всего три процента людей в «Барселоне» верили в меня, именно он настоял на своем. Без него ничего из этого не было бы возможным», — считает Гвардиола.

Бегиристайн снова столкнулся с критикой. Луис Лайнц, который тогда был техническим директором, раскрыл много подробностей из того периода в своей книге под «За закрытыми дверьми»:

«Бегиристайн ясно дал понять, что Гвардиола должен стать новым тренером, а Роналдиньо должен уйти и передать роль лидера Лионелю Месси».

В то лето Бегиристайн потратил на новых футболистов 90 миллионов евро. Его критиковали за то, что он отпустил Деку и Роналдиньо, упрекали, что новые подписания — совсем не уровень клуба. Конечно, некоторые трансферы «не выгорели» (можно вспомнить хотя бы Златана Ибрагимовича), но полка с трофеями говорит сама за себя.

Чики Бегиристайн (второй слева в последнем ряду). Фото Global Look Press

Великая работа в Англии

АПЛ начала 2010-х — отдельный мир, по которому уже ностальгируют фанаты по всему земному шару. Бегиристайн ушел из «Барселоны» после смены президента в 2010-м, пару лет отдохнул, а затем получил должность спортивного директора «Манчестер Сити». Позвал Ферран Сориано, давний приятель по все той же «Барсе».

Бегиристайн, конечно, сразу хотел заполучить в тренеры Гвардиолу — но, как мы знаем, это произошло намного позже. Пока Пеп заканчивал свой роман с «Барсой» и работал в «Баварии», Чики сделал ставку на Мануэля Пеллегрини. Кстати, баск уверен, что именно это назначение ознаменовало переход «Сити» к более атакующему стилю игры, по которому команду знают сегодня.

В «Сити» Бегиристайн вновь столкнулся с критикой. Самые знаковые люди из той эры клуба — Агуэро, Туре, Давид Сильва — были в команде еще до его назначения, их трансферами занимался Брайан Марвуд (он, кстати, до сих пор работает в команде, но в другой должности). Первыми крупными покупками Чики стали... Эльяким Мангаля, Стефан Йоветич и Уилфрид Бони. Хорошие футболисты, но явно не уровень трех легенд, перечисленных выше. Зато себе в актив он может записать приобретение Фернандиньо — бразилец сыграл едва ли не самую важную роль в становлении доминирующего «Сити».

Гвардиола в 2013-м возглавил «Баварию», и Чики тогда сказал Сориано: «Не переживай. У нас будет еще шанс. Рано или поздно мы попробуем еще раз». Так и произошло, хотя подождать пришлось еще два с половиной года.

«Если бы Чики работал в «Челси», то я бы наверняка позвонил в Лондон, — шутил Гвардиола после своего назначения. О том, что Бегиристайн все усилия направляет на подписание Пепа, знал даже сам Пеллегрини — хотя и подмахнул новый двухлетний контракт в 2015-м. В последнем сезоне чилийца в команду пришли Кевин де Брейне и Рахим Стерлинг — и по большому счету это были покупки под Гвардиолу.

После прихода Пепа трансферные сделки «Сити» пошли в гору. Лерой Сане, Бернарду Силва, Эдерсон, Кайл Уокер, Габриэль Жезус, Эмерик Ляпорт.

«Он может быть жестким, правда жесткий. Но он работает сколько, 17, 18 лет? Он очень опытен, он умеет находить баланс. Когда ты заходишь к нему в кабинет на переговоры, ты знаешь, что будет тяжело. Но когда выходишь, можешь его обнять и понимаешь, что все хорошо. Он может разделять эти вещи, он настоящий профессионал», — один из источников, близкий к Бегиристайну, рассказал это в интервью The Athletic в 2020-м.

Фото Global Look Press

Бегиристайн планировал уйти из футбола раньше

По своему личному плану Бегиристайн собирался завязать с футболом в 55 лет. Но ему так нравилось работать с Гвардиолой и строить проект в «Ман Сити», что он отодвинул эту планку к 60 годам. В августе 2024-го Чики как раз исполнилось 60, и уже стало известно, что в конце текущего сезона он уйдет из клуба. В январе 2025-го к работе приступит бывший спортивный директор «Спортинга» Уго Виана, и шесть месяцев Бегиристайн будет передавать ему все, над чем работал.

Единственное, о чем Бегиристайн, наверное, будет жалеть — что ему так и не удалось подписать Лионеля Месси. Известно, что аргентинец был близок к переходу в «Сити» после ухода из «Барселоны», а также после окончания контракта с «ПСЖ».

Тем не менее Чики может гордиться тем, какую работу проделал — почти каждый игрок, пришедший в клуб в последние пять лет, оставил свой след в истории «Манчестер Сити».

Угу Виана и Фредерику Варандаш. Фото Global Look Press

Кто заменит Бегиристайна?

Новым спортивным директором «Сити» станет Угу Виана. Это, очевидно, человек с совершенно другим видением — долгие годы он откапывал для «Спортинга» выгодные сделки за небольшие деньги. «Ман Сити» — клуб совершенно другого калибра.

Виана пришел в «Спортинг» только в 2020-м, но за это время клуб действительно стал одним из лидеров португальского чемпионата. Все благодаря футболистам, которых он подписал. Вот лишь некоторые из них:

Мануэль Угарте

Рубен Винагре

Педро Порро

Виктор Дьекереш

Франсишку Тринкау

Иван Фреснеда

Мортен Хьюлманн



Больше впечатляют, конечно, крупные продажи. За Нуну Мендеша «ПСЖ» заплатил 38 миллионов евро, 20 миллионов отдал «Фулхэм» за Жоау Палинью, Матеуш Нуньеш уехал в «Вулверхэмптон» за 45. А за Угарте и Педро Порро выручили в сумме больше сотни миллионов. Ах да, забыли продажу Бруну Фернандеша в «МЮ» за 55+25 в виде бонусов. Вау!

В общем, Виана умеет выгодно продавать, но насчет покупок пока есть вопросы. Главной сделкой в своей жизни он может назвать Виктора Дьокереша — шведа купили из «Ковентри» за 21 миллион евро. В «Спортинге» форвард стал звездой, забивает аномально много, и не за горами его переход в топовый клуб за рекордную для португальцев сумму.

В «Сити» правильно поступили, обозначив для Вианы шестимесячный транзитный период. Бегиристайну предстоит многому научить своего преемника, хотя уже сейчас есть ощущение, что с таким ментором у португальца точно все должно сложиться самым наилучшим образом.

Гвардиола тоже уходит?

Главный вопрос текущего сезона — что будет с Пепом Гвардиолой? Его соглашение с «горожанами» истекает уже следующим летом, и пока нет никаких предпосылок к тому, что испанец его продлит.

Нет, в «Сити» наверняка всеми силами постараются удержать тренера. Но в пользу решения об уходе говорят аж три фактора:

Первый: из клуба ушел его друг, бывший наставник и человек, который привел его в профессию. Именно дуэт Пепа с Бегиристайном принес «горожанам» столько больших побед и успехов. Как теперь быть без одного из главных людей в своей жизни?

Второй: Гвардиола выиграл в «Сити» все трофеи. Что дальше? Как будто остается только бить клубные и еврокубковые рекорды. Добавить еще один-два трофея Лиги чемпионов? Клубу это может быть интересно, а вот самому Гвардиоле, возможно, уже нет.

Третий: возможно, самый спорный фактор — уход из «Ливерпуля» Юргена Клоппа. После того как немец заявил о своем уходе, Пеп словно серьезно загрустил. Именно после заявления Юргена он стал говорить двусмысленно и намекать на то, что сезон-2024/25 станет для него в клубе последним. Как будто именно тогда Гвардиола задумался о том, что достиг с командой всего, что мог.

Ну и нельзя не отметить то, что противостояние Гвардиолы и Клоппа — олицетворение эпохи АПЛ последних лет. Им было интересно играть друг против друга — оба представляли совершенно разные тренерские школы и исповедовали разные философии (по крайней мере в начале своего пути в Англии). По трофеям Пеп, разумеется, превзошел Клоппа, но немец был единственным тренером, который смог хоть что-то ему противопоставить на долгой дистанции.