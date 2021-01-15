Любимый тренер Черышева отменил класико, у Промеса уникальный одноклубник

Главные события четверга в европейском футболе.

Испания: «Реал» без Суперкубка

«Реал» — «Атлетик» — 1:2 (Бензема, 73 — Рауль Гарсия, 18, 28, с пенальти).

С прошлого сезона розыгрыш испанского Суперкубка перешел в формат «Финала четырех» и на три года прописался в Саудовской Аравии. Правда, пандемия внесла коррективы, и поездка на Ближний Восток потеряла как практический, так и коммерческий смысл. Последний даже важнее, и по ходу предыдущего турнира казалось, что весь его смысл — в дополнительном класико. Не просто так большую часть призового фонда независимо от результатов разделили между собой «Реал» и «Барселона».

Однако год назад каталонцы разрушили планы организаторов, уступив в полуфинале «Атлетико» (2:3). В этот раз, когда из-за небольшой травмы на трибуне пришлось остаться Месси, сине-гранатовых вытащил тер Штеген. Чтобы в воскресенье к телеэкранам прильнул весь футбольный мир, свое слово нужно было сказать «Реалу». Но началось все для мадридцев печально. Ошибся снова игравший правого защитника Лукас Васкес, на ложное движение Вильямса купился Варан, и Рауль Гарсия не оставил шансов Куртуа.

Дальше — больше. Васкес все-таки не игрок обороны, поэтому при подаче с фланга он пропустил подачу себе за спину и, пытаясь исправить ошибку, завалил Иньиго Мартинеса в собственной штрафной. Рауль Гарсия оформил дубль в возрасте 34 года и 187 дней. Сейчас, когда долгоиграющих ветеранов в футболе хватает, ничего необычного в этих цифрах нет. Но только на первый взгляд, потому что в 2015-м, когда «Атлетик» в прошлый раз играл в Суперкубке, его легендарный снайпер Адурис поразил ворота «Барсы» в таком же возрасте.

За всю суперкубковую историю никому не удавалось отыграться, если к перерыву он уступал с перевесом в два мяча. Хотя Зинедин Зидан такие матчи спасал еще на заре тренерской карьеры, когда работал с молодежкой «Реала». Да и в этом сезоне в Лиге чемпионов сливочные в игре с менхенгладбахской «Боруссией» превратили 0:2 в 2:2. На такой результат они наиграли и в четверг, однако удары Асенсио пришлись в штангу и перекладину, а второй гол Бензема отменили из-за офсайда.

Похоже, в новой версии Суперкубок заколдован, и болельщики снова остались без класико. Обидно, но за недавно возглавившего «Атлетик» Марселино можно порадоваться. Любимый тренер Дениса Черышева должен был сыграть в этом турнире еще год назад, однако тогда случилось его скандальное увольнение из «Валенсии».

Англия: лучшие в Лондоне и 11-е в АПЛ

«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 0:0.

Boxing day — уникальный в своем роде турнирный отрезок, в ходе которого у одних разбиваются надежды, а у других реализуются самые смелые мечты. Второе относится к «Арсеналу», который перед католическим Рождеством находился недалеко от зоны вылета, однако после серии из трех побед получил возможность не нервно оглядываться назад, а с оптимизмом смотреть будущее.

Crystal Palace are now unbeaten in their last five Premier League games against Arsenal.



? 1 win

? 4 draws



Arsenal's longest winless run against the Eagles in the top-flight. pic.twitter.com/00CEpHp2eS — Squawka Football (@Squawka) January 14, 2021

К разочарованию Микеля Артеты продолжения не последовало, а старина Рой Ходжсон не уступил землякам в пятой встрече подряд (+1=4). Единственное, «канониры» прервали длившуюся с лета прошлого года серию из 11 домашних матчей с пропущенными мячами. Кроме того, «Арсенал» набрал больше всех очков в лондонских дерби (10) текущего чемпионата. Это на два балла больше, чем за весь прошлый сезон, только статус королей столицы ничего принципиально не меняет. Красно-белые не приблизились к зоне еврокубков, а остались на 11-м месте.

Голландия: невероятный дубль Хюнтелара

«Твенте» — «Аякс» — 1:3 (Плегесуэло, 84 — Аллер, 7. Хюнтелар, 90, 90+1).

Пока в России и в Голландии обсуждают будущее Квинси Промеса, бывший спартаковец вернул себе позиции в составе «Аякса». После истории с арестом он второй тур подряд начал игру в «старте» и отыграл 71 минуту. Когда его заменили, амстердамцы вели со счетом 1:0. В их составе отличился купленный у «Вест Хэма» Аллер, и французу хватило одного удара, чтобы открыть счет голам в новом клубе.

89' - Klaas-Jan Huntelaar comes on for Ajax (1-1)

90' - Klaas-Jan Huntelaar scores for Ajax (1-2)

90+1' - Klaas-Jan Huntelaar scores for Ajax (1-3)



Still got it at 37 years old ? pic.twitter.com/27fzGIQmXj — ESPN FC (@ESPNFC) January 14, 2021

Самое же интересное произошло в концовке. «Твенте», казалось, спас игру, и тут со скамейки поднялся Хюнтелар. 37-летний нападающий, анонсировавший прощание с футболом по окончании сезона, появился на поле на 89-й минуте и практически мгновенно забил победный мяч. А потом еще один. За всю историю голландского футбола таких эффективных джокеров еще не было. В том числе благодаря этому «Аякс» снова оторвался от возглавляемого Диком Адвокатом «Фейеноорда» и возглавляет таблицу с перевесом в три очка.

Статистика дня

3 гола за «Аталанту» Алексей Миранчук забил в первых матчах трех разных турниров — Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Италии.

8 передач в первых 15 турах чемпионата Голландии сделал бразилец Антони. Прошлый раз такие показатели в турнире видели в 1999 году, когда отличился другой игрок «Аякса» — Бриан Лаудруп.

17 поражений в 87 матчах потерпел «Реал» после возвращения Зинедина Зидана. На одно больше, чем в 147 играх его первого периода работы с мадридским клубом. Кроме того, сливочные впервые под началом француза уступили на нейтральном поле.

30 лет не выходил в четвертьфинал Кубка Италии выступающий сейчас в серии В СПАЛ.