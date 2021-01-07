Крах «Челси», ренессанс «Арсенала», «МанСити» против ковида. Все о праздниках в Англии

Что нужно знать о случившемся на Туманном Альбионе в последние недели.

«МЮ» — первый в АПЛ. По потерянным очкам

Команда Уле Гуннара Сульшера скверно начала чемпионат: 1:3 в матче с «Кристал Пэлас» и 1:6 дома в игре с «Тоттенхэмом» возродили разговоры об отставке главного тренера. «Манчестер Юнайтед» еще и опозорился в Лиге чемпионов — после двух подряд ярких побед в групповом турнире над «ПСЖ» и «Лейпцигом» «красные дьяволы» умудрились вылететь в Лигу Европы. Однако сезон в Англии настолько непредсказуемый, что кризисный «МЮ» к началу января добрался до вершины премьер-лиги. У «Юнайтед» сейчас столько же очков, сколько у «Ливерпуля», но есть игра в запасе. 12 января «дьяволы» проведут перенесенный матч 1-го тура с «Бернли» и единолично возглавят таблицу, если наберут хотя бы одно очко.

FT: Southampton 1-0 Liverpool



Liverpool have taken two points from their last three games.



Second-place Manchester United: pic.twitter.com/7l1opagBOb — B/R Football (@brfootball) January 4, 2021

Правда, вчера команда Сульшера проиграла в дерби Манчестера и вылетела из Кубка лиги, но всем известно, что для всех английских болельщиков самый важный турнир — чемпионат.

Коронавирус едва не прервал сезон

За последние полторы недели три матча премьер-лиги не состоялись: «Эвертон» — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» — «Фулхэм» и «Бернли» — «Фулхэм». Все — из-за вспышки коронавируса в «Сити» и «Фулхэме». В конце декабря лига даже рассматривала возможность сделать паузу в чемпионате, но быстро отказалась от этой идеи: переносить матчи некуда. Однако ситуация все равно остается напряженной: 5 января Sky Sports сообщил, что положительные тесты в АПЛ за неделю сдали 40 человек — это в два раза выше предыдущего рекорда.

Тем удивительнее, что «Манчестер Сити» на фоне внутренних проблем с коронавирусом продолжает восхождение: в воскресенье команда Пепа Гвардьолы легко разделалась с «Челси» в АПЛ, а вчера обыграла «МЮ» в полуфинале Кубка лиги.

Кризис «Ливерпуля». Клопп в гневе

В этом сезоне «Ливерпуль» столкнулся с огромными кадровыми проблемами. Юрген Клопп постоянно теряет ключевых центральных защитников, из-за чего линия обороны команды все время выглядит экспериментальной. В последних трех матчах в паре с Фабинью (номинальным опорником) поочередно играли Матип, Уильямс, Филлипс и даже Хендерсон. Но во время фестивальной недели проблемы начались в атаке: в трех матчах с «Вест Бромвичем», «Ньюкаслом» и «Саутгемптоном» чемпионы Англии забили всего один гол и набрали два очка. Сухая серия самой результативной команды лиги достигла 258 минут.

Liverpool haven't scored in 258 minutes.



Their attack has disappeared ? pic.twitter.com/hEixgxiIQU — B/R Football (@brfootball) January 4, 2021

Из-за этого «Ливерпуль» разбазарил преимущество над конкурентами и из-за этого же у Клоппа сдали нервы. После поражения от «Саутгемптона» (0:1) главный тренер красных пожаловался на то, что в ворота соперника не назначили два пенальти, и налетел на заклятого врага клуба: «Слышал, что «МЮ» за два года исполнил больше 11-метровых, чем «Ливерпуль» за пять с половиной лет при мне. Не знаю, виноват ли я в этом». Сульшер в ответ на это только рассмеялся и отметил, что не тратит время на подобные подсчеты.

Кстати, 17 января «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в чемпионате.

«Тоттенхэм» летит к трофею

Жозе Моуринью пока должен быть доволен первым полноценным сезоном в «Тоттенхэме». «Шпоры» борются за чемпионство, уже победили «МЮ», «Манчестер Сити» и «Арсенал», вышли в плей-офф Лиги Европы и в финал Кубка лиги. В полуфинале «шпоры» уверенно победили «Брентфорд» (2:0) и в апреле сразятся за титул с «Манчестер Сити». Гвардьола против Моуринью — как в старые добрые времена. К слову, португалец никогда не уступал в финалах Кубка лиги — четыре победы из четырех. «Тоттенхэм» может впервые с 2008 года что-то выиграть.

Артета вернул «Арсенал» к жизни

К Рождеству великий лондонский клуб скатился на 15-е место. От зоны вылета «Арсенал» отделяли всего четыре очка, и в соцсетях открыто называли «канониров» борцами за выживание.

Но затем произошло чудо. В трех последних матчах «Арсенал» одержал три победы, и сейчас его шансы на место в Лиге чемпионов уже не выглядят призрачными — до четвертого места всего шесть очков. Помогла встряска: в дерби с «Челси» Микель Артета резко сменил схему, отправил вездесущего Сака на правый фланг, дал время молодежи — и «Арсенал» победил.

Теперь лондонцы уже не выглядят посмешищем, в отличие от синих земляков.

«Челси» тонет

«Нас считали претендентами на титул. Никогда не соглашался, ведь мы ими не являемся», — зачем-то произнес главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Арсенала». Зря он это сказал: болельщики часто мыслят поверхностно и видят прямую связь между результатами и потраченными на новичков деньгами. «Челси», как известно, в пандемийное лето шиковал: клуб выложил 220 миллионов фунтов за Вернера, Хаверца, Чилуэлла, Зиеха и Менди. Но результаты пока удручающие — девятое место.

Лэмпарда уже призывают к отставке — при нем «Челси» в среднем за матч премьер-лиги набирает 1,67 очка. В период владения клубом Романом Абрамовичем ни у кого нет настолько кошмарной статистики.