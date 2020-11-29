«Тоттенхэм» vs «Челси»: «автобус» Моуринью сдержал Лэмпарда

Нулевая ничья на «Стэмфорд Бридж».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Челси» — «Тоттенхэм» — 0:0

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт, Вернер (Пулишич, 74), Зиех (Хаверц, 83), Абрахам (Жиру, 79).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Родон, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 65), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 90+2), Кейн, Бергвайн (Дэйвис, 89).

Предупреждения: Зиех, 29. Бергвайн, 50. Джеймс, 53. Зума, 55. Маунт, 76. Регилон, 89.

Судья: Тирни.

29 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

«Челси» против «Тоттенхэма» сейчас не просто лондонское дерби. Во-первых, синие считаются одним из основных претендентов на чемпионство. Причина — масштабная трансферная кампания, проведенная в минувшее окно. Среди ключевых покупок звезды бундеслиги Вернер и Хаверц.

Во-вторых, «шпоры» неожиданно оказались в группе лидеров АПЛ. Вернувшаяся магия Жозе Моуринью? Или прорыв, организованный связкой Сон Хын Мин — Кейн? «Тоттенхэм» — больше не неудачник, а сила, готовая бросить вызов и «Челси», и «Ливерпулю».

В стартовом составе команды Фрэнка Лэмпарда лучший бомбардир синих в АПЛ Вернер (четыре гола).

У «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и Кейн играли с первых минут. Достаточно посмотреть на их статистику в этом чемпионате! У корейца девять мячей и два голевых паса. У англичанина — семь голов и девять результативных передач.

Первый тайм — типичная игра с участием команды Моуринью. Процент владения мячом: 38,5% - у «шпор», 61,5% - у синих.

«Челси» был явно активнее, действуя следующим образом.

1. Использовались длинные забросы вперед на Вернера и кроссы в штрафную под Эбрахама.

2. Великолепно играл Канте, помогая центральным защитникам при розыгрыше мяча, отбирая мяч и совершая сольные проходы в финальной трети поля.

3. Чилуэлл продвигал мяч — левый фланг синих смотрелся здорово.

Вернер даже забил, однако его гол отменили из-за офсайда.

При этом «Тоттенхэм» выглядел острее, играя в привычный для Моуринью футбол.

1. «Шпоры» контратаковали, вперед выбегали Сон Хын Мин и Кейн. Последнему, кстати, приходилось отрабатывать в обороне и отбирать мячи.

2. У гостей возникали приличные моменты: например, удары Бергвайна.

3. Эффективнее всех смотрелся Ндомбеле: у него четыре успешные обводки в первом тайме — лучший показатель в обеих командах.

Tanguy Ndombele completed more take-ons (4) than any other player on the pitch in the first half at Stamford Bridge.



Catching a glimpse of those dancing feet. ?



Squawka x @WrldSoccerShop pic.twitter.com/YHwupSwvm5 — Squawka Football (@Squawka) November 29, 2020

Если вы думали, что во втором тайме что-то изменилось, то ошиблись. Снова кроссы на Эбрахама в штрафную. Только на этот раз активнее навешивал Джеймс. Один из кроссов (правда, от Чилуэлла) привел к тому, что Эбрахама завалили в штрафной. Пенальти не был назначен.

Игра «Тоттенхэма» — пособие по затяжке времени. Это и пасы назад при розыгрыше мяча, и долгая установка мяча во время углового. Запомнилась лишь активность Регилона. Он пытался индивидуально прорваться в штрафную соперника. Еще бы! Ведь атаки никто не поддерживал.

Зато в «Челси» нашлось кому атаковать. Голкипер «шпор» Ллорис — автор двух спасений. Он парировал удар Маунта и грамотно сыграл на выходе.

Семь и восемь матчей подряд не проигрывали в АПЛ «Челси» и «Тоттенхэм» соответственно.

7 & 8 — Chelsea (7) and Tottenham (8) are on the current longest unbeaten runs in the Premier League, with Spurs one of three sides with a 100% away record in the competition so far this term. Tasty. #CHETOT pic.twitter.com/igroJ4icKa — OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2020

Серии продолжились. А классическая тактика Моуринью — «автобус» — сработала лучше.