Еще одна безумная трансферная кампания «Челси». Потратили сотни миллионов на игроков без опыта, но остались без форварда

Среди 40+ футболистов нет ни одного топового завершителя.

«Челси» проводит очередную безумную трансферную кампанию. Летом в команду прибыло уже девять футболистов почти на 200 миллионов евро — это не считая вернувшихся из аренды и двух юных южноамериканцев Кендри Паэса и Эстевана, которые вылетят в Лондон по достижении 18-летия. Ростер лондонцев раздулся более чем на 40 футболистов. Особенно дико выглядело количество вратарей — в моменте в заявке их было восемь.

Лондонцы смели множество проспектов, но до сих пор не усилили позицию центрфорварда. Она выглядела проблемно весь сезон-2023/24 — прошлогодний новичок Николас Джексон, несмотря на 14 голов в АПЛ, показал себя слабым завершителем. Еще пару дней назад ожидался трансфер Саму Омородиона из «Атлетико», однако, похоже, он сорвался. Футболист отказался отдавать клубу 50% имиджевых прав — такое изменение в контракт синие внесли в последний момент, когда нападающий уже прилетел в Лондон. Теперь «Челси» разыскивает нового форварда.

Виктор Осимхен. Фото Global Look Press

Кем интересуются

По информации различных источников, у лондонцев два приоритетных варианта — Виктор Осимхен из «Наполи» и другой нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, который выступал за синих в аренде во второй половине сезона-2022/23. Оба футболиста фигурируют деталями многоуровневых сделок, что поджигает интерес к их трансферным многоходовкам.

Из-за срыва Омородиона «подвис» Конор Галлахер — сообщалось, что «Атлетико» купит его за 42 миллиона евро, однако футболист после нескольких дней в Мадриде вернулся в Лондон и тренируется с молодежкой «Челси». По данным Relevo, Саму составлял часть оффера. Теперь управление «индейцев» оскорблено поведением «Челси», и переговоры продолжаются в нервозной атмосфере.

В обмен на Галлахера синие хотят забрать Жоау Феликса — сам португалец не против перехода. Хотя на позицию на острие вряд ли тянет — португалец любит играть в оттяжке. По информации Фабрицио Романо, его агент Жорже Мендеш подтвердил заинтересованность. Правда, клубы пересмотрят условия — Феликс оценивается дороже Омородиона, из-за этого могут поменяться и требования по Галлахеру. При этом, как сообщает Relevo, никто не хочет срыва трансфера англичанина. Во второй половине сезона-2022/23 Жоау отыграл за «Челси» 20 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя голами.

Осимхен настроен наконец улизнуть из «Наполи»: подал запрос о трансфере, что для медиа подтвердил спортивный директор клуба Джованни Манна, а «Челси», по информации журналиста El Chiringuito TV Маркоса Бенито, сделал его приоритетной целью. Нигерийца удерживает в неаполитанской клетке только президент Аурелио Де Лаурентис — не планирует продавать дешевле 100 миллионов евро. При этом прошлый сезон Виктор провел вяло — бледные 17+4 после 31+5 в чемпионской кампании.

Daily Mail сообщал, что Осимхен интересен лондонцам даже при условии покупки Омородиона — в таком случае его бы арендовали. После краха сделки клуб думает над полноценным трансфером, тем более главный тренер «Наполи» Антонио Конте очень симпатизирует Ромелу Лукаку. Бельгиец вернулся на «Стэмфорд Бридж» из аренды и не входит в планы Энцо Марески. По данным The Guardian, неаполитанцы рассчитывают включить его в сделку по Осимхену. Последние два сезона Ромелу провел в Италии — в арендах за «Интер» и «Рому». Правда, проблема в том, что сам Виктор настроен на переход в «ПСЖ» и ждет, когда клубы договорятся по сумме трансфера.

Николас Джексон. Фото Global Look Press

Кто был форвардом в прошлом сезоне?

Несмотря на перегруз состава, позиция форварда оказалась одной из самых проблемных в «Челси». Весь сезон-2023/24 в основе выходил Николас Джексон — оформил 17+6 в 44 играх во всех турнирах и даже превзошел Дидье Дрогба по количеству голов в дебютной кампании на «Стэмфорд Бридж» (16). Однако реализация сенегальца все равно вызывала огромные вопросы.

Джексон часто мазал из отличных позиций, некоторые его промахи и вовсе превращались в мемы. Неплохая результативность не должна обманывать: наоборот, Николас недобрал голов — при xG 18,6 отличился в чемпионате 14 раз. А по ожидаемым голам без учета пенальти в среднем за 90 минут вошел в 9% лучших Европы — 0,6 балла. С таким количеством моментов неудивительно, что Джексон немало забил. Однако должен был наколотить еще больше. Только в первых четырех матчах за синих, согласно данным Opta, он упустил шесть голевых шансов.

«Иногда перед сном я просматриваю одни и те же видео, постоянно думая, что должен был сыграть лучше, — отреагировал на критику сенегалец. — Но когда я был молод, то видел, как в «Реале» играет Карим Бензема. В детстве я болел за «Мадрид», и Бензема упускал много моментов. Но знаете, потом он выиграл «Золотой мяч». Я не говорю, что я на таком уровне. Но я уже видел такое, так что я не беспокоюсь, а просто стараюсь прогрессировать каждый день».

Из-за травмы Кристофера Нкунку и слабой конкуренции место Джексона в основе оказалось безальтернативным. Сам француз появился лишь на 516 минут во всех турнирах, забив четыре мяча. Также в заявке «плавали» Армандо Броя и Дейвид Вашингтон. Первого зимой отправили в аренду в «Фулхэм» (ни одного гола и скудная практика), второй растворился между второй командой и основой.

Армандо Броя. Фото Global Look Press

Кто есть у «Челси» сейчас

Лондонцы заехали в новый сезон с кучей футболистов, однако сильнейшим форвардом по-прежнему выглядит Джексон. Вместе с тем сенегалец травмировался в июньском товарищеском матче против Конго — получил серьезное растяжение связок лодыжки и пропустит начало сезона. Позиция нуждается в срочном усилении, ведь оставшиеся нападающие не выглядят готовыми к АПЛ.

Самым статусным форвардом остался Ромелу Лукаку, однако его вряд ли будут использовать. Клуб хочет расстаться с бельгийцем, и трансфер, вероятно, произойдет уже скоро — по информации The Sun, нападающий срочно продает лондонскую недвижимость. Вызывает вопросы и его форма: на прошедшем чемпионате Европы Лукаку выглядел слишком грузным и ни разу не забил.

Наиболее опытным (и это в 22 года) из оставшихся является Броя. Албанец отбегал уже 66 матчей в АПЛ, в которых сделал 8+2. Правда, почти половину практики он получил в сезоне-2021/22 в аренде в «Саутгемптоне» — 32 игры и шесть мячей. С тех пор прогресс Армандо заглох. В прошлой кампании он подышал в АПЛ всего 534 минуты, отметившись голом и ассистом. Причем больше времени на поле он получил в «Челси», а не в «Фулхэме», куда командировался зимой, — там ему доверили жалкую 81 минуту.

Еще меньше впечатлили Давид Датро Фофана и Дейвид Вашингтон. Первый прошлый сезон цеплялся в арендах за «Унион» и «Бернли». Суммарно за 32 игры во всех турнирах получилось 6+2, причем в АПЛ — 4+1. Возможно, в более мощных клубах ивуариец зажегся бы ярче: берлинцы в первом полугодии кампании выживали в бундеслиге, бордовые вообще по итогу вылетели из премьер-лиги. Сейчас он близок к уходу — по информации London World, согласован трансфер в «Лестер».

Про бразильца вообще практически нечего сказать. 19-летний нападающий почти все время сидел в запасе и периодически проблескивал во второй команде, где забил шесть голов в 11 встречах. В отсутствие Джексона и альтернатив на форварде может выйти Нкунку. Однако его форма тоже непонятна — почти весь прошлый сезон не играл из-за травм. Сейчас игрок поделился, что не готов на 100% и не имеет предпочитаемой позиции. Вероятнее всего, с обоими «Челси» расстанется.

Есть еще 18-летний Марк Гиу, которого всего за 6 миллионов евро увели у «Барселоны», но опыта для игры в основе ему явно не хватает, вариант ненадежный. Так что «Челси» нужен хищник в атаку, иначе команду может ждать еще один проблемный сезон. Удивительно, что синие настолько затянули с этим трансфером — АПЛ стартует уже на этой неделе, а клуб усилил, кажется, все позиции, кроме ключевой. Хотя это место выглядело одним из слабейших в прошлом сезоне. Вероятно, быстро не закончатся и переговоры по Феликсу или Осимхену. Оба являются частью сделок между клубами, а бизнес-партнеры лондонцев не горят доброжелательностью — «Атлетико» взбешен из-за некрасивого срыва офера Омородиона, «Наполи» будет выжимать каждый цент из Осимхена. А Боэли снова придется переплачивать.