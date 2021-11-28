Эпоха Рангника в «МЮ» началась с автобусной ничьей с «Челси». Такой футбол немец точно бы не одобрил

Даже Криштиану Роналду начал матч в запасе.

Отставка Уле Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед» и поиск главного тренера — как временного, коим станет Ральф Рангник, так и постоянного (тут фаворит — Маурисио Почеттино) — совпала со сложным отрезком календаря. Сначала был выезд к «Вильярреалу» в Лиге чемпионов. Сейчас — «Челси», а потом «красных дьяволов» ждут матчи с «Арсеналом» и очень бодрым в этом сезоне «Кристал Пэлас». И все это в режиме «через два дня на третий» или «через третий на четвертый» — никакого недельного цикла.

«Челси» же сейчас в порядке — синие не проигрывали во всех турнирах с 29 сентября, когда на их пути встал «Ювентус» (0:1). А четыре дня назад лондонцы взяли убедительный реванш — 4:0.

И.о. главного тренера «красных дьяволов» Майкл Каррик, как и в середине недели, удивил стартовым составом. Специалист оставил на скамейке запасных Криштиану Роналду.

«Имя Роналду, конечно, выделяется на скамейке запасных. Я хорошо пообщался с Криштиану, с ним все в порядке», — объяснил свой выбор Каррик.

Michael Carrick on Cristiano Ronaldo not starting vs Chelsea: «A few tweaks and changes to freshen things up. Cristiano Ronaldo is your standout name [to be on the bench]. I have had a good chat with Cristiano and he was great». ??? #MUFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2021

У «Челси» любое сочетание игроков можно назвать основным — слишком длинная и сбалансированная у команды скамейка. Ромелу Лукаку после месячного отсутствия из-за травмы во второй раз подряд попал в заявку синих.

Игра началась по сценарию «Челси». Уже на 4-й минуте встречи Каллум Хадсон-Одои после ошибки защитников «Манчестер Юнайтед» мог забивать, но Давид Де Хеа выручил «Юнайтед». Работы у испанского вратаря, как обычно, было много. За первый тайм хозяева поля нанесли десять ударов, четыре из которых пришлись в створ. Особенно Де Хеа должен был запомнить попытку Антонио Рюдигера из-за штрафной. Немец без разбега пробил в «девятку», но прыгучий голкипер ценой травмы спас ворота и перенаправил мяч в перекладину. К счастью болельщиков «МЮ», Де Хеа быстро пришел в себя.

За весь тайм «красные дьяволы» пробили по воротам лишь однажды, но это не помешало им удержать рабочие 0:0 к перерыву. А сразу после перерыва они забили. «Стандарт» у ворот «Манчестер Юнайтед» превратился в вынос Бруну Фернандеша и ошибку в приеме мяча от Жоржиньо. Джейдон Санчо с центра поля убежал к воротам и, сыграв за счет двигавшегося параллельным курсом Маркуса Рэшфорда, технично катнул мяч в угол ворота Эдуара Менди.

This mistake by Jorginho ? pic.twitter.com/NtAFbIMTqj — ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2021

Рисунок игры абсолютно не поменялся. «Челси» продолжил давить, и казалось, что ответный гол — лишь вопрос времени. Так и вышло. После очередного углового у ворот «МЮ» очень нерасторопно сыграл Аарон Ван-Биссака. Защитник в попытке вынести мяч от ворот попал по ноге Тиагу Силве, за что Энтони Тэйлор назначил пенальти. Жоржиньо сравнял счет.

50': Jorginho mistake leads to United goal

68: Jorginho levels from the spot



Redemption ? pic.twitter.com/fMK9qFbo5g — B/R Football (@brfootball) November 28, 2021

Между голами, кстати, на поле появился Криштиану Роналду. Вряд ли кто-то это заметил, ведь «Челси» после пропущенного мяча вообще не давал гостям перейти центр поля. Правда, один удар до конца игры «Юнайтед» нанести смог. Помог Менди, выдавший передачу точно на Фреда. Бразилец не сумел как следует воспользоваться подарком вратаря. А на последней добавленной минуте закончить вообще все мог Рюдигер, но из центра штрафной зарядил выше ворот.

«Челси» сохранил за собой первое место, но теперь его отрыв от «Манчестер Сити» — всего одно очко. Что касается «Манчестер Юнайтед», то эпоху Рангника (пусть он официально еще не вступил в должность) команда начала с ничьей, добытой в автобусном стиле, — что никак не вяжется с футболом, который пропагандирует немец.