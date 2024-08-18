Мощный старт Холанна — раздавил оборону «Челси» и угрожавшего ему Кукурелью. Но Мареску критиковать не за что
Ослабленный «Сити» и пропавший Стерлинг
Состав «Челси» на новый сезон предсказать очень сложно. Команда несколько трансферных окон сметала десятки футболистов и к сезону-2024/25 подошла с 40+ игроками в обойме. Однако против «Ман Сити» появился состав плюс-минус прошлого сезона. Новичком выглядел разве что Ромео Лавиа, который в прошлой кампании по сути не играл из-за травм. Для бельгийца игра оказалась значимой — он два года провел в академии «горожан».
Другим игрокам непопадание в заявку закрыло эпоху выступления в «Челси». Рахима Стерлинга не оказалось даже на скамейке, хотя в прошлом сезоне он стал третьим по результативности на «Стэмфорд Бридж» (10+8 во всех турнирах). Даже представители игрока не понимают, что происходит. Ходят слухи о возможном обмене с «Юве» на Кьезу.
Неполноценным выглядел и состав «Ман Сити». Гвардиола по-прежнему не затрагивает футболистов, проведших плотный чемпионат Европы. Англичане Кайл Уокер, Джон Стоунз и Фил Фоден остались в запасе, испанец Родри даже не попал в заявку. Впрочем, старт «горожан» выглядел сбалансированным и без них.
Кукурелья пугал Холанна — ничего не вышло
У хозяев весь первый тайм подсвечивалась проблема центрфорвада. Николас Джексон появился в основе, но почти не угрожал Эдерсону. На 14-й минуте он запорол контратаку — Энцо Фернандес выводил его на ворота после отбора на своей половине, но сенегалец запутался среди защитников и не разобрался, что делать с мячом. Спустя три минуты он странной передачей пяткой угробил еще один быстрый выпад «Челси».
В конце тайма Николас все же забил — правда, из офсайда. Сыграл на добивании после того, как Эдерсон неудачно отбил выстрел Коула Палмера из-за штрафной — единственное попадание лондонцев в створ до перерыва. При этом пару раз сенегалец классно выступил в подыгрыше. Уже в компенсированное к первому тайму время вспорол передачей оборону «горожан» и завел Кристофера Нкунку в штрафную. Действия француза тоже обосновали охоту «Челси» за новым нападающим.
То, как надо действовать перед воротами, проиллюстрировал Эрлинг Холанн. Норвежец открыл счет на 18-й минуте — Жереми Доку слева разрубил оборону синих, сместился в центр и отдал в штрафную на Бернарду Силву. Португалец в касание переадресовал Холанну, который раскидал защитников и переиграл Роберта Санчеса. Серьезные вопросы в этом эпизоде вызвала оборона «Челси». Плотнее всех с Эрлингом почему-то действовал левый защитник Марк Кукурелья, а пара центральных не помешала ни ему, ни ассистировавшему Силве. К слову, после победы на Евро испанец пел: «Трепещи, Холанн, Кукурелья идет». Пока угрозы только на словах.
Нападение «Челси» выглядело неуклюже — этот лейтмотив прошел через весь матч. Меньше всего ошибок и больше всего остроты исходило от Палмера — лучшего игрока синих в прошлом сезоне с 25+15 во всех турнирах. Почти сразу после перерыва он создал отличный момент: с правого фланга тонко отдал в штрафную, где Джексон и Энцо помешали друг другу и вновь из сочной позиции не сумели даже пробить.
Лондонцы владели преимуществом, но решила реализация
На 59-й минуте первый гол за «Челси» едва не занес вышедший за пару мгновений до этого Педру Нету — португальца купили из «Вулверхэмптона» за 60 миллионов евро. Атаку с правого фланга вновь разогнал Палмер: мяч на углу штрафной после нескольких рикошетов отошел к Мало Гюсто, который резко прострелил на дальнюю штангу. Там Рико Льюис слегка опередил португальца перед пустым углом ворот, выбив мяч за пределы поля.
Эпизод Нету — один из многих перспективных подходов «Челси», которые не конвертировались в удары в первые 15 минут второго тайма. Действительно, преимущество после перерыва переехало к лондонцам, правда, конкретных моментов у ворот Эдерсона не было.
А вот первый продолжительный всплеск «горожан» во втором тайме закончился голом. На 65-й Холанн у вратарской принял заброс Де Брейне, но не пробил — Уэсли Фофана выбил мяч. Зато подлетевший Рико Льюис с нескольких метров прошил Санчеса. Однако Энтони Тейлор мгновенно отменил 2:0 — Холанн врезал по ногам Фофана после потери, на что среагировал арбитр.
Энцо Мареска доверил спасение новичкам Марку Гиу и Кирнану Дьюсбери-Холлу — они появились на 67-й минуте. На 80-й со скамейки достали еще одного новобранца — защитника Ренату Вейгу: португалец заменил получившего повреждение Кукурелью. Какое-то время лондонцы много владели мячом на чужой половине, но компактная оборона «Сити» не позволяла генерировать остроту. Ближе к концу «горожане» переломили сопротивление и забили второй — Матео Ковачич перехватил мяч на чужой половине, прорвался к штрафной и из-за ее пределов прошил Санчеса.
Мареска дебютировал лучше, чем мог — «Ман Сити» в первом туре выглядел настоящим кошмаром для в очередной раз пересобранной команды. Но «горожане» отлично сработали: практически ничего не позволили у своих ворот и забили два безответных мяча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|0 : 3
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|1 : 0
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 2
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|2 : 1
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|0 : 2
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|0
|1