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Мощный старт Холанна — раздавил оборону «Челси» и угрожавшего ему Кукурелью. Но Мареску критиковать не за что

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 1-го тура АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Футболисты «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи, Матео Ковачич и Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Лондонцы сыграли достойно.
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:2
Манчестер Сити

Ослабленный «Сити» и пропавший Стерлинг

Состав «Челси» на новый сезон предсказать очень сложно. Команда несколько трансферных окон сметала десятки футболистов и к сезону-2024/25 подошла с 40+ игроками в обойме. Однако против «Ман Сити» появился состав плюс-минус прошлого сезона. Новичком выглядел разве что Ромео Лавиа, который в прошлой кампании по сути не играл из-за травм. Для бельгийца игра оказалась значимой — он два года провел в академии «горожан».

Другим игрокам непопадание в заявку закрыло эпоху выступления в «Челси». Рахима Стерлинга не оказалось даже на скамейке, хотя в прошлом сезоне он стал третьим по результативности на «Стэмфорд Бридж» (10+8 во всех турнирах). Даже представители игрока не понимают, что происходит. Ходят слухи о возможном обмене с «Юве» на Кьезу.

Неполноценным выглядел и состав «Ман Сити». Гвардиола по-прежнему не затрагивает футболистов, проведших плотный чемпионат Европы. Англичане Кайл Уокер, Джон Стоунз и Фил Фоден остались в запасе, испанец Родри даже не попал в заявку. Впрочем, старт «горожан» выглядел сбалансированным и без них.

Защитник «Челси» Марк Кукурелья и нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото AFP

Кукурелья пугал Холанна — ничего не вышло

У хозяев весь первый тайм подсвечивалась проблема центрфорвада. Николас Джексон появился в основе, но почти не угрожал Эдерсону. На 14-й минуте он запорол контратаку — Энцо Фернандес выводил его на ворота после отбора на своей половине, но сенегалец запутался среди защитников и не разобрался, что делать с мячом. Спустя три минуты он странной передачей пяткой угробил еще один быстрый выпад «Челси».

В конце тайма Николас все же забил — правда, из офсайда. Сыграл на добивании после того, как Эдерсон неудачно отбил выстрел Коула Палмера из-за штрафной — единственное попадание лондонцев в створ до перерыва. При этом пару раз сенегалец классно выступил в подыгрыше. Уже в компенсированное к первому тайму время вспорол передачей оборону «горожан» и завел Кристофера Нкунку в штрафную. Действия француза тоже обосновали охоту «Челси» за новым нападающим.

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То, как надо действовать перед воротами, проиллюстрировал Эрлинг Холанн. Норвежец открыл счет на 18-й минуте — Жереми Доку слева разрубил оборону синих, сместился в центр и отдал в штрафную на Бернарду Силву. Португалец в касание переадресовал Холанну, который раскидал защитников и переиграл Роберта Санчеса. Серьезные вопросы в этом эпизоде вызвала оборона «Челси». Плотнее всех с Эрлингом почему-то действовал левый защитник Марк Кукурелья, а пара центральных не помешала ни ему, ни ассистировавшему Силве. К слову, после победы на Евро испанец пел: «Трепещи, Холанн, Кукурелья идет». Пока угрозы только на словах.

Нападение «Челси» выглядело неуклюже — этот лейтмотив прошел через весь матч. Меньше всего ошибок и больше всего остроты исходило от Палмера — лучшего игрока синих в прошлом сезоне с 25+15 во всех турнирах. Почти сразу после перерыва он создал отличный момент: с правого фланга тонко отдал в штрафную, где Джексон и Энцо помешали друг другу и вновь из сочной позиции не сумели даже пробить.

Форвард «Челси» Нико Джексон бьет по воротам «Манчестер Сити».
Фото Reuters

Лондонцы владели преимуществом, но решила реализация

На 59-й минуте первый гол за «Челси» едва не занес вышедший за пару мгновений до этого Педру Нету — португальца купили из «Вулверхэмптона» за 60 миллионов евро. Атаку с правого фланга вновь разогнал Палмер: мяч на углу штрафной после нескольких рикошетов отошел к Мало Гюсто, который резко прострелил на дальнюю штангу. Там Рико Льюис слегка опередил португальца перед пустым углом ворот, выбив мяч за пределы поля.

Эпизод Нету — один из многих перспективных подходов «Челси», которые не конвертировались в удары в первые 15 минут второго тайма. Действительно, преимущество после перерыва переехало к лондонцам, правда, конкретных моментов у ворот Эдерсона не было.

А вот первый продолжительный всплеск «горожан» во втором тайме закончился голом. На 65-й Холанн у вратарской принял заброс Де Брейне, но не пробил — Уэсли Фофана выбил мяч. Зато подлетевший Рико Льюис с нескольких метров прошил Санчеса. Однако Энтони Тейлор мгновенно отменил 2:0 — Холанн врезал по ногам Фофана после потери, на что среагировал арбитр.

Энцо Мареска доверил спасение новичкам Марку Гиу и Кирнану Дьюсбери-Холлу — они появились на 67-й минуте. На 80-й со скамейки достали еще одного новобранца — защитника Ренату Вейгу: португалец заменил получившего повреждение Кукурелью. Какое-то время лондонцы много владели мячом на чужой половине, но компактная оборона «Сити» не позволяла генерировать остроту. Ближе к концу «горожане» переломили сопротивление и забили второй — Матео Ковачич перехватил мяч на чужой половине, прорвался к штрафной и из-за ее пределов прошил Санчеса.

Мяч в воротах «Челси» после удара полузащитника «Манчестер Сити» Матео Ковачича.
Фото AFP

Мареска дебютировал лучше, чем мог — «Ман Сити» в первом туре выглядел настоящим кошмаром для в очередной раз пересобранной команды. Но «горожане» отлично сработали: практически ничего не позволили у своих ворот и забили два безответных мяча.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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