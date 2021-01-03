«Манчестер Сити» все ближе к вершине.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

«Челси» — «Манчестер Сити» — 1:3 (0:3)

Голы: Гюндоган, 18 (0:1). Фоуден, 21 (0:2). Де Брейне, 34 (0:3). Хадсон-Одои, 90+2 (1:3).

«Челси»: Э.Менди, Аспиликуэта, Зума, Тиагу Силва, Чилвелл, Канте (Гилмор, 64), Маунт, Ковачич (Хаверц, 77), Пулишич, Зиех (Хадсон-Одои, 64), Вернер.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Жоау Канселу, Стоунс, Рубен Диаш, Зинченко, Бернарду Силва, Эрнандес, Гюндоган (Фернандинью, 75), Де Брейне (Махрез, 86), Фоуден (Агуэро, 86), Стерлинг.

Предупреждения: Пулишич, 45+1. Канте, 53. Ковачич, 71. Бернарду Силва, 90.

Судья: Тэйлор (Англия).

3 января. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

И снова коронавирус

2021-й наступил, но проблемы прошлого года никуда не делись: еще в конце декабря премьер-лига была вынуждена перенести матч «Эвертона» и «Манчестер Сити» из-за вспышки Covid-19 у «горожан», да и эта игра находилась под вопросом.

Перед встречей с «Эвертоном» «Сити» сообщил о том, что Габриэл Жезус, Кайл Уокер и два сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Но потом были выявлены новые случаи — The Athletic писал, что число зараженных игроков достигло пяти. А в день игры известный английский журналист Сэм Ли, освещающий «Манчестер Сити», написал: «Шестеро футболистов основы, один игрок молодежного состава и три сотрудника клуба сдали положительные тесты за последние 10 дней».

City have had six first-team players, one EDS player and three members of staff test positive for covid in the last 10 days. I suppose there would be an argument for postponing today's game but it goes ahead — imagine the reaction if it didn't, despite the very obvious problems — Sam Lee (@SamLee) January 3, 2021

Помимо Уокера и Жезуса, официально фамилии других зараженных игроков не называли. Но после объявления составов многое стало ясно. В соцсетях все превратились в детективов и вычислили, что коронавирус у голкипера Эдерсона (он еще 1 января сообщил, что находится на самоизоляции), у защитника Эрика Гарсии, у форварда Феррана Торреса и у хавбека Томми Дойла. Кроме того, «Сити» подчеркнул, что Ляпорт повредил подколенное сухожилие, а Аке не в форме.

Фактор Зинченко

«Челси» проблемы соперника и конкурента вроде бы на руку, ведь у синих потеря была только одна — защитник Рис Джеймс получил повреждение на прошлой неделе. Но лондонцы в ужасной форме, так что гарантировать им три очка никто не мог.

Хотя шанс на гол «Челси» получил уже на первых минутах. В отсутствие Эдерсона Пеп Гвардьола бросил в основу его дублера — американского вратаря Зака Стеффена. Для него это дебют в АПЛ, и сразу же он ошибся в редкой для профессионального футбола ситуации — Стеффен взял мяч в руки после паса назад, и арбитр Энтони Тэйлормоментально назначил за это свободный удар. Но Зиех в ворота не попал — «Челси» извлек из момента лишь угловой.

По первым минутам нельзя было предсказать, чем закончится первый тайм. «Челси» активно прессинговал соперника и будто бы ждал момента. Но вместо гола лондонцы пропустили сами — забил Гюндоган.

This Man City first goal vs Chelsea tho!??#CHEMCI |Ziyech | Johnsons pic.twitter.com/RwXcXK7hUp — Just Vibing? (@SocialVibing) January 3, 2021

Травма Риса Джеймса заставила Фрэнка Лэмпарда вернуть в основу капитана — Аспиликуэта в этот день проводил 400-й матч за «Челси», но провалил его. 31-летний испанец стремительно стареет, и в матче с «Манчестер Сити» его фланг разрывали и Фоуден, и Де Брейне, и Зинченко. Украинец вообще провел шикарный тайм — именно он раскрутил первые две результативные атаки, хотя голевые передачи и забитые мячи записали на свой счет его одноклубники.

Стоит отметить, что для Зинченко это была всего вторая игра в текущем чемпионате и первая — в основе.

Странная тактика Лэмпарда

Что творилось с «Челси» — неясно. Лэмпард вернул в центр нападении беспощадно критикуемого Вернера, бросил ему в помощь выздоровевшего Зиеха и Пулишича, но за первый тайм хозяева так ничего внятного и не создали. А «Сити» на 34-й минуте довел счет до разгромного, проявив широченную дыру в обороне «Челси» — Стерлинг фактически исполнил буллит, который комично загубил. НоДе Брейне выручил одноклубника и забил.

Kevin De Bruyne makes it 3-0



But that sterling run tho ? pic.twitter.com/pJ184Asfck — Lyndio Sport (@LyndioSport) January 3, 2021

До перерыва счет мог увеличиться — и 0:4, и 0:5 выглядели бы логично. Однако «Манчестер Сити» остановился на трех — и фактически матч закончился. Второй тайм оказался пресным и бессобытийным, хотя гости могли отличиться еще раз.

Удивительно, что Лэмпард при насыщенной скамейке и разобранном основном составе не сделал ни одной замены в перерыве. Хотя усилить игру и попробовать спасти ее можно было: Эбрахам, Жиру, Хаверц, Жоржинью, Хадсон-Одои и Гилмор сидели в запасе. В результате последниедвое первыми вышли на поле, но только на 64-й минуте.

«Челси» оказался совершенно бесхарактерным, из-за чего вторую половину матча было невозможно смотреть — «Сити» предсказуемо не форсировал игру, а лондонцы имитировали сопротивление. Правда, на последней минуте добавленного времени «Челси» все-таки забил, но гол престижа расстроил только американца Стеффена. 3:1 — «Манчестер Сити» продолжает движение вверх.