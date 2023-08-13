Новый «Челси» уже не безнадежен. Команда Почеттино вырвала ничью благодаря голу новичка
Каким бы кошмарным — как у «Челси» — или просто плохим — как у «Ливерпуля» — ни получился прошлый сезон, противостояние синих и красных остается большим матчем. Особенно на старте нового чемпионата, когда непонятно, кто и на что в итоге будет претендовать. Надежды еще живы, а сражение как минимум за попадание в топ-4 у болельщиков лондонцев и мерсисайдцев в крови.
Наконец, интересно было понять, как в процессе перестройки будут строить игру тренеры. С Юргеном Клоппом все было проще и понятнее, а единственным относительным новшеством стал выход Гакпо в тройке центральных полузащитников вместе с новичками Собослаи и Мак Аллистером. Но если в ПСВ голландца использовали на левом фланге атаки, а в сборной на ЧМ-2022 Луи ван Гал сделал из Гакпо центрального нападающего, почему не попробовать его в средней линии? Техника, физические данные, понимание игры — все в наличии.
И, надо сказать, полностью обновленная тройка полузащитников с первых минут взяла игру под контроль, а впереди солировал Салах. Для начала египтянин с вроде бы нерабочей правой попал в перекладину. Затем роскошным пасом разрезал тройку защитников «Челси» и помог Диасу открыть счет, записав на свой счет 60-ю результативную передачу в АПЛ. Наконец, забил сам, но, как выяснили в комнате ВАР, из небольшого офсайда.
Синие на этом фоне выглядели довольно бледно. Ошибались в обороне, плыли в средней линии, ничего не могли придумать в атаке. Однако небольшая пауза на просмотр повтора словно переключила какой-то невидимый тумблер, и игра развернулась почти на 180 градусов. «Челси» выжал максимум из углового, а Дисаси, наводивший ужас при стандартах на всю французскую лигу, с ходу принялся отрабатывать 45 миллионов евро, которые заработал на его трансфере «Монако».
Добавим к этому промах Джексона с нескольких метров и отмененный из-за микроскопического офсайда гол Чилуэлла, и можно констатировать, что половина первого тайма прошла уже по сценарию Маурисио Почеттино. А в целом после столь насыщенных событиями 50 с небольшим минут трудно было поверить, что «Челси» и «Ливерпуль» не могли забить друг другу с января прошлого года на протяжении четырех матчей — в прошлогодних финалах Кубка Англии и Кубка лиги, а также обеих встречах предыдущего чемпионата.
Но, конечно, какого-то безудержного восторга игра не вызвала. Хотя смотрелась она интересно, и во втором тайме инициатива переходила из рук в руки. Бодрее начал «Ливерпуль», в составе которого выделялся Диас. У «Челси» впечатляла мудрая игра Энцо Фернандеса, который становится системообразующим игроком. И, конечно, очень сильно смотрелся Чилуэлл. Защитник, которому перешла капитанская повязка после замены Джеймса, генерировал остроту как ассистируя партнерам, так и завершая их, но удивить Алиссона ему не удалось.
В целом же вторая половина получилась немного рваной. Отчасти из-за того, что начались тактические шахматы и в бой были брошены резервы. Клопп отправил на острие Нуньеса, освежил центр Джонсом, а потом — к явному неудовольствию Салаха — сменил крылья атаки. Они стали совсем молодыми благодаря Эллиотту и 17-летнему шотландцу Доаку.
И скорее эта перестройка пошла на пользу красным, хотя гол едва не родился на ровном месте — когда Нуньес не наказал Санчеса за ошибку. Ну а синим в компенсированное время едва не помогла скорость Мудрика, чей пас от линии поля успел накрыть защитник. Только в этих эпизодах было большее эмоций и воли случая, чем системы.
Седьмая подряд ничья этих команд по такой игре — верх справедливости и почти неизбежность. Но серьезных выводов от увиденного на «Стэмфорд Бридж» делать не стоит. «Челси» и «Ливерпуль» показали определенный потенциал для роста, однако пока обе команды выглядят сыровато. На дистанции все, естественно, может кардинально измениться, и попадание в лигочемпионскую четверку будут воспринимать как должное. Однако на данный момент бороться с системно выстроенными «Ман Сити» и «Арсеналом» будет нелегко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
5
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|2 : 1
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|1 : 1
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|4 : 1
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|0 : 1
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|5 : 1
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|2 : 2
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|1 : 1
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|1
|0
|1