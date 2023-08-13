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Новый «Челси» уже не безнадежен. Команда Почеттино вырвала ничью благодаря голу новичка

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 1-го тура нового сезона АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Аксель Дисаси забивает за «Челси».
Фото Reuters
Седьмой подряд официальный матч между командами завершился вничью.
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
13 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Ливерпуль

Каким бы кошмарным — как у «Челси» — или просто плохим — как у «Ливерпуля» — ни получился прошлый сезон, противостояние синих и красных остается большим матчем. Особенно на старте нового чемпионата, когда непонятно, кто и на что в итоге будет претендовать. Надежды еще живы, а сражение как минимум за попадание в топ-4 у болельщиков лондонцев и мерсисайдцев в крови.

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 1:1. Онлайн-трансляция

Наконец, интересно было понять, как в процессе перестройки будут строить игру тренеры. С Юргеном Клоппом все было проще и понятнее, а единственным относительным новшеством стал выход Гакпо в тройке центральных полузащитников вместе с новичками Собослаи и Мак Аллистером. Но если в ПСВ голландца использовали на левом фланге атаки, а в сборной на ЧМ-2022 Луи ван Гал сделал из Гакпо центрального нападающего, почему не попробовать его в средней линии? Техника, физические данные, понимание игры — все в наличии.

И, надо сказать, полностью обновленная тройка полузащитников с первых минут взяла игру под контроль, а впереди солировал Салах. Для начала египтянин с вроде бы нерабочей правой попал в перекладину. Затем роскошным пасом разрезал тройку защитников «Челси» и помог Диасу открыть счет, записав на свой счет 60-ю результативную передачу в АПЛ. Наконец, забил сам, но, как выяснили в комнате ВАР, из небольшого офсайда.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters

Синие на этом фоне выглядели довольно бледно. Ошибались в обороне, плыли в средней линии, ничего не могли придумать в атаке. Однако небольшая пауза на просмотр повтора словно переключила какой-то невидимый тумблер, и игра развернулась почти на 180 градусов. «Челси» выжал максимум из углового, а Дисаси, наводивший ужас при стандартах на всю французскую лигу, с ходу принялся отрабатывать 45 миллионов евро, которые заработал на его трансфере «Монако».

Добавим к этому промах Джексона с нескольких метров и отмененный из-за микроскопического офсайда гол Чилуэлла, и можно констатировать, что половина первого тайма прошла уже по сценарию Маурисио Почеттино. А в целом после столь насыщенных событиями 50 с небольшим минут трудно было поверить, что «Челси» и «Ливерпуль» не могли забить друг другу с января прошлого года на протяжении четырех матчей — в прошлогодних финалах Кубка Англии и Кубка лиги, а также обеих встречах предыдущего чемпионата.

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Но, конечно, какого-то безудержного восторга игра не вызвала. Хотя смотрелась она интересно, и во втором тайме инициатива переходила из рук в руки. Бодрее начал «Ливерпуль», в составе которого выделялся Диас. У «Челси» впечатляла мудрая игра Энцо Фернандеса, который становится системообразующим игроком. И, конечно, очень сильно смотрелся Чилуэлл. Защитник, которому перешла капитанская повязка после замены Джеймса, генерировал остроту как ассистируя партнерам, так и завершая их, но удивить Алиссона ему не удалось.

В целом же вторая половина получилась немного рваной. Отчасти из-за того, что начались тактические шахматы и в бой были брошены резервы. Клопп отправил на острие Нуньеса, освежил центр Джонсом, а потом — к явному неудовольствию Салаха — сменил крылья атаки. Они стали совсем молодыми благодаря Эллиотту и 17-летнему шотландцу Доаку.

Мохамед Салах.
Фото Reuters

И скорее эта перестройка пошла на пользу красным, хотя гол едва не родился на ровном месте — когда Нуньес не наказал Санчеса за ошибку. Ну а синим в компенсированное время едва не помогла скорость Мудрика, чей пас от линии поля успел накрыть защитник. Только в этих эпизодах было большее эмоций и воли случая, чем системы.

Седьмая подряд ничья этих команд по такой игре — верх справедливости и почти неизбежность. Но серьезных выводов от увиденного на «Стэмфорд Бридж» делать не стоит. «Челси» и «Ливерпуль» показали определенный потенциал для роста, однако пока обе команды выглядят сыровато. На дистанции все, естественно, может кардинально измениться, и попадание в лигочемпионскую четверку будут воспринимать как должное. Однако на данный момент бороться с системно выстроенными «Ман Сити» и «Арсеналом» будет нелегко.

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ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 1 : 1
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 1 0 1
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