«Челси» забил первым, но развалился без Кайседо. «Лидс» разгромил лондонцев на «Стэмфорд Бридж»

Гости из Йоркшира победили на этом стадионе впервые с 1999 года.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.

21 ноября, 18:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)

«Челси» разгромно уступил «Лидсу» в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги (1:4). Лондонцы открыли счет, но затем пропустили четыре безответных мяча. Это уже третье поражение подопечных Хаби Алонсо в четырех последних встречах чемпионата.

Стабильности нет

Перед матчем было непросто предсказать, чего ждать от обеих команд. Этой осенью «Челси» лихорадит — в конце октября «синие» уступили «Тоттенхэму» (0:2), затем обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:0), но не справились с «Сандерлендом» (0:1) и оказались на пятом месте АПЛ с 16 очками.

Алонсо признавал, что лондонцам пока не хватает стабильности.

«Мы формируем свой стиль. Думаю, это процесс. Мы хотим быть конкурентоспособными — такова наша цель. Нам определенно немного не хватает стабильности результатов. Мы выигрывали одни матчи и проигрывали другие. Мы работаем над тем, чтобы стать лучше, и на это потребуется время», — заявил тренер накануне встречи.

«Лидс» располагался на девятой строчке, отставая от «Челси» на два балла. На выезде команда Даниэля Фарке выступала не слишком удачно — в пяти гостевых матчах забила всего три мяча. При этом надежно действовала в обороне: в десяти турах пропустила только восемь голов. А перед международной паузой минимально обыграла «Тоттенхэм».

Дополнительную интригу создавала история противостояния. Выезд на «Стэмфорд Бридж» традиционно оставался для «Лидса» сложным: последнюю победу йоркширцы одержали на этом стадионе еще в декабре 1999 года. Затем были восемь поражений и две ничьи.

В сентябре соперники уже встречались в Лондоне в рамках Кубка английской лиги — тогда «Челси» победил со счетом 6:3, отыгравшись с 0:2. Очередная игра вновь подарила яркий сюжет.

Уже в начале встречи хозяева лишились одного из ключевых игроков центра поля — Мойсеса Кайседо, который получил повреждение и был заменен на Джордана Хендерсона. Несмотря на потерю полузащитника, лондонцы сумели открыть счет. На 25-й минуте Эмануэль Эмега отличился после передачи Моргана Роджерса, забив дебютный гол за новый клуб.

Правда, преимущество «Челси» продержалось недолго. После длинной передачи вперед оборона хозяев проиграла борьбу за верховой мяч. Доминик Калверт-Льюин помог развить атаку, а Ноа Окафор вошел в штрафную и точно пробил мимо Эмилиано Мартинеса — 1:1.

После этого «Лидс» выглядел намного опаснее и несколько раз мог выйти вперед еще до перерыва. Тарик Мухаремович даже отправил мяч в сетку, однако гол отменили из-за офсайда.

Во втором тайме гости окончательно перехватили инициативу. На 53-й минуте Калверт-Льюин реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Роджерса. Спустя пять минут Окафор оформил дубль, а в компенсированное время Бренден Ааронсон довел счет до разгромного — 4:1.

Алонсо попытался изменить игру заменами, однако выход Педру Нету и Дэнни Уэлбека ситуацию не изменил. Хозяева чаще владели мячом (57% против 43%), но нанесли всего три удара в створ против восьми у «Лидса». Болельщики все громче выражали недовольство, а после четвертого пропущенного мяча стали массово покидать трибуны. Финальный свисток зрители сопроводили гулом.

«Соперник поверил в себя, а мы перестали»

Алонсо назвал потерю Кайседо одной из причин поражения «Челси».

«После ответного гола и замены Мойсеса мы полностью потеряли инициативу. До этого все шло нормально: создавали моменты, выходили из-под прессинга. Но затем соперник поверил в себя, а мы перестали верить — и все изменилось», — сказал тренер Sky Sports.

Испанец также признал, что его команда переживает непростой период в психологическом плане. По словам Хаби, футболисты не смогли справиться с давлением после пропущенного мяча. Он подчеркнул, что «Челси» необходимо искать решения и учиться преодолевать трудности по ходу встреч.

Выступление лондонцев вызвало жесткую критику со стороны бывших футболистов клуба. Особенно досталось защитнику Уэсли Фофана.

«Я просто не могу поверить, насколько плохо они сыграли индивидуально — в обороне и вообще по всему полю. Но особенно в защите. Фофана сегодня играл безобразно. Очень плохо», — заявил экс-полузащитник «Челси» Стив Сидуэлл в эфире Sky Sports News.

Экс-голкипер команды Роберт Грин также не стал искать оправданий подопечным Алонсо.

«Во втором тайме был настоящий разгром. Они просто смяли «Челси». Удар за ударом — «Лидс» был неудержим. Гости заслужили победу. Каждый раз, когда они шли вперед, казалось, что могут забить», — сказал он в эфире BBC Radio 5 Live.

Для «Челси» это поражение стало пятым в 11 турах АПЛ. Лондонцы с 16 очками опустились на восьмое место, тогда как команда Даниэля Фарке набрала 17 баллов и поднялась на шестую строчку.