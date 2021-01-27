Лондонский клуб объявил о назначении 47-летнего Томаса Тухеля главным тренером. Его контракт с «Челси» действует до конца сезона-2021/22 и предусматривает возможность продления.

Логика Абрамовича

Кажется, Томас Тухель довольно четко ложится в концепцию назначения тренеров «Челси» в эпоху Романа Абрамовича. За 17 лет чередовались два вида специалистов. Первых можно обозначить термином «модные новаторы», вторых — «заслуженные собиратели трофеев». К первым можно отнести Жозе Моуринью в его первый приход в клуб, Андре Виллаш-Боаша, Антонио Конте и Маурицио Сарри. Ко вторым — Карло Анчелотти, Моуринью во время его второго появления на «Стэмфорд Бридж», отчасти Гуса Хиддинка и Луиза Фелипе Сколари, пусть бразилец не проработал в Лондоне и сезона. Вторые обычно сменяют первых, успокаивают коллектив и, не изобретая велосипед, работают за счет психологии и сильных качеств игроков. Примерно как в свое время в «Реале» Висенте дель Боске.

Понятно, что это деление условное и во многом упрощенное, особенно в 2021 году, когда ты не можешь быть успешным тренером, не используя продвинутую статистику. Ну, или, по крайней мере, не имея в своем штабе людей, которые этим занимаются. Равно как невозможно быть только тактическим гиком, тем более в топ-клубе, где у тебя собраны два десятка молодых и уже очень богатых людей с огромным эго и зачастую скромным культурным багажом, которыми нужно управлять и увлечь их своими идеями.

Но если все же проводить это деление, то Тухель — это первый тип. Ему 47 лет, у него неоднозначная репутация и почти нет трофеев — разве что Кубок Германии, выигранный с «Боруссией» Д (национальные титулы с «ПСЖ» в расчет особо не берем, ибо они вообще не показательны).

Диета, теннисные мячи на тренировках и дружба с Гвардьолой

В «Майнце», который он возглавил в 35 лет, Тухель поставил интересный атакующий футбол, дважды выведя клуб с бюджетом в 15 миллионов евро в Лигу Европы. За те пять лет, что он возглавлял «Майнц», только четыре команды в бундеслиге — «Бавария», «Шальке», «Боруссия» Д и «Байер» — набрали больше очков. В «Майнце» Тухель регулярно менял схемы, порой по нескольку раз за матч, и тасовал состав, идеально подстраиваясь под каждого соперника. «Не потому, что мы этого хотели, а потому, что уступая почти во всех аспектах, были вынуждены это делать», — говорил тренер.

Достигнув потолка в «Майнце», Тухель взял паузу, во время которой много общался с работавшим тогда в «Баварии» Хосепом Гвардьолой — они могли часами обсуждать тактические фишки. Он ездил в Данию к Мэтью Бенхему — гуру статистических моделей и анализа больших данных. Много читал различных тактических блогеров, включая Рене Марича, который сейчас входит в тренерский штаб «Боруссии» М.

В Дортмунде Тухель полностью поменял диету футболистов, введя в рацион продукты из непросеянной муки. А на тренировках заставлял защитников жонглировать теннисными мячами и срезал углы в финальной трети поля, делая его треугольным — так он хотел заставить игроков отдавать мяч только вперед, не загоняя его на фланги. И, кроме того, активно внедрял методы спортивного ученого Вольфганга Шолльхорна.

В Париже Тухель нашел место и роли на поле всем атакующим звездам клуба — Неймару, Кильяну Мбаппе, Анхелю Ди Марии, Эдинсону Кавани. И все это без ущерба для результата — к доминированию внутри страны, которое стоит воспринимать как программу-минимум, добавился выход в финал Лиги чемпионов. Который «ПСЖ» вполне мог выиграть, если бы не включивший «режим Бога» Мануэль Нойер.

Как видим, у Тухеля полный набор добродетелей современного тренера — умение учиться, желание внедрять инновации, тактическая подкованность.

«В человеческом плане с ним очень сложно»

И при всем при этом — масса неоднозначных отзывов и шлейф из скандалов. Тухеля даже из молодежной команды «Штутгарта», где он начинал карьеру, убрали потому, что сочли его методы слишком резкими.

«В какой-то момент он стал настоящим диктатором. Он был неумолим», — слова голкипера «Майнца» Хайнца Мюллера.

«В спортивном плане Тухель — это нечто. Его тренировки были невероятными. Он настоящий визионер. Но в плане человеческих отношений с ним сложно», — слова голкипера «Боруссии» Романа Вайденфеллера.

В Дортмунде Тухель рассорился со всем руководством — от спортивного директора Михаэля Цорка и главы скаутской службы Свена Мислинтата до председателя правления клуба Йоахима Ватцке. Тренер был недоволен, что «Боруссия», по его мнению, не приложила достаточных усилий, чтобы удержать Матса Хуммельса, Илкая Гюндогана и Генриха Мхитаряна. А последней каплей стала история со взрывом автобуса перед четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Монако» в апреле 2017 года. Тухель был возмущен, что матч состоялся уже на следующий день.

В Париже тренер в первый сезон рассорился со спортивным директором Антеру Энрике, а потом и с его преемником Леонардо. Немцу не нравилось, что тот, по его мнению, слишком активно вмешивался в тренировочный процесс. Были расхождения и по трансферам: Тухелю был разочарован, что «ПСЖ» не удержал Тиагу Силву и Кавани, причем последний даже не участвовал в доигровке Лиги чемпионов.

Мог прийти в «Челси» еще в 2016-м

Тем не менее, «Челси» такой бэкграунд не испугал, тем более что «синие» изначально были нацелены именно на немецкий рынок: предлагали поработать до конца сезона Ральфу Рангнику, с тем чтобы через него попробовать заполучить Юлиана Нагельсманна. Тухель, кстати, мог возглавить «Челси» еще четыре года назад — летом 2016-го он общался с боссами клуба и произвел приятное впечатление на Марину Грановскую, но в итоге выбор пал на Антонио Конте.

«Он всегда будет получать самые лучшие должности, потому что он великолепно работает с командой именно в футбольном плане», — приводит издание The Athletic слова человека, близкого к «Боруссии», при том что в Дортмунде вряд ли есть человек, с кем Тухель не разругался бы.

Без сомнения, в «Челси» знают обо всех сторонах характера немца — но тем не менее выбор пал именно на него. И даже интересно, сколько Тухель продержится, учитывая, например, тот факт, что в последние годы клуб никогда не покупает игроков под конкретного тренера, видя в нем исключительно наемного работника. С одной стороны, это логично, учитывая, как часто они меняются, с другой, если вы приглашаете специалистов типа Сарри, то глупо не предоставить им ресурсы для построения весьма специфического стиля.

Пока это смотрится настоящей гремучей смесью, которая рано или поздно рванет. Но до того, как это случится, Тухель вполне способен вывести игру «Челси» на новый уровень.