«Челси» все хуже: 10-е место в АПЛ и сплошные поражения. Зачем надо было тратить 600 миллионов?

Главный тренер синих Грэм Поттер на грани увольнения.

Ближе к зоне вылета, чем к ЛЧ

В воскресенье «Челси» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:2 и еще сильнее отдалился от четвертого места, дающего право играть в Лиге чемпионов: до него 14 очков, до зоны вылета — 10. Синие в безобразной форме: всего две победы в 15 последних играх и лишь один забитый мяч за шесть матчей. В феврале «Челси» отменил традиционное голосование среди болельщиков за лучший гол месяца, потому что выбирать банально не из чего.

Результаты синих — шок для всех. За два трансферных окна лондонцы потратили рекордные 600 миллионов евро на новичков, а еще в сентябре сменили главного тренера — вместо Томаса Тухеля пришел Грэм Поттер. Кажется, что при таких вводных любая команда должна как минимум идти в топ-4, но у «Челси» колоссальные проблемы.

Грэм Поттер (справа) с игроками команды. Фото Reuters

Тактическое непостоянство

Логично, что в такой ситуации основные вопросы задают главному тренеру. Отставка Поттера уже месяц как выглядит неизбежной, и тренера «Челси» уже не раз спрашивали о ней. После поражения от «Тоттенхэма» Поттер приводил примеры в свою защиту: «Перед игрой мы обсуждали сериал «Все или ничего» о втором сезоне Микеля Артеты в «Арсенале». Он был близок к отставке, люди хотели от него избавиться, и это ужасно. А сейчас все изменилось — вот как это бывает. Или вспомните ситуацию вокруг Юргена Клоппа: у «Ливерпуля» не было результата, и люди хотели его выгнать. Такова природа футбола».

Весомый аргумент. В футболе и большинстве игровых видов спорта вообще тренерам часто дают мало времени на реализацию своих идей. Но время нужно заслужить. Тот же Артета через полгода после назначения в «Арсенал» выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а Клопп за тот же срок добрался до финала Лиги Европы. Кроме того, и испанец, и немец поступательно внедряли свои идеи в игру команды, и очертания их философии были видны уже в первый сезон.

К Поттеру же много вопросов именно из-за тактики. Пока видно только то, что тренерский штаб «Челси» мечется между схемами, сочетаниями футболистов и контрастными идеями. Поттер регулярно делает ранние замены, а игроки не могут привыкнуть ни к задумкам, ни к партнерам. Не успевают футболисты и запомнить то, что им говорят на предматчевых тренировках, так как подход постоянно меняется. Пока просто невозможно сказать, какой у Поттера игровой стиль. Гибкость хороша, только когда тренер работает с командой хотя бы полтора-два сезона и футболисты выучили его базовые идеи. А Поттер либо хочет все и сразу, либо путается в попытках что-то изменить.

Томас Тухель. Фото Global Look Press

Напрасное увольнение Тухеля

Тренерский штаб «Челси» стал заложником бешеной активности клуба на трансферном рынке. За два окна синие потратили на новичков больше 600 миллионов евро, а состав с начала лета обновился более чем наполовину. Поттер пока явно не представляет, как одновременно совместить на поле россыпь дорогих, но пока не обученных его идеям футболистов.

Сейчас все выглядит так, что сентябрьская отставка Томаса Тухеля была поспешной. Она и тогда казалась странной: да, «Челси» к моменту увольнения немца шел шестым в АПЛ и уступил загребскому «Динамо» на старте Лиги чемпионов, но ситуация не выглядела безнадежной. The Athletic писал, что владельцу «Челси» Тодду Боэли не понравилась замкнутая манера общения Тухеля, а немцу — что его пытаются наделить дополнительными организационными и административными полномочиями. Нет сомнений, что Тухель ушел именно из-за Боэли. Если бы Романа Абрамовича насильно не лишили «Челси», то лондонский клуб сейчас бы процветал с немецким тренером, подарившим ему Лигу чемпионов.

Грэм Поттер. Фото Reuters

Потерянный сезон

Вина Поттера в провале «Челси», конечно, есть, однако основная проблема кроется выше. Меньше чем за год клуб сменил владельца, весь менеджмент, тренерский штаб, а также большую часть состава. Как при таком раскладе можно рассчитывать на результат? В интересах Боэли было дать поработать прежнему тренеру, а не применять массовую шоковую терапию.

Как исправить ситуацию? Есть два пути. Первый — наконец-то набраться терпения, закрыть глаза на результаты и дать Поттеру время до конца сезона хотя бы на выработку философии игры «Челси». Второй — уволить Поттера прямо сейчас и назначить какого-нибудь тренера-спасителя, чтобы он реанимировал «Челси» хотя бы в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала синие уступили «Боруссии» в гостях 0:1, так что в еврокубке еще можно добиться успеха. Подобный финт клуб уже проделывал с Гусом Хиддинком в 2009-м, с Роберто Ди Маттео в 2012-м и с самим Тухелем в 2021-м. Но все это было при Абрамовиче. У Боэли — свои методы управления. Непредсказуемые.