Поборются за титул?

Помните, как летом все смеялись над «Челси»? После какого-нибудь очередного трансфера поток шуток про переполненную раздевалку на «Стэмфорд Бридж» запускался с новой силой.

В текущем сезоне «Челси» наконец подготовил ответ хейтерам. Команда идет на втором месте в премьер-лиге и выглядит как настоящий претендент на топ-4. Неужели беспорядочный перебор новых футболистов наконец-то стал приносить плоды?

1. Смена тренера

Болельщики «Челси» встретили новость об увольнении Маурисио Почеттино с большим скепсисом. Под конец прошлого сезона команда словно нащупала свою игру, а тут руководство клуба во главе с Тоддом Боэли взяло и обрубило все на корню. И кто пришел на смену престижному аргентинцу? Энцо Мареска — человек, который почти не имеет тренерского опыта, зато очень похож на Гвардиолу.

Решение было рискованным — Мареска в список достижений пока записал только победу в чемпионшипе с «Лестером». Оказалось, что у итальянца есть в запасе свежие идеи, а самое главное — он тратит много времени на разъяснение тактики и задач на поле, в отличие от своего предшественника.

Да-да, на Почеттино жаловался, например, Мойзес Кайседо. «В «Брайтоне» все было про тактику, все — про занятия с мячом. Тактика, тактика, тактика. В «Челси» был бег, бег и еще раз бег, что было очень трудно для меня», — поделился инсайдом эквадорец.

Дошло до того, что агент Кайседо нанял для футболиста персонального тренера, который разъяснял ему особенности его позиции и давал советы по игре. Серьезно, об этом рассказал сам Мойзес!

Энцо Мареска. Фото Global Look Press

2. Игра в обороне

Знаете, сколько голов пропустил «Челси» в прошлом сезоне? 63! Это чуть ли не два гола в среднем за игру. Они закончили в таблице десятыми по допущенным у своих ворот моментам. Зато в атаке все было более-менее неплохо: должны были забивать около 81 мяча.

Главной задачей Марески было наладить игру в обороне, не испортив при этом связи, наработанные в атакующей трети. Пока, кажется, получается — «Челси» сейчас шестой по допущенным моментам. Помогает и форма Роберта Санчеса — голкипер предотвратил 1,4 гола. При этом за последние четыре сезона ни разу не выходил в плюс по этому показателю — грубо говоря, пропускал больше, чем создавали оппоненты.

Конечно, расти еще есть куда, и складывается ощущение, что, останься в команде Тиагу Силва, улучшения были бы еще заметнее. Даже в условиях постоянных травм и дисквалификаций «Челси» показывает прогресс, и за этим правда интересно следить.

Николас Джексон против Эмилиано Мартинеса в матче «Челси» — «Астон Вилла» (3:0). Фото Global Look Press

3. Форма Джексона и Нкунку

Николаса Джексона взяли в «Челси» после неплохого сезона в «Вильярреале», но в первом сезоне африканский форвард был записан в категорию «разочарования». Нет, он забил 14 мячей, неплохо, но регулярно промахивался из убойных позиций. В прошедшей кампании сенегалец должен был забивать на 4,6 мяча больше. Жуткие показатели для нападающего топ-команды.

Неизвестно, что произошло с Джексоном летом — возможно, поработал индивидуально, возможно, нашел мотивацию, но сейчас у нападающего уже 8 забитых мячей при 7,0 xG, то есть забивает он, наоборот, больше ожидаемого. Николас стал бить чаще (2,72 удара за матч против 2,57 в прошлом году) и точнее (61,3% ударов по воротам против 47,5% в сезоне-2023/24).

Джексон набрал отличную форму, поэтому ждем в конце сезона приятный плюс к его забитым мячам — он показал, что умеет находить правильную позицию и точно бить.

Скажем пару слов о Кристофере Нкунку — его переход в «Челси» ведь вообще рисковал стать полным провалом. Дело было не в его игровой форме, просто француз получал травму за травмой и едва не стал таким же мемом, как Рис Джеймс. В нынешней кампании Мареска его бережет и выпускает в основном на матчи Лиги конференций — там футболист набирается уверенности и деклассирует команды попроще.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер. Фото Global Look Press

4. Четкая позиция Палмера

В прошлом сезоне Коул Палмер гулял по полю — в равном количестве матчей появлялся справа в атаке и в центре. Не сказать, что это было неправильным решением — он выдавал хорошие цифры и на одной позиции, и на другой.

В этом году Мареска твердо решил, что Палмер будет атакующим полузащитником. Голов стало поменьше, но нужно не забывать, что Коул в сезоне-2023/24 забил аж девять мячей с точки. В этом сезоне судьи не так охотно ставят пенальти в пользу «Челси» — у англичанина пока всего один забитый мяч из этого положения.

Если брать во внимание эту особенность, то можно понять, что Палмер уж точно не сдал, напротив — он стал еще опаснее, прокачав игру в пас. Коул чаще оказывается впереди, чаще забивает с игры и лучше отдает передачи под удар.

Любой футболист скажет, что играть на одной отведенной ему позиции куда проще, чем каждый тур выслушивать новую установку и выполнять совсем другие функции. Наверняка с Палмером та же история, даже если он сам об этом не думал. Перевод англичанина в центр на постоянной основе — один из факторов успеха «Челси».

Фото Global Look Press

5. Статус фаворита

Чем «Челси» радует своих болельщиков — так это тем, что регулярно обыгрывает клубы из нижней части таблицы. Смотрите сами — команда потеряла очки только с «Кристал Пэлас» и неожиданно взлетевшим «Ноттингемом», а все остальные аутсайдеры были уверенно обыграны.

Пока есть проблемы с игрой против фаворитов — «Сити» и «Ливерпуль» оказались не по зубам, а из матчей с «Арсеналом» и «МЮ» удалось выжать лишь ничью. «Челси» нужно что-то делать с планами на матчи против топов, чтобы сделать заявку на попадание в топ-2. В другом случае место в первой четверке при такой игре команде почти гарантировано.

Матч с «Тоттенхэмом» станет для «Челси» очередной большой проверкой. Клуб уже показал, что может побеждать команды-сюрпризы — не дали шансов цепкому «Борнмуту», разгромили «Астон Виллу», забили четыре «Брайтону». С топ-клубами пока не везет, но «Тоттенхэм» — отличный вариант для того, чтобы добыть первые три очка против команды из большой шестерки.

К слову, «Тоттенхэм» испытывает большие проблемы — с травмами слегли защитники Ромеро, Ван де Вен и, похоже, Дэвис. Атаке «Челси» будет где разгуляться, поэтому в таком матче им точно нужно побеждать.