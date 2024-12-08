Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:00

«Челси» — лучшая команда Англии после «Ливерпуля». 5 причин внезапного успеха лондонцев

«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в АПЛ 8 декабря
Даниил Матвеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вингер «Челси» Джейдон Санчо празднует победу в матче против «Саутгемптона» (1:5).
Вингер «Челси» Джейдон Санчо празднует победу в матче против «Саутгемптона» (1:5).
Фото Global Look Press
Поборются за титул?

Помните, как летом все смеялись над «Челси»? После какого-нибудь очередного трансфера поток шуток про переполненную раздевалку на «Стэмфорд Бридж» запускался с новой силой.

В текущем сезоне «Челси» наконец подготовил ответ хейтерам. Команда идет на втором месте в премьер-лиге и выглядит как настоящий претендент на топ-4. Неужели беспорядочный перебор новых футболистов наконец-то стал приносить плоды?

1. Смена тренера

Болельщики «Челси» встретили новость об увольнении Маурисио Почеттино с большим скепсисом. Под конец прошлого сезона команда словно нащупала свою игру, а тут руководство клуба во главе с Тоддом Боэли взяло и обрубило все на корню. И кто пришел на смену престижному аргентинцу? Энцо Мареска — человек, который почти не имеет тренерского опыта, зато очень похож на Гвардиолу.

Владелец &laquo;Челси&raquo; Тодд Боули. «Челси» продает душу. Колонка Казанского — о разнице бизнеса и футбола

Решение было рискованным — Мареска в список достижений пока записал только победу в чемпионшипе с «Лестером». Оказалось, что у итальянца есть в запасе свежие идеи, а самое главное — он тратит много времени на разъяснение тактики и задач на поле, в отличие от своего предшественника.

Да-да, на Почеттино жаловался, например, Мойзес Кайседо. «В «Брайтоне» все было про тактику, все — про занятия с мячом. Тактика, тактика, тактика. В «Челси» был бег, бег и еще раз бег, что было очень трудно для меня», — поделился инсайдом эквадорец.

Дошло до того, что агент Кайседо нанял для футболиста персонального тренера, который разъяснял ему особенности его позиции и давал советы по игре. Серьезно, об этом рассказал сам Мойзес!

Энцо Мареска.
Фото Global Look Press

2. Игра в обороне

Знаете, сколько голов пропустил «Челси» в прошлом сезоне? 63! Это чуть ли не два гола в среднем за игру. Они закончили в таблице десятыми по допущенным у своих ворот моментам. Зато в атаке все было более-менее неплохо: должны были забивать около 81 мяча.

Бехдад Эгбали и&nbsp;Тодд Боули. Тодд Боули может лишиться «Челси». Американец борется с инвестиционной компанией за выкуп долей друг друга

Главной задачей Марески было наладить игру в обороне, не испортив при этом связи, наработанные в атакующей трети. Пока, кажется, получается — «Челси» сейчас шестой по допущенным моментам. Помогает и форма Роберта Санчеса — голкипер предотвратил 1,4 гола. При этом за последние четыре сезона ни разу не выходил в плюс по этому показателю — грубо говоря, пропускал больше, чем создавали оппоненты.

Конечно, расти еще есть куда, и складывается ощущение, что, останься в команде Тиагу Силва, улучшения были бы еще заметнее. Даже в условиях постоянных травм и дисквалификаций «Челси» показывает прогресс, и за этим правда интересно следить.

Николас Джексон против Эмилиано Мартинеса в матче «Челси» — «Астон Вилла» (3:0)
Николас Джексон против Эмилиано Мартинеса в матче «Челси» — «Астон Вилла» (3:0).
Фото Global Look Press

3. Форма Джексона и Нкунку

Николаса Джексона взяли в «Челси» после неплохого сезона в «Вильярреале», но в первом сезоне африканский форвард был записан в категорию «разочарования». Нет, он забил 14 мячей, неплохо, но регулярно промахивался из убойных позиций. В прошедшей кампании сенегалец должен был забивать на 4,6 мяча больше. Жуткие показатели для нападающего топ-команды.

Неизвестно, что произошло с Джексоном летом — возможно, поработал индивидуально, возможно, нашел мотивацию, но сейчас у нападающего уже 8 забитых мячей при 7,0 xG, то есть забивает он, наоборот, больше ожидаемого. Николас стал бить чаще (2,72 удара за матч против 2,57 в прошлом году) и точнее (61,3% ударов по воротам против 47,5% в сезоне-2023/24).

Мусса Диаби (&laquo;Аль-Иттихад&raquo;), Хулиан Альварес (&laquo;Атлетико&raquo;), Жоау Феликс (&laquo;Челси&raquo;). Итоги трансферного окна: хаос в «Челси», «Ман Сити» в плюсе на 100 миллионов и отступление Саудовской Аравии

Джексон набрал отличную форму, поэтому ждем в конце сезона приятный плюс к его забитым мячам — он показал, что умеет находить правильную позицию и точно бить.

Скажем пару слов о Кристофере Нкунку — его переход в «Челси» ведь вообще рисковал стать полным провалом. Дело было не в его игровой форме, просто француз получал травму за травмой и едва не стал таким же мемом, как Рис Джеймс. В нынешней кампании Мареска его бережет и выпускает в основном на матчи Лиги конференций — там футболист набирается уверенности и деклассирует команды попроще.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер.
Полузащитник «Челси» Коул Палмер.
Фото Global Look Press

4. Четкая позиция Палмера

В прошлом сезоне Коул Палмер гулял по полю — в равном количестве матчей появлялся справа в атаке и в центре. Не сказать, что это было неправильным решением — он выдавал хорошие цифры и на одной позиции, и на другой.

В этом году Мареска твердо решил, что Палмер будет атакующим полузащитником. Голов стало поменьше, но нужно не забывать, что Коул в сезоне-2023/24 забил аж девять мячей с точки. В этом сезоне судьи не так охотно ставят пенальти в пользу «Челси» — у англичанина пока всего один забитый мяч из этого положения.

Энцо Мареска с&nbsp;игроками &laquo;Челси&raquo;. «Челси» перестал быть похожим на гранд. Как Мареска разбирается с огромными проблемами

Если брать во внимание эту особенность, то можно понять, что Палмер уж точно не сдал, напротив — он стал еще опаснее, прокачав игру в пас. Коул чаще оказывается впереди, чаще забивает с игры и лучше отдает передачи под удар.

Любой футболист скажет, что играть на одной отведенной ему позиции куда проще, чем каждый тур выслушивать новую установку и выполнять совсем другие функции. Наверняка с Палмером та же история, даже если он сам об этом не думал. Перевод англичанина в центр на постоянной основе — один из факторов успеха «Челси».

Фото Global Look Press

5. Статус фаворита

Чем «Челси» радует своих болельщиков — так это тем, что регулярно обыгрывает клубы из нижней части таблицы. Смотрите сами — команда потеряла очки только с «Кристал Пэлас» и неожиданно взлетевшим «Ноттингемом», а все остальные аутсайдеры были уверенно обыграны.

Пока есть проблемы с игрой против фаворитов — «Сити» и «Ливерпуль» оказались не по зубам, а из матчей с «Арсеналом» и «МЮ» удалось выжать лишь ничью. «Челси» нужно что-то делать с планами на матчи против топов, чтобы сделать заявку на попадание в топ-2. В другом случае место в первой четверке при такой игре команде почти гарантировано.

&laquo;Арсенал&raquo; и &laquo;Челси&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 11-го тура АПЛ. 10&nbsp;ноября 2024 года. «Челси» и «Арсенал» — вне чемпионской гонки. Лондонцы провалились в реализации и пустили «Ливерпуль» в отрыв

Матч с «Тоттенхэмом» станет для «Челси» очередной большой проверкой. Клуб уже показал, что может побеждать команды-сюрпризы — не дали шансов цепкому «Борнмуту», разгромили «Астон Виллу», забили четыре «Брайтону». С топ-клубами пока не везет, но «Тоттенхэм» — отличный вариант для того, чтобы добыть первые три очка против команды из большой шестерки.

К слову, «Тоттенхэм» испытывает большие проблемы — с травмами слегли защитники Ромеро, Ван де Вен и, похоже, Дэвис. Атаке «Челси» будет где разгуляться, поэтому в таком матче им точно нужно побеждать.

Цифры fbref, understat

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
08 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Челси

Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Челси
Энцо Мареска
Читайте также
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Звезда «Вест Хэма» попал в жуткое ДТП. Машина — всмятку, Антонио — в больнице

Салах останется в «Ливерпуле» на два года? Похоже, наконец-то нашли компромисс по контракту
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
8
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
9
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
10
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
11
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
17
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 2 : 3
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 10
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости