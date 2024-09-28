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Сегодня, 20:15

Вау! У Палмера — покер за 20 минут, причем до перерыва! Это рекорд

Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, забившим покер в первом тайме
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Коул Палмер (в центре), Николас Джексон (слева) и Нони Мадуэке (справа).
Фото Reuters
История на наших глазах.
Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:2
Брайтон

22-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер забил четыре мяча к перерыву матча английской премьер-лиги против «Брайтона». Это историческое достижение для АПЛ — ранее никто в лиге не оформлял покер за первый тайм.

Палмер — в элитной компании

Полузащитник «Челси» провел потрясающий матч и в одиночку обеспечил своей команде победу (4:2). Палмер забил первый мяч на 21-й минуте — к тому моменту синие уже проигрывали «Брайтону» 0:1. Второй раз Коул отличился с пенальти на 28-й минуте и вывел хозяев вперед.

На 31-й минуте Палмер отлично пробил со штрафного и оформил хет-трик — на это у англичанина ушло около 10 минут. Рекорда не получилось и близко, самый быстрый хет-трик с 2015 года и до сих пор принадлежит Садьо Мане — тогда нападающий управился за 2 минуты 56 секунд.

Однако уже на 41-й минуте Коул забил свой четвертый мяч и таким образом вошел в историю. Английская премьер-лига видела достаточно покеров (а именно 42, включая пента-трики), но впервые за все время ее существования игрок забил четыре раза за один тайм.

Более того, покер стал для Палмера вторым за карьеру. В апреле 2024 года хавбек «Челси» отправил четыре мяча в ворота «Эвертона» (6:0). Теперь полузащитник в элитной компании: есть всего семь футболистов, которые дважды забивали по четыре раза за матч в АПЛ.

Игроки, оформлявшие покер в АПЛ минимум дважды

Коул Палмер

«Челси»

«Эвертон»
«Брайтон»

6:0
4:2

2024

2024

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити»

«Тоттенхэм»

«Ньюкасл» (5 голов)

«Лестер»

4:1

6:1
5:1

2014

2015
2018

Димитар Бербатов

«Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед»

«Рединг»

«Блэкберн» (5 голов)

6:4

7:1

2007

2010

Якубу Айегбени

«Портсмут»

«Блэкберн»

«Мидлсбро»

«Суонси»

5:1
4:2

2004
2011

Энди Коул

«Манчестер Юнайтед»

«Ипсвич» (5 голов)

«Ньюкасл»

9:0

5:1

1995

1999

Фрэнк Лэмпард

«Челси»

«Дерби Каунти»
«Астон Вилла»

6:1
7:1

2008
2010

Майкл Оуэн

«Ливерпуль»

«Ноттингем»

«Вест Бромвич»

5:1
6:0

1998

2003

Уле Гуннар Сульшер

«Манчестер Юнайтед»

«Ноттингем»

«Эвертон»

8:1
5:1

1999
1999

Робби Фаулер

«Ливерпуль»

«Болтон»

«Мидлсбро»

5:2
5:1

1996
1996

Кто забивал больше?

У Палмера уже два покера в АПЛ, но в истории лиги находились ребята покруче. Пять человек умудрились забить пять мячей в одной игре, так что Коулу есть к чему стремиться. Агуэро, как видно из предыдущей таблицы, — единственный футболист, забивавший минимум четыре гола в трех разных матчах.

Все авторы пяти голов за матч в АПЛ

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити»

«Ньюкасл»

6:1

2015

Димитар Бербатов

«Манчестер Юнайтед»

«Блэкберн»

7:1

2010

Джермейн Дефо

«Тоттенхэм»

«Уиган»

9:1

2009

Алан Ширер

«Ньюкасл»

«Шеффилд Уэнсдей»

8:0

1999

Энди Коул

«Манчестер Юнайтед»

«Ипсвич»

9:0

1995

Забавно, но Палмер, похоже, что-то знал. В социальных сетях быстро нашли видеоролик из начала сезона, на котором клубные работники снимают Коула для графики празднования голов. Полузащитника попросили пальцами показать цифру «3», на что он без стеснения спросил: «А если забью 4?» И продемонстрировал соответствующий жест.

Медийщики посмеялись и согласились записать — и совсем не зря.

«Челси» после шести туров АПЛ набрал 13 очков и к вечеру субботы занимает четвертое место в чемпионате.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
Коул Палмер
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3
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
4
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
5
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
9
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
16
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
17
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
18
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
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