Вау! У Палмера — покер за 20 минут, причем до перерыва! Это рекорд
22-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер забил четыре мяча к перерыву матча английской премьер-лиги против «Брайтона». Это историческое достижение для АПЛ — ранее никто в лиге не оформлял покер за первый тайм.
Палмер — в элитной компании
Полузащитник «Челси» провел потрясающий матч и в одиночку обеспечил своей команде победу (4:2). Палмер забил первый мяч на 21-й минуте — к тому моменту синие уже проигрывали «Брайтону» 0:1. Второй раз Коул отличился с пенальти на 28-й минуте и вывел хозяев вперед.
На 31-й минуте Палмер отлично пробил со штрафного и оформил хет-трик — на это у англичанина ушло около 10 минут. Рекорда не получилось и близко, самый быстрый хет-трик с 2015 года и до сих пор принадлежит Садьо Мане — тогда нападающий управился за 2 минуты 56 секунд.
Однако уже на 41-й минуте Коул забил свой четвертый мяч и таким образом вошел в историю. Английская премьер-лига видела достаточно покеров (а именно 42, включая пента-трики), но впервые за все время ее существования игрок забил четыре раза за один тайм.
Более того, покер стал для Палмера вторым за карьеру. В апреле 2024 года хавбек «Челси» отправил четыре мяча в ворота «Эвертона» (6:0). Теперь полузащитник в элитной компании: есть всего семь футболистов, которые дважды забивали по четыре раза за матч в АПЛ.
Игроки, оформлявшие покер в АПЛ минимум дважды
|
Коул Палмер
|
«Челси»
|
«Эвертон»
|
6:0
|
2024
2024
|
Серхио Агуэро
|
«Манчестер Сити»
|
«Тоттенхэм»
«Ньюкасл» (5 голов)
«Лестер»
|
4:1
6:1
|
2014
2015
|
Димитар Бербатов
|
«Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед»
|
«Рединг»
«Блэкберн» (5 голов)
|
6:4
7:1
|
2007
2010
|
Якубу Айегбени
|
«Портсмут»
«Блэкберн»
|
«Мидлсбро»
«Суонси»
|
5:1
|
2004
|
Энди Коул
|
«Манчестер Юнайтед»
|
«Ипсвич» (5 голов)
«Ньюкасл»
|
9:0
5:1
|
1995
1999
|
Фрэнк Лэмпард
|
«Челси»
|
«Дерби Каунти»
|
6:1
|
2008
|
Майкл Оуэн
|
«Ливерпуль»
|
«Ноттингем»
«Вест Бромвич»
|
5:1
|
1998
2003
|
Уле Гуннар Сульшер
|
«Манчестер Юнайтед»
|
«Ноттингем»
«Эвертон»
|
8:1
|
1999
|
Робби Фаулер
|
«Ливерпуль»
|
«Болтон»
«Мидлсбро»
|
5:2
|
1996
Кто забивал больше?
У Палмера уже два покера в АПЛ, но в истории лиги находились ребята покруче. Пять человек умудрились забить пять мячей в одной игре, так что Коулу есть к чему стремиться. Агуэро, как видно из предыдущей таблицы, — единственный футболист, забивавший минимум четыре гола в трех разных матчах.
Все авторы пяти голов за матч в АПЛ
|
Серхио Агуэро
|
«Манчестер Сити»
|
«Ньюкасл»
|
6:1
|
2015
|
Димитар Бербатов
|
«Манчестер Юнайтед»
|
«Блэкберн»
|
7:1
|
2010
|
Джермейн Дефо
|
«Тоттенхэм»
|
«Уиган»
|
9:1
|
2009
|
Алан Ширер
|
«Ньюкасл»
|
«Шеффилд Уэнсдей»
|
8:0
|
1999
|
Энди Коул
|
«Манчестер Юнайтед»
|
«Ипсвич»
|
9:0
|
1995
Забавно, но Палмер, похоже, что-то знал. В социальных сетях быстро нашли видеоролик из начала сезона, на котором клубные работники снимают Коула для графики празднования голов. Полузащитника попросили пальцами показать цифру «3», на что он без стеснения спросил: «А если забью 4?» И продемонстрировал соответствующий жест.
Медийщики посмеялись и согласились записать — и совсем не зря.
«Челси» после шести туров АПЛ набрал 13 очков и к вечеру субботы занимает четвертое место в чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
2
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
3
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
4
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
5
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
9
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
16
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
17
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
18
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
19
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|0 : 1
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1