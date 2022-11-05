«Челси» потерял незаменимого игрока. Как Поттеру теперь сдержать «Арсенал»?
На этой неделе стало известно, что французский полузащитник «Челси» Нголо Канте остался без ЧМ-2022 из-за рецидива травмы подколенного сухожилия. Футболист перенес операцию и выбыл не меньше чем на четыре месяца — это плохая новость для «Трехцветных», но еще хуже — для «Челси». Без лидера центра поля у лондонцев не ладится игра.
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Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Арсенал»
Лондонское дерби состоится 6 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер. На территории России трансляция игры недоступна.
«Челси» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 6 ноября 2022 года
О скромности и человечности Нголо Канте ходят легенды: партнеры и даже соперники неоднократно рассказывали, какой он душка и замечательный человек. Но еще больше француз известен своими феноменальными футбольными качествами. Этот парень не знает, что такое усталость, и покрывает огромные пространства на поле. Нголо не боится столкновений, но не доводит до них — помните, насколько он безупречен в отборе и при выборе позиции?
В этом сезоне Канте принял участие всего в двух матчах — в АПЛ против «Эвертона» и «Тоттенхэма». В них синие набрали четыре очка, упустив победу над «шпорами» в последние 15 минут. Та игра состоялась 14 августа, и с тех пор Нголо находится в лазарете в связи с травмой подколенного сухожилия, а позднее перенес рецидив и лег под нож.
«Челси» было очень тяжело привыкнуть к игре без лидера: в пяти первых матчах синие проиграли трижды во всех турнирах. Позднее началась серия побед, но все равно игра лондонцев не была стройной и мощной — особенно в центре поля.
В последние недели команда Грэма Поттера снова поплыла: только две победы в пяти встречах, и те над аутсайдерами группы ЛЧ — «Загребом» и «Зальцбургом». В чемпионате же синие не знают побед в трех матчах: поделили очки с «Брентфордом» (0:0), «МЮ» (1:1) и разгромно проиграли «Брайтону» (1:4).
В результате «Челси» идет в АПЛ только шестым и уступает лидирующему «Арсеналу» уже 10 очков. «Канониры», в отличие от будущего соперника, показывают выдающийся футбол, но у них и таких проблем с травмированными ни разу не было. Молодые футболисты (у «пушкарей» — второй по молодости состав в лиге) под руководством Артеты играют бодро и мощно: бодаются с «Сити» по забитым мячам (30-37 в пользу «горожан»), с ними же воюют за первую строчку (всего один балл разницы). Для них очень важно набрать три очка в ближайшей встрече, чтобы уйти на перерыв лидерами турнира.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» небольшим фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 2.70, вероятность исхода — примерно 37%. Успех «Челси» идет за 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (27%).
Синим нужно решить слишком много проблем: стройнее играть в обороне (пропустили в четырех матчах подряд), бодрее атаковать (забили 17 мячей в АПЛ, всего 1.41 в среднем). «Канониры» же практически безупречны, и к тому же они играли на неделе резервным составом с «Цюрихом» в ЛЧ (1:0). «Челси» же задействовал всех сильнейших, и это может быть еще одна грубейшая ошибка.
Прогноз от «СЭ»: Ф2(0) за 1.94.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|13
|10
|2
|1
|39-12
|32
|
2
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30-11
|31
|
3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|
5
|МЮ
|12
|7
|2
|3
|17-16
|23
|
6
|Брайтон
|13
|6
|3
|4
|22-17
|21
|
7
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|
8
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23-24
|19
|
9
|Кр. Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|
10
|Брентфорд
|14
|3
|7
|4
|21-24
|16
|
11
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|
12
|Лидс
|13
|4
|3
|6
|19-22
|15
|
13
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11-12
|14
|
14
|Вест Хэм
|13
|4
|2
|7
|11-13
|14
|
15
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|15-32
|13
|
16
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
18
|Лестер
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|4
|8
|8-22
|10
|
20
|Нот. Форест
|14
|2
|4
|8
|10-30
|10
|5.11
|18:00
|
Лидс – Борнмут
|4 : 3
|5.11
|18:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|2 : 1
|5.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|2 : 2
|5.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|2 : 3
|5.11
|20:30
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|6.11
|15:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|6.11
|17:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|6.11
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|6.11
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|5
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|11
|1
|2
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|13
|1
|2