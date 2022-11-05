«Челси» потерял незаменимого игрока. Как Поттеру теперь сдержать «Арсенал»?

Нголо Канте был сердцем и мотором синих.

На этой неделе стало известно, что французский полузащитник «Челси» Нголо Канте остался без ЧМ-2022 из-за рецидива травмы подколенного сухожилия. Футболист перенес операцию и выбыл не меньше чем на четыре месяца — это плохая новость для «Трехцветных», но еще хуже — для «Челси». Без лидера центра поля у лондонцев не ладится игра.

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Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Арсенал»

Лондонское дерби состоится 6 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер. На территории России трансляция игры недоступна.

«Челси» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 6 ноября 2022 года

О скромности и человечности Нголо Канте ходят легенды: партнеры и даже соперники неоднократно рассказывали, какой он душка и замечательный человек. Но еще больше француз известен своими феноменальными футбольными качествами. Этот парень не знает, что такое усталость, и покрывает огромные пространства на поле. Нголо не боится столкновений, но не доводит до них — помните, насколько он безупречен в отборе и при выборе позиции?

В этом сезоне Канте принял участие всего в двух матчах — в АПЛ против «Эвертона» и «Тоттенхэма». В них синие набрали четыре очка, упустив победу над «шпорами» в последние 15 минут. Та игра состоялась 14 августа, и с тех пор Нголо находится в лазарете в связи с травмой подколенного сухожилия, а позднее перенес рецидив и лег под нож.

Игроки «Челси» обнимают Нголо Канте. Фото Global Look Press

«Челси» было очень тяжело привыкнуть к игре без лидера: в пяти первых матчах синие проиграли трижды во всех турнирах. Позднее началась серия побед, но все равно игра лондонцев не была стройной и мощной — особенно в центре поля.

В последние недели команда Грэма Поттера снова поплыла: только две победы в пяти встречах, и те над аутсайдерами группы ЛЧ — «Загребом» и «Зальцбургом». В чемпионате же синие не знают побед в трех матчах: поделили очки с «Брентфордом» (0:0), «МЮ» (1:1) и разгромно проиграли «Брайтону» (1:4).

В результате «Челси» идет в АПЛ только шестым и уступает лидирующему «Арсеналу» уже 10 очков. «Канониры», в отличие от будущего соперника, показывают выдающийся футбол, но у них и таких проблем с травмированными ни разу не было. Молодые футболисты (у «пушкарей» — второй по молодости состав в лиге) под руководством Артеты играют бодро и мощно: бодаются с «Сити» по забитым мячам (30-37 в пользу «горожан»), с ними же воюют за первую строчку (всего один балл разницы). Для них очень важно набрать три очка в ближайшей встрече, чтобы уйти на перерыв лидерами турнира.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» небольшим фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 2.70, вероятность исхода — примерно 37%. Успех «Челси» идет за 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (27%).

Синим нужно решить слишком много проблем: стройнее играть в обороне (пропустили в четырех матчах подряд), бодрее атаковать (забили 17 мячей в АПЛ, всего 1.41 в среднем). «Канониры» же практически безупречны, и к тому же они играли на неделе резервным составом с «Цюрихом» в ЛЧ (1:0). «Челси» же задействовал всех сильнейших, и это может быть еще одна грубейшая ошибка.

Прогноз от «СЭ»: Ф2(0) за 1.94.

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