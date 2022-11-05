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«Челси» потерял незаменимого игрока. Как Поттеру теперь сдержать «Арсенал»?

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
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Нголо Канте.
Фото Global Look Press
Игроки «Челси» обнимают Нголо Канте.
Фото Global Look Press
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Нголо Канте был сердцем и мотором синих.

На этой неделе стало известно, что французский полузащитник «Челси» Нголо Канте остался без ЧМ-2022 из-за рецидива травмы подколенного сухожилия. Футболист перенес операцию и выбыл не меньше чем на четыре месяца — это плохая новость для «Трехцветных», но еще хуже — для «Челси». Без лидера центра поля у лондонцев не ладится игра.

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Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Арсенал»

Лондонское дерби состоится 6 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер. На территории России трансляция игры недоступна.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 нояб, 15:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Арсенал

«Челси» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 6 ноября 2022 года

О скромности и человечности Нголо Канте ходят легенды: партнеры и даже соперники неоднократно рассказывали, какой он душка и замечательный человек. Но еще больше француз известен своими феноменальными футбольными качествами. Этот парень не знает, что такое усталость, и покрывает огромные пространства на поле. Нголо не боится столкновений, но не доводит до них — помните, насколько он безупречен в отборе и при выборе позиции?

В этом сезоне Канте принял участие всего в двух матчах — в АПЛ против «Эвертона» и «Тоттенхэма». В них синие набрали четыре очка, упустив победу над «шпорами» в последние 15 минут. Та игра состоялась 14 августа, и с тех пор Нголо находится в лазарете в связи с травмой подколенного сухожилия, а позднее перенес рецидив и лег под нож.

Игроки «Челси» обнимают Нголо Канте. Фото Global Look Press
Игроки «Челси» обнимают Нголо Канте.
Фото Global Look Press

«Челси» было очень тяжело привыкнуть к игре без лидера: в пяти первых матчах синие проиграли трижды во всех турнирах. Позднее началась серия побед, но все равно игра лондонцев не была стройной и мощной — особенно в центре поля.

В последние недели команда Грэма Поттера снова поплыла: только две победы в пяти встречах, и те над аутсайдерами группы ЛЧ — «Загребом» и «Зальцбургом». В чемпионате же синие не знают побед в трех матчах: поделили очки с «Брентфордом» (0:0), «МЮ» (1:1) и разгромно проиграли «Брайтону» (1:4).

В результате «Челси» идет в АПЛ только шестым и уступает лидирующему «Арсеналу» уже 10 очков. «Канониры», в отличие от будущего соперника, показывают выдающийся футбол, но у них и таких проблем с травмированными ни разу не было. Молодые футболисты (у «пушкарей» — второй по молодости состав в лиге) под руководством Артеты играют бодро и мощно: бодаются с «Сити» по забитым мячам (30-37 в пользу «горожан»), с ними же воюют за первую строчку (всего один балл разницы). Для них очень важно набрать три очка в ближайшей встрече, чтобы уйти на перерыв лидерами турнира.

Антонио Конте и&nbsp;Юрген Клопп. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Клопп для Конте не авторитет

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» небольшим фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 2.70, вероятность исхода — примерно 37%. Успех «Челси» идет за 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (27%).

Синим нужно решить слишком много проблем: стройнее играть в обороне (пропустили в четырех матчах подряд), бодрее атаковать (забили 17 мячей в АПЛ, всего 1.41 в среднем). «Канониры» же практически безупречны, и к тому же они играли на неделе резервным составом с «Цюрихом» в ЛЧ (1:0). «Челси» же задействовал всех сильнейших, и это может быть еще одна грубейшая ошибка.

Прогноз от «СЭ»: Ф2(0) за 1.94.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
2
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
8
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
11
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
14
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
15
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
16
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 4 : 3
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 2 : 1
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 2 : 2
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 2 : 3
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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