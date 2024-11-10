«Челси» и «Арсенал» — вне чемпионской гонки. Лондонцы провалились в реализации и пустили «Ливерпуль» в отрыв
Накануне матча с «Арсеналом» команда Энцо Марески неплохо размялась в Лиге конференций, забив восемь безответных мячей в ворота армянского «Ноа». Да и вообще синие пока выглядят достаточно уверенно. Особенно если сравнивать с прошлым сезоном. В АПЛ «Челси» уступил лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» — таким соперникам и проиграть не зазорно.
«Канониры» же выступают ниже ожиданий, плохая серия началась после прошлой международной паузы. Но прелесть лондонского дерби в том, что оно часто получается непредсказуемым. А тут еще и встреча двух учеников Пепа Гвардиолы, Марески и Артеты, которые точно хотели удивить друг друга.
Шахматы
Первый тайм прошел в спокойном режиме. Из опасных моментов у «Челси» можно вспомнить удары Палмера, Гюсто и Фофана. «Арсенал» же ответил голом, который не был засчитан. Момент пришел из ниоткуда: быстрый розыгрыш штрафного, мяч оказался в ногах у Хаверца, и он отправил его в сетку. Но ВАР зафиксировал офсайд, и вопросов по этому эпизоду нет никаких.
Игра немного напоминала шахматную партию, в которой сражались два неопытных, но хитрых гроссмейстера. И Артета, и Мареска практически всю первую 45-минутку провели на ногах, тонко выверяя каждый ход. Но оба будто бы не хотели рисковать.
Особенно это бросалось в глаза при прессинге. Он поочередно то включался, то выключался. Скорости были не низкими, отнюдь. Просто в таких матчах очень многое решает первый гол. И пока он не случился, все находятся в выжидательной позиции. Было интересно, кто попробует сыграть первым номером после перерыва.
Игра раскрылась
На стартовом отрезке второй половины матча «Челси» завладел преимуществом. Хозяева больше контролировали мяч и имели хорошую возможность открыть счет. Фофана вновь оказался на ударной позиции, на этот раз после навеса с фланга, но после его выстрела мяч полетел выше перекладины.
Ближе к середине тайма игра вновь выровнялась. И это не нравилось ни трибунам на «Стэмфорд Бридж», ни игрокам синих, которые начали нервничать и фолить. Из равновесия вышел и Хаверц, которого отправили за пределы поля, чтобы врачи остановили кровь.
А через несколько минут после возвращения Кая «Арсенал» забил. Вернувшийся в состав Эдегор выполнил классный перевод в район дальней штанги, где абсолютно один находился Мартинелли, который хладнокровно расстрелял ближний угол. Никакого офсайда здесь не было — задержался Колвилл.
Как и ожидалось, после гола команды заиграли повеселее. «Челси» уже нужно было отыгрываться, и Мареска начал производить замены. В центр поля вышел Энцо и уже через несколько минут стал автором результативной передачи. Аргентинец не сделал ничего сверхъестественного, просто покатил на Нету. Португалец, долго не думая, пробил из-за пределов штрафной. И попал! Опорная зона «Арсенала» в этом эпизоде провалилась.
Были опасения, что после обмена голами оба коллектива вновь начнут осторожничать, но этого не произошло. Моменты были у тех и у других, хотя ближе к победе были подопечные Артеты. Два великолепных шанса забить имел вышедший на замену Троссар, но в обоих случаях толком не смог попасть по мячу. Правда, после серии повторов было подозрение на положение вне игры. В любом случае такие моменты нужно реализовывать. Да и вообще с эффективностью у обеих команд были явные проблемы — 3:3 по ударам в створ при общем числе выстрелов 17:12. Доводить моменты до ума у лондонских грандов сегодня выходило редко.
Больше забитых мячей болельщики так и не дождались. Ничья 1:1 — в пользу «Ливерпуля», идущего на первом месте, а также преследующего его «Манчестер Сити». «Арсенал» и «Челси» остались при своем и располагаются на четвертой и третьей позициях соответственно. До лидера таблицы — девять очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Челси
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|
4
|Арсенал
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|
5
|Нот. Форест
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|
6
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
9
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
10
|Тоттенхэм
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
12
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
13
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
18
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
19
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|9.11
|18:00
|
Брентфорд – Борнмут
|3 : 2
|9.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 2
|9.11
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|0 : 0
|9.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|2 : 0
|9.11
|20:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|2 : 1
|9.11
|23:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|2 : 0
|10.11
|17:00
|
МЮ – Лестер
|3 : 0
|10.11
|17:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|1 : 3
|10.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Ипсвич
|1 : 2
|10.11
|19:30
|
Челси – Арсенал
|1 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|10
|1
|2