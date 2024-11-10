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«Челси» и «Арсенал» — вне чемпионской гонки. Лондонцы провалились в реализации и пустили «Ливерпуль» в отрыв

«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью
Роман Кольцов
Корреспондент
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«Арсенал» и «Челси» сыграли вничью в матче 11-го тура АПЛ. 10 ноября 2024 года.
Фото Reuters
Равная игра на «Стэмфорд Бридж».
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
10 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Арсенал

Накануне матча с «Арсеналом» команда Энцо Марески неплохо размялась в Лиге конференций, забив восемь безответных мячей в ворота армянского «Ноа». Да и вообще синие пока выглядят достаточно уверенно. Особенно если сравнивать с прошлым сезоном. В АПЛ «Челси» уступил лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» — таким соперникам и проиграть не зазорно.

«Канониры» же выступают ниже ожиданий, плохая серия началась после прошлой международной паузы. Но прелесть лондонского дерби в том, что оно часто получается непредсказуемым. А тут еще и встреча двух учеников Пепа Гвардиолы, Марески и Артеты, которые точно хотели удивить друг друга.

Эмоции игрока &laquo;Арсенала&raquo; Леандро Троссарда (слева) после поражения &laquo;Интеру&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов. 6&nbsp;ноября 2024 год. Артета высосал из «Арсенала» душу. Команда валится в АПЛ и Лиге чемпионов

Шахматы

Первый тайм прошел в спокойном режиме. Из опасных моментов у «Челси» можно вспомнить удары Палмера, Гюсто и Фофана. «Арсенал» же ответил голом, который не был засчитан. Момент пришел из ниоткуда: быстрый розыгрыш штрафного, мяч оказался в ногах у Хаверца, и он отправил его в сетку. Но ВАР зафиксировал офсайд, и вопросов по этому эпизоду нет никаких.

Игра немного напоминала шахматную партию, в которой сражались два неопытных, но хитрых гроссмейстера. И Артета, и Мареска практически всю первую 45-минутку провели на ногах, тонко выверяя каждый ход. Но оба будто бы не хотели рисковать.

Особенно это бросалось в глаза при прессинге. Он поочередно то включался, то выключался. Скорости были не низкими, отнюдь. Просто в таких матчах очень многое решает первый гол. И пока он не случился, все находятся в выжидательной позиции. Было интересно, кто попробует сыграть первым номером после перерыва.

Энцо Мареска и Микель Артета.
Фото Reuters

Игра раскрылась

На стартовом отрезке второй половины матча «Челси» завладел преимуществом. Хозяева больше контролировали мяч и имели хорошую возможность открыть счет. Фофана вновь оказался на ударной позиции, на этот раз после навеса с фланга, но после его выстрела мяч полетел выше перекладины.

Ближе к середине тайма игра вновь выровнялась. И это не нравилось ни трибунам на «Стэмфорд Бридж», ни игрокам синих, которые начали нервничать и фолить. Из равновесия вышел и Хаверц, которого отправили за пределы поля, чтобы врачи остановили кровь.

А через несколько минут после возвращения Кая «Арсенал» забил. Вернувшийся в состав Эдегор выполнил классный перевод в район дальней штанги, где абсолютно один находился Мартинелли, который хладнокровно расстрелял ближний угол. Никакого офсайда здесь не было — задержался Колвилл.

Игрок &laquo;МЮ&raquo; Каземиро (№ 18) и&nbsp;футболисты &laquo;Челси&raquo; Мойсес Кайседо (№ 25) и&nbsp;Марк Кукурелья (№ 3). «МЮ» уже лучше без тен Хага — зацепили ничью с «Челси». Лондонцев спас шикарный удар Кайседо

Как и ожидалось, после гола команды заиграли повеселее. «Челси» уже нужно было отыгрываться, и Мареска начал производить замены. В центр поля вышел Энцо и уже через несколько минут стал автором результативной передачи. Аргентинец не сделал ничего сверхъестественного, просто покатил на Нету. Португалец, долго не думая, пробил из-за пределов штрафной. И попал! Опорная зона «Арсенала» в этом эпизоде провалилась.

Были опасения, что после обмена голами оба коллектива вновь начнут осторожничать, но этого не произошло. Моменты были у тех и у других, хотя ближе к победе были подопечные Артеты. Два великолепных шанса забить имел вышедший на замену Троссар, но в обоих случаях толком не смог попасть по мячу. Правда, после серии повторов было подозрение на положение вне игры. В любом случае такие моменты нужно реализовывать. Да и вообще с эффективностью у обеих команд были явные проблемы — 3:3 по ударам в створ при общем числе выстрелов 17:12. Доводить моменты до ума у лондонских грандов сегодня выходило редко.

Больше забитых мячей болельщики так и не дождались. Ничья 1:1 — в пользу «Ливерпуля», идущего на первом месте, а также преследующего его «Манчестер Сити». «Арсенал» и «Челси» остались при своем и располагаются на четвертой и третьей позициях соответственно. До лидера таблицы — девять очков.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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37 тур
38 тур
9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 3 : 2
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 2
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 0
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 2 : 0
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 2 : 1
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 2 : 0
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 3 : 0
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 3
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 1 : 2
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 1 : 1
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 10 1 2
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