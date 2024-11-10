Равная игра на «Стэмфорд Бридж».

Накануне матча с «Арсеналом» команда Энцо Марески неплохо размялась в Лиге конференций, забив восемь безответных мячей в ворота армянского «Ноа». Да и вообще синие пока выглядят достаточно уверенно. Особенно если сравнивать с прошлым сезоном. В АПЛ «Челси» уступил лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» — таким соперникам и проиграть не зазорно.

«Канониры» же выступают ниже ожиданий, плохая серия началась после прошлой международной паузы. Но прелесть лондонского дерби в том, что оно часто получается непредсказуемым. А тут еще и встреча двух учеников Пепа Гвардиолы, Марески и Артеты, которые точно хотели удивить друг друга.

Шахматы

Первый тайм прошел в спокойном режиме. Из опасных моментов у «Челси» можно вспомнить удары Палмера, Гюсто и Фофана. «Арсенал» же ответил голом, который не был засчитан. Момент пришел из ниоткуда: быстрый розыгрыш штрафного, мяч оказался в ногах у Хаверца, и он отправил его в сетку. Но ВАР зафиксировал офсайд, и вопросов по этому эпизоду нет никаких.

Игра немного напоминала шахматную партию, в которой сражались два неопытных, но хитрых гроссмейстера. И Артета, и Мареска практически всю первую 45-минутку провели на ногах, тонко выверяя каждый ход. Но оба будто бы не хотели рисковать.

Особенно это бросалось в глаза при прессинге. Он поочередно то включался, то выключался. Скорости были не низкими, отнюдь. Просто в таких матчах очень многое решает первый гол. И пока он не случился, все находятся в выжидательной позиции. Было интересно, кто попробует сыграть первым номером после перерыва.

Энцо Мареска и Микель Артета. Фото Reuters

Игра раскрылась

На стартовом отрезке второй половины матча «Челси» завладел преимуществом. Хозяева больше контролировали мяч и имели хорошую возможность открыть счет. Фофана вновь оказался на ударной позиции, на этот раз после навеса с фланга, но после его выстрела мяч полетел выше перекладины.

Ближе к середине тайма игра вновь выровнялась. И это не нравилось ни трибунам на «Стэмфорд Бридж», ни игрокам синих, которые начали нервничать и фолить. Из равновесия вышел и Хаверц, которого отправили за пределы поля, чтобы врачи остановили кровь.

А через несколько минут после возвращения Кая «Арсенал» забил. Вернувшийся в состав Эдегор выполнил классный перевод в район дальней штанги, где абсолютно один находился Мартинелли, который хладнокровно расстрелял ближний угол. Никакого офсайда здесь не было — задержался Колвилл.

Как и ожидалось, после гола команды заиграли повеселее. «Челси» уже нужно было отыгрываться, и Мареска начал производить замены. В центр поля вышел Энцо и уже через несколько минут стал автором результативной передачи. Аргентинец не сделал ничего сверхъестественного, просто покатил на Нету. Португалец, долго не думая, пробил из-за пределов штрафной. И попал! Опорная зона «Арсенала» в этом эпизоде провалилась.

Были опасения, что после обмена голами оба коллектива вновь начнут осторожничать, но этого не произошло. Моменты были у тех и у других, хотя ближе к победе были подопечные Артеты. Два великолепных шанса забить имел вышедший на замену Троссар, но в обоих случаях толком не смог попасть по мячу. Правда, после серии повторов было подозрение на положение вне игры. В любом случае такие моменты нужно реализовывать. Да и вообще с эффективностью у обеих команд были явные проблемы — 3:3 по ударам в створ при общем числе выстрелов 17:12. Доводить моменты до ума у лондонских грандов сегодня выходило редко.

Больше забитых мячей болельщики так и не дождались. Ничья 1:1 — в пользу «Ливерпуля», идущего на первом месте, а также преследующего его «Манчестер Сити». «Арсенал» и «Челси» остались при своем и располагаются на четвертой и третьей позициях соответственно. До лидера таблицы — девять очков.