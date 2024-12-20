Домогательства, депрессия, лечение от зависимости и слухи о медиалиге. Что происходит с карьерой Алли?

Деле с лета без клуба.

Недавно в России вспомнили про Деле Алли — в новостях появился слух, связывающий англичанина с переходом в медиафутбольный «Титан». Это, конечно, был просто инфоповод, как и в случае с предполагаемым переездом в Россию Поля Погба. Однако он заставил задуматься о том, что случилось с карьерой футболиста, который считался одним из самых талантливых в мире.

Сейчас 28-летний Алли не имеет контракта ни с одним клубом — еще летом он покинул «Эвертон» и до сих пор не нашел себе новую команду. А последний раз выходил на поле игрок еще в начале 2023-го. И причина такого резкого спада не в игровой форме. История куда печальнее.

Надежда «Тоттенхэма»

«Деле Алли — самый большой прорыв в английском футболе за последние несколько лет», — говорил в 2017-м Маурисио Почеттино. Ведь полузащитник уже в 20 лет попал в состав сборной Англии и выиграл награду лучшему молодому игроку года.

«Тоттенхэм» Почеттино — наверное, один из самых ярких клубов премьер-лиги конца 2010-х. Это была смелая молодая команда, которая на своем пике, к сожалению, так и не смогла добиться чего-то действительно великого.

Кейн, Эриксен, Льорис — среди этих звезд молодой Алли совсем не затерялся. Полузащитник уже в возрасте 19 лет ворвался в основу и в первом же взрослом сезоне оформил 10 голов и девять голевых передач.

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Второй сезон был вообще прорывным — 18 голов, семь голевых и заслуженное звание одного из самых горячих талантов Европы. Казалось, еще чуть-чуть — и Алли окажется в «Реале» или «Барселоне», настолько здорово он играл. Особенно часто вспоминают его гол в ворота «Кристал Пэлас» — чистый гений без примесей.

Но в течение последующих нескольких лет Деле стал постепенно затухать — он потерял место в основном составе и вскоре оказался лишь тенью самого себя. Дальше последовали неудачный переход в «Эвертон», непонятная аренда в «Бешикташ» и жуткие проблемы со здоровьем. О личных бедах Алли рассказал в прошлом году.

Трудное детство

В 2023-м Деле дал очень эмоциональное интервью Гари Невиллу, которое растрогало всех — даже принц Уильям отправил Алли слова поддержки. Оказалось, что детство у футболиста было особенно тяжелым.

Его мать была алкоголичкой и почти не участвовала в воспитании. Когда Деле было шесть лет, к нему приставал друг семьи, который часто бывал у них в гостях.

«Друг моей матери подверг меня сексуальному насилию, — признался Алли, еле сдерживая слезы. - Он часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой... Мне было шесть. Потом меня отправили в Африку — учиться дисциплине«.

От этого стало только хуже — в семь лет Алли начал курить, а в восемь стал... наркодилером. Возил запрещенные вещества под футболкой, катаясь на велосипеде — на мальчиков на великах полицейские, по его словам, не обращают внимания.

Все переменилось только в возрасте 12 лет — тогда Алли усыновила семья, которой он бесконечно благодарен. Это причина, по которой в какой-то момент он отказался от фамилии на футболке. Благоприятная обстановка в новом доме привела к тому, что уже в 16 Деле смог пробиться в профессионалы.

Деле Алли против Александра Головина в матче Англия — Россия. Фото Getty Images

Почему перестал быть топ-игроком?

В жизни Деле все наладилось — он играл за основной состав «МК Донс», а еще не достигнув 20-летнего возраста, оказался в Лондоне и ворвался в основу «Тоттенхэма». Ему действительно повезло, все было ему на руку: модный атакующий футбол, «плавающая» позиция на поле, свобода действий...

В том, что Алли стал играть хуже, тяжело винить тренеров — перформансы исчезли еще при Почеттино. При этом он продолжал играть и у Моуринью, и у Конте, но вернуть хорошую форму никак не получалось.

В том же интервью Невиллу Алли признался, что ему было очень тяжело — в какой-то момент он погрузился в депрессию. Развилась бессонница, было трудно вставать по утрам и тренироваться — такое состояние привело к бесконечным травмам и даже к зависимости от снотворного, из-за которой ему пришлось обратиться в реабилитационный центр.

«Когда я вернулся из Турции, узнал, что мне нужна операция [после травмы]. Ментально я был совсем плох. Я решил отправиться в рехаб для своего же ментального здоровья и лечения от зависимости», — вспоминает Деле.

Остается только надеяться, что современные специалисты и большая огласка помогли Алли справиться с ментальными проблемами. Правда, проблемы с игрой никуда не делись — прошлым летом у Алли истек контракт с «Эвертоном», а новое соглашение ему пока никто не предложил.

Где он сейчас?

«Эвертон» не бросил игрока — Алли продолжает тренироваться и поддерживать форму с командой. Вот только официального соглашения нет и пока не предвидится. Все усугубилось в конце ноября — Деле получил очередную травму на тренировке.

Алли постоянно беспокоит травма паха — именно она регулярно возвращается и мешает футболисту набрать форму.

«Мне нужно было понять, что такое настоящее терпение, — говорит Алли. - Это был долгий путь к восстановлению. После интервью многие писали мне и спрашивали, когда я вернусь, — они думали, что я взял паузу в карьере. Нет, это были проблемы с травмой, проблема, которая, думаю, скоро закончится. Я вижу свет в конце тоннеля и жду не дождусь возвращения».

Деле мечтает сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Ему всего 28 лет — задача не выглядит недосягаемой, если учитывать его опыт. К сожалению, полузащитник все еще находится в режиме ожидания — ни одна команда пока не готова рискнуть.

«Я знаю свой уровень, — говорит Деле. - Я знаю, как могу играть, если у меня все в порядке. Конечно, я расстроен из-за травмы, но уже хочу играть. Мне даже тяжело смотреть футбол — последние восемь месяцев были ужасными. У меня на телефоне поставлено ежедневное напоминание с текстом «ЧМ-2026». Это моя цель на сегодняшний день».

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Когда вернется на поле?

Состояние Деле пока неизвестно — «Эвертон» не раскрывал подробности последней травмы игрока. Зато мы знаем, что игроком активно интересуются в Италии — по слухам, возможность его подписания рассматривают «Комо» и «Дженоа».

Футболисту явно не стоит быть слишком избирательным. Стоит браться за любой шанс и доказывать, что слова о чемпионате мира — это не пустой звук. С другой стороны, Алли пережил уже столько, что излишнее давление на его психику может еще больше усугубить ситуацию и спровоцировать возвращение прежних проблем. Может, веселье в медиалиге и было бы для него лучшим вариантом — но хочется верить, что Деле все-таки найдет в себе силы вернуться в большой спорт. Пускай даже геройств от него уже вряд ли кто-то ждет.