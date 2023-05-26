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Сегодня, 20:30

Британку судят за преследование футболистов «Челси». Они бегут от этой красотки, как от огня

Отдел фото «СЭ»
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Модель Орла Слоун преследовала футболистов «Челси» Мейсона Маунта, Бена Чилуэлла и Билли Гилмора.
Орла Слоун и ее жертвы: Мейсон Маунт, Бен Чилуэлл и Билли Гилмор.
Фото Соцсети
Когда очень хочется замуж за футболиста.

Британская модель и блогер Орла Мелисса Слоун неожиданно прославилась тем, что получила судебный иск за преследование футболистов «Челси» Мейсона Маунта, Бена Чилуэлла и Билли Гилмора. Девушка познакомилась с Маунтом на вечеринке и, по слухам, имела с ним тесную, но мимолетную связь, которая переросла в настоящую одержимость.

Футболисты "Челси" Мейсон Маунт, Бен Чилуэлл и Билли Гилмор.
Мейсон Маунт, Бен Чилуэлл и Билли Гилмор пережили непростые времена.
Фото Global Look Press

Примерно в течение полугода Орла оставляла тысячи сообщений для футболиста. Внутри были и угрозы не будить в ней дьявола, и предостережения о том, что она узнает имя любой другой пассии футболиста. Когда он блокировал ее номер, она заводила новый и присылала фото с чеком, желая показать, что последние деньги тратит не на еду, а на стремление достучаться до своего возлюбленного. Это повторялось 21 раз.

Модель и блогер Орла Слоан.
Фото Соцсети

Маунт, кстати, на тот момент был в отношениях с певицей Хлоей Уиллинс-Уоттс и боялся, что назойливая поклонница приедет прямо на базу клуба. История с преследованием продолжалась до октября 2022 года, тогда же Маунт объявил о расставании со своей девушкой. По его словам, отношения зашли в тупик. Однако легко предположить, что Хлоя просто не стала терпеть тайные похождения футболиста.

Фото Соцсети

Помимо Маунта от маниакального внимания Орлы страдали и другие игроки «аристократов» — Бен Чилуэлл и Билли Гилмор. Сначала она постоянно расспрашивала их о Мейсоне, но позже перешла к более странным поступкам. Например, завела фейковый аккаунт в соцсетях, в котором публиковала коллажи Чилуэлла с девушками. Отмечая на них его семью.

Фото Соцсети

А Гилмор не мог уснуть без снотворного, потому что Слоун придумала беременность и рассказывала о ней всем его друзьям и родственникам. Из-за этого им даже пришлось временно удалить свои аккаунты в соцсетях по просьбе футболиста. Позже, когда Гилмор перешел из «Челси» в «Брайтон», новый клуб был всерьез обеспокоен тем, что у этого трансфера мог оказаться неприятный бонус в виде любвеобильной фанатки, и принял меры безопасности.

Из-за своих действий девушка оказалась на скамье подсудимых. На рассмотрении дела она не стала отрицать обвинения в преследовании и харрасменте по всем трем случаям и ждет вердикта суда, который состоится в июне. Свои действия Слоун объясняет одиночеством, которое она испытывала из-за переезда в новый город.

Мейсон Маунт
фото
ФК Челси
болельщики
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 5 4 94-32 89
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 МЮ 37 22 6 9 56-42 72
4
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 37 18 8 11 71-51 62
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 - : -
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 - : -
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 - : -
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 - : -
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 27 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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