«МЮ» проиграл «Брайтону» из-за глупого офсайда. А экс-форвард «красных дьяволов» забил им уже пятый гол
«Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ на выезде уступил «Брайтону» (1:2). «Чайки» обыграли «красных дьяволов» в пяти из шести предыдущих матчей чемпионата, но в прошедшей встрече были близки к потере очков. На 70-й минуте манкунианцы вышли вперед, но арбитры отменили гол из-за необычного офсайда, в который попал нападающий Джошуа Зиркзе.
«Брайтон» открыл счет на 32-й минуте — Дэнни Уэлбек остался в одиночестве во вратарской и замкнул передачу Каору Митомы с левого фланга штрафной. Англичанин поразил ворота «красных дьяволов» в шестой раз за карьеру, в АПЛ — в пятый. Это рекорд среди бывших игроков манкунианцев: Уэлбек — воспитанник «МЮ» и провел за клуб 142 игры во всех турнирах. В текущем сезоне премьер-лиги у него два гола и ассист в двух турах.
«Юнайтед» ответил уже во втором тайме — на 60-й минуте Амад Диалло получил мяч на правом фланге от Нуссаира Мазрауи, обыграл в штрафной защитника и пробил. Мяч залетел в сетку рикошетом от футболиста «Брайтона». Спустя 10 минут манкунианцы вышли вперед, вновь вскрыв соперника контратакой с правого края.
Атаку опять разогнал Диалло: около штрафной отпасовал на Бруну Фернандеша, который прострелил к дальней штанге. Джошуа Зиркзе не дотянулся до мяча в центре вратарской, зато передачу замкнул Алехандро Гарначо. Аргентинец пробил по пустым воротам, но мяч залетел в сетку от колена Зиркзе и по инерции продолжал катиться. В момент удара Гарначо голландец находился в офсайде, из-за чего гол отменили. При этом Алехандро выстрелил всего с нескольких метров, и уже никто из соперников не мог помешать мячу залететь в сетку.
На послематчевой пресс-конференции отмененный гол «красных дьяволов» оказался одной из главных тем для обсуждения. Из-за него манкунианцы не только упустили победу, но и вообще не набрали очков. На 90+5-й минуте Жоао Педро вырвал победу для «Брайтона», завершив головой затянувшийся розыгрыш углового.
«Мы были близки к победе и определенно не должны были проиграть, — рассуждал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. — Мы можем вспомнить этот гол (Гарначо. — Прим. «СЭ») и подробно разобрать, что должно было произойти. Но мы сыграли очень хорошо — в момент финального паса все находились в правильных позициях».
Также тен Хаг признал, что оба гола «чаек» случились из-за серьезных ошибок обороны «красных дьяволов». Гарначо же обидно лишился гола во втором туре подряд. В игре против «Фулхэма» аргентинец не попал по пустым воротам в конце матча. Перед встречей с «Брайтоном» тен Хаг много говорил о будущем талантливого нападающего.
«Каждому топ-клубу нужны игроки с X-фактором, — рассуждал голландец. — У Гарначо есть все, чтобы стать таким игроком. У него есть этот навык. Он должен это доказывать каждый день на тренировочном поле и каждую минуту, которую проводит в игре».
«МЮ» после двух туров набрал три очка, «Брайтон» — шесть и временно сохранил первую строчку. Коллектив Фабиана Хюрцелера возглавил турнирную таблицу после первого игрового дня благодаря лучшей разнице мячей (3:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
7
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
10
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
11
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|
20
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|0 : 2
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|4 : 1
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|0 : 1
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|4 : 0
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|2
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Том Кэрни
Фулхэм
|2
|0
|2