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«МЮ» проиграл «Брайтону» из-за глупого офсайда. А экс-форвард «красных дьяволов» забил им уже пятый гол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче 2-го тура АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2) в матче 2-го тура АПЛ.
Фото Reuters
Зиркзе помешал отличиться Гарначо.
Англия. Премьер-лига. 2-й тур
24 авг, 14:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ на выезде уступил «Брайтону» (1:2). «Чайки» обыграли «красных дьяволов» в пяти из шести предыдущих матчей чемпионата, но в прошедшей встрече были близки к потере очков. На 70-й минуте манкунианцы вышли вперед, но арбитры отменили гол из-за необычного офсайда, в который попал нападающий Джошуа Зиркзе.

«Брайтон» открыл счет на 32-й минуте — Дэнни Уэлбек остался в одиночестве во вратарской и замкнул передачу Каору Митомы с левого фланга штрафной. Англичанин поразил ворота «красных дьяволов» в шестой раз за карьеру, в АПЛ — в пятый. Это рекорд среди бывших игроков манкунианцев: Уэлбек — воспитанник «МЮ» и провел за клуб 142 игры во всех турнирах. В текущем сезоне премьер-лиги у него два гола и ассист в двух турах.

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«Юнайтед» ответил уже во втором тайме — на 60-й минуте Амад Диалло получил мяч на правом фланге от Нуссаира Мазрауи, обыграл в штрафной защитника и пробил. Мяч залетел в сетку рикошетом от футболиста «Брайтона». Спустя 10 минут манкунианцы вышли вперед, вновь вскрыв соперника контратакой с правого края.

Атаку опять разогнал Диалло: около штрафной отпасовал на Бруну Фернандеша, который прострелил к дальней штанге. Джошуа Зиркзе не дотянулся до мяча в центре вратарской, зато передачу замкнул Алехандро Гарначо. Аргентинец пробил по пустым воротам, но мяч залетел в сетку от колена Зиркзе и по инерции продолжал катиться. В момент удара Гарначо голландец находился в офсайде, из-за чего гол отменили. При этом Алехандро выстрелил всего с нескольких метров, и уже никто из соперников не мог помешать мячу залететь в сетку.

Гол «МЮ» отменили из-за офсайда Зиркзе.
Фото Скриншот трансляции

На послематчевой пресс-конференции отмененный гол «красных дьяволов» оказался одной из главных тем для обсуждения. Из-за него манкунианцы не только упустили победу, но и вообще не набрали очков. На 90+5-й минуте Жоао Педро вырвал победу для «Брайтона», завершив головой затянувшийся розыгрыш углового.

«Мы были близки к победе и определенно не должны были проиграть, — рассуждал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. — Мы можем вспомнить этот гол (Гарначо. — Прим. «СЭ») и подробно разобрать, что должно было произойти. Но мы сыграли очень хорошо — в момент финального паса все находились в правильных позициях».

Алехандро Гарначо.
Фото Reuters

Также тен Хаг признал, что оба гола «чаек» случились из-за серьезных ошибок обороны «красных дьяволов». Гарначо же обидно лишился гола во втором туре подряд. В игре против «Фулхэма» аргентинец не попал по пустым воротам в конце матча. Перед встречей с «Брайтоном» тен Хаг много говорил о будущем талантливого нападающего.

«Каждому топ-клубу нужны игроки с X-фактором, — рассуждал голландец. — У Гарначо есть все, чтобы стать таким игроком. У него есть этот навык. Он должен это доказывать каждый день на тренировочном поле и каждую минуту, которую проводит в игре».

«МЮ» после двух туров набрал три очка, «Брайтон» — шесть и временно сохранил первую строчку. Коллектив Фабиана Хюрцелера возглавил турнирную таблицу после первого игрового дня благодаря лучшей разнице мячей (3:0).

Дэнни Уэлбек
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
Джошуа Зиркзе
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 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
5
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
9
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
11
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
13
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
20
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
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Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
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Тоттенхэм – Эвертон
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Эвертон

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