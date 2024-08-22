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Мужественный Свен. Эрикссон снова стал звездой — между жизнью и смертью

Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Свен-Еран Эрикссон.
Фото Global Look Press
Мир красиво провожает 76-летнего шведа.

Онкология встречается в футболе не так часто — статистики нет, но по ощущениям куда реже, чем во многих сферах жизни. И каждый сталкивается с болезнью по-своему — кто-то закрывается от публики (как Пеле), кто-то — продолжает работать, как Луи Ван Гал. А кто-то устраивает прощальное турне — как Свен-Еран Эрикссон.

Швед — тренер другой эпохи

Будет ложью сказать, что Свен-Еран Эрикссон — тренер-звезда. Вовсе нет. Со времен «Манчестер Сити» (ушел в 2008 году) швед пропал с радаров, работая в совсем уж экзотических местах и не всегда на привычной должности.

При этом говорить, что Эрикссон ничего не добился в профессии — смешно. На его счету так много достижений (и за каждым — отдельная история), что 90 процентов современных тренеров могут ему позавидовать. Свен-Еран выигрывал еврокубок с минорным клубом (Кубок УЕФА с «Гетеборгом» в сезоне-1981/82), доминировал в Португалии и на континенте с «Бенфикой», брал Кубок Италии с «Ромой» и «Сампдорией», ну а «Лацио»... Там вообще эпическое полотно.

Дэвид Бекхэм и&nbsp;Свен-Еран Эрикссон. Пронзительный жест Бекхэма: приехал к неизлечимо больному Эрикссону с вином. Каждая бутылка — особенная для тренера

А ведь после всего этого швед поработал со сборной Англии (став первым тренером-иностранцем в истории), заруливал в английские клубы, поездил по миру (Мексика, Ближний Восток, Китай, Филиппины) — в общем, отлично и насыщенно провел время. У Эрикссона был свой прайм, на зависть многим.

Одна проблема — все это происходило так давно, что некоторые тренеры, которые тогда только начинали карьеру, сейчас уже на излете или даже закончили. «Гетеборг» был в начале 1980-х, итальянский период и сборная Англии — в 1990-х и начале 2000-х. Эрикссон пошумел, но пошумел давно — поэтому, честно говоря, его просто забыли.

Но вспомнили по очень грустному поводу.

Фото Global Look Press

Прощальное турне Свена — очень добрая и печальная история

«Мне остался в лучшем случае год, в худшем — чуть меньше. Но я обещаю бороться столько, сколько смогу. Врачи не знают, как долго я уже болен, может, месяц, а может, и год», — так Эрикссон обратился к публике в январе 2024-го. И снова вернулся в футбольный мир.

Сказать о том, что ты умираешь и тебе остался год или даже меньше — это очень мужественный поступок. Разумеется, это пишется без осуждения, но некоторые люди в такой ситуации закрываются в себе, расклеиваются, теряют почву под ногами. И это абсолютно нормально, потому что умирать — страшно.

Но Свен-Еран Эрикссон поступил иначе. Он выбрал, быть может, лучший способ провести отведенный год — в компании с футбольным миром, который дал ему все. И футбольный мир с радостью принял его обратно.

Началось с «Ливерпуля». Эрикссон с грустью признавался, что всю жизнь болел за красных и хотел с ними поработать: «Всегда мечтал тренировать «Ливерпуль». Отец до сих пор болеет за клуб, я тоже всегда поддерживал их. Так что да — я мечтал тренировать «Ливерпуль», но этого уже никогда не произойдет. Печально, но ничего не сделать».

Свен-Еран Эрикссон. «В лучшем случае мне остался год». У Эрикссона рак в последней стадии, он создал сильнейший «Лацио»

Оказалось, способ есть — клуб пригласил Эрикссона стать тренером в матче легенд против «Аякса», а Юрген Клопп разрешил провести вполне официальную тренировку. В итоге мечта исполнилась — швед действительно возглавил «Ливерпуль» на одну игру и послушал YNWA на «Энфилде». Красные, кстати, победили 4:2, а Свен не сдержал слез.

Дальше началось настоящее турне. Сначала коуча позвали в «Бенфику» на матч Лиги Европы против «Марселя». Эрикссон появился на поле в перерыве, поприветствовал трибуны. Португальцы даже заготовили сюрприз — привезли футболистов (тоже уже в почтенном возрасте), с которыми он работал в «Бенфике» в 1980-е. Тренер остался доволен.

Затем Эрикссона пригласили в «Гетеборг», где фанаты подготовили для него отличный перформанс: огромный баннер с его портретом и надписью: «Не знаю, где это закончится, но знаю, где все началось». Свен, напомним, завоевывал с «Гетеборгом» внутренние трофеи и еврокубок.

В мае Эрикссон заехал к «Сампдории», с которой завоевывал Кубок Италии. Генуэзцы вывесили красочный баннер и распевали песни в честь шведа — он был тронут: «Перед матчем было прекрасно, я плакал. Эти воспоминания я пронесу с собой всю оставшуюся жизнь».

Наконец, в конце сезона тренер посетил свой, возможно, главный клуб. «Короля Рима» пригласили в «Лацио», где выставили на поле все выигранные им трофеи — аж семь штук, включая единственное в истории скудетто. Эрикссон рассматривал кубки, а полностью забитый стадион скандировал его имя.

Фото Global Look Press

К сожалению, на этом турне завершилось. На Евро швед, разумеется, поддержал сборную Англии, и она уступила в финале. Через месяц после этого Свен-Еран Эрикссон опубликовал прощальное письмо.

«Я прожил хорошую жизнь. Думаю, все мы боимся того дня, когда умрем, но жизнь — это в том числе и про смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, вы запомните меня позитивным человеком, который старался делать все, что в его силах. Не жалейте, улыбайтесь. Спасибо вам за все — тренерам, игрокам, зрителям. Это было потрясающе. Берегите себя и свою жизнь. И живите. Пока».

Половину из отведенного ему срока Эрикссон провел мужественно и дыша полной грудью. Теперь, по самым оптимистичным подсчетам, у него осталось еще полгода. Они пройдут совершенно иначе. Но, думается, мы запомним Свена именно таким, каким он просил — отличным тренером и позитивным человеком.

Футбол
ФК Ливерпуль
Свен-Еран Эрикссон
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