Болельщик «Ман Сити» умер во время дерби с «МЮ». Упал без сознания прямо на стадионе
Воскресное манчестерское дерби, в котором «Юнайтед» вырвал победу в конце игры, было омрачено трагической гибелью: прямо на стадионе «Этихад» скончался болельщик «Сити».
Что произошло
Подробности происшествия рассказал один из очевидцев. По его словам, мужчине стало плохо, и он упал прямо возле сектора.
«Мужчина лежал на полу, ему делали искусственное дыхание. Помогали стюарды, и мы все кричали, чтобы они достали дефибриллятор. Это был хаос. Прибывшие медики пытались привести его в чувство около 20 минут, а затем увезли на скорой. Он так и не пришел в сознание. Мы все потрясены этим», — сообщил он Manchester Evening News.
После этого в социальных сетях начали появляться соболезнования от бесчисленных поклонников.
Заявление «Сити»
«Горожане» подтвердили, что болельщик скончался в результате несчастного случая во время вчерашнего матча.
«Манчестер Сити» в курсе трагических новостей о том, что один из наших болельщиков скончался в результате несчастного случая на вчерашнем матче. Мысли всех в клубе — с их семьями и друзьями в это невероятно трудное время», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом клуб не указал возраст или личность болельщика, а также не объяснил точную причину его смерти. Матч не прерывался из-за этого инцидента.
«Лутон Таун», выступающий в чемпионшипе, ответил на пост, написав: «Мы выражаем соболезнования их семье, друзьям и всем в «Манчестер Сити» в это непростое время».
Как прошло дерби
«Манчестер Сити» вел в счете до 88-й минуты благодаря голу Гвардиола в первом тайме. Однако затем команда Пепа Гвардиолы умудрилась провалиться в самой концовке: сначала пенальти реализовал Фернандеш, а практически в следующей атаке «МЮ» вывел вперед Диалло. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
После 16 туров АПЛ «горожане» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Юнайтед» с 22 баллами располагается на 13-м месте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|
6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
7
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|
12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|1 : 2
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|2 : 1
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|0 : 5
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4