Болельщик «Ман Сити» умер во время дерби с «МЮ». Упал без сознания прямо на стадионе

Болельщик «Манчестер Сити» умер во время матча с «Манчестер Юнайтед»

Врачи и стюарды не смогли помочь.

Воскресное манчестерское дерби, в котором «Юнайтед» вырвал победу в конце игры, было омрачено трагической гибелью: прямо на стадионе «Этихад» скончался болельщик «Сити».

Что произошло

Подробности происшествия рассказал один из очевидцев. По его словам, мужчине стало плохо, и он упал прямо возле сектора.

«Мужчина лежал на полу, ему делали искусственное дыхание. Помогали стюарды, и мы все кричали, чтобы они достали дефибриллятор. Это был хаос. Прибывшие медики пытались привести его в чувство около 20 минут, а затем увезли на скорой. Он так и не пришел в сознание. Мы все потрясены этим», — сообщил он Manchester Evening News.

После этого в социальных сетях начали появляться соболезнования от бесчисленных поклонников.

Фото Getty Images

Заявление «Сити»

«Горожане» подтвердили, что болельщик скончался в результате несчастного случая во время вчерашнего матча.

«Манчестер Сити» в курсе трагических новостей о том, что один из наших болельщиков скончался в результате несчастного случая на вчерашнем матче. Мысли всех в клубе — с их семьями и друзьями в это невероятно трудное время», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом клуб не указал возраст или личность болельщика, а также не объяснил точную причину его смерти. Матч не прерывался из-за этого инцидента.

«Лутон Таун», выступающий в чемпионшипе, ответил на пост, написав: «Мы выражаем соболезнования их семье, друзьям и всем в «Манчестер Сити» в это непростое время».

Как прошло дерби

«Манчестер Сити» вел в счете до 88-й минуты благодаря голу Гвардиола в первом тайме. Однако затем команда Пепа Гвардиолы умудрилась провалиться в самой концовке: сначала пенальти реализовал Фернандеш, а практически в следующей атаке «МЮ» вывел вперед Диалло. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.