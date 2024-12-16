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Сегодня, 19:00

Болельщик «Ман Сити» умер во время дерби с «МЮ». Упал без сознания прямо на стадионе

Болельщик «Манчестер Сити» умер во время матча с «Манчестер Юнайтед»
Егор Сергеев
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Болельщики «Манчестер Сити» перед матчем против «Манчестер Юнайтед»
Болельщик «Манчестер Сити» скончался во время матча против «Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images
Врачи и стюарды не смогли помочь.

Воскресное манчестерское дерби, в котором «Юнайтед» вырвал победу в конце игры, было омрачено трагической гибелью: прямо на стадионе «Этихад» скончался болельщик «Сити».

Что произошло

Подробности происшествия рассказал один из очевидцев. По его словам, мужчине стало плохо, и он упал прямо возле сектора.

«Мужчина лежал на полу, ему делали искусственное дыхание. Помогали стюарды, и мы все кричали, чтобы они достали дефибриллятор. Это был хаос. Прибывшие медики пытались привести его в чувство около 20 минут, а затем увезли на скорой. Он так и не пришел в сознание. Мы все потрясены этим», — сообщил он Manchester Evening News.

После этого в социальных сетях начали появляться соболезнования от бесчисленных поклонников.

Болельщики «Манчестер Сити» перед матчем против «Манчестер Юнайтед»
Фото Getty Images

Заявление «Сити»

«Горожане» подтвердили, что болельщик скончался в результате несчастного случая во время вчерашнего матча.

«Манчестер Сити» в курсе трагических новостей о том, что один из наших болельщиков скончался в результате несчастного случая на вчерашнем матче. Мысли всех в клубе — с их семьями и друзьями в это невероятно трудное время», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом клуб не указал возраст или личность болельщика, а также не объяснил точную причину его смерти. Матч не прерывался из-за этого инцидента.

«Лутон Таун», выступающий в чемпионшипе, ответил на пост, написав: «Мы выражаем соболезнования их семье, друзьям и всем в «Манчестер Сити» в это непростое время».

Полузащитник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Бруну Фернандеш сравнял счет в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Сити&raquo; на&nbsp;88-й минуте. «МЮ» вырвал победу в дерби за две минуты! «Сити» вылетел из топ-4, Гвардиола — в шоке

Как прошло дерби

«Манчестер Сити» вел в счете до 88-й минуты благодаря голу Гвардиола в первом тайме. Однако затем команда Пепа Гвардиолы умудрилась провалиться в самой концовке: сначала пенальти реализовал Фернандеш, а практически в следующей атаке «МЮ» вывел вперед Диалло. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.

После 16 туров АПЛ «горожане» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Юнайтед» с 22 баллами располагается на 13-м месте.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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38 тур
14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 1
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 3
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 1 : 2
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 2 : 1
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 0 : 5
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

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