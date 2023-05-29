«Барселона» проводила Альбу и Бускетса яркой победой, Кейн выбил тридцатку голов, «Милан» — в Лиге чемпионов
Англия: безумие в матче «Ливерпуля»
«Арсенал» в последнем матче сезона словно пытался извиниться за упущенный титул. Впрочем, правильнее сказать: «канониры» сыграли так, что после этого матча болельщики снова в полной мере ощутили — даже без чемпионства завершившийся сезон получился очень ярким и эмоциональным. И, бесспорно, лучшим для лондонцев за многие годы.
В этом чемпионате многие прыгнули выше головы, и тот же Джака, отметившись дублем в воскресенье, довел лицевой счет до семи мячей. Столько же у швейцарца было за четыре предыдущих турнира, начиная с 2018 года! А еще одна крутая цифра — сразу два футболиста с двузначным числом голевых передач. Но если с Сака все было ясно давно, то Троссар ухитрился выдать такую норму с января, когда перебрался на «Эмирейтс» из «Брайтона».
После яркой победы над «Челси», которая открыла «МЮ» дорогу в Лигу чемпионов, «красные дьяволы» немного расслабились. Они могли гореть «Фулхэму» 0:2, однако Де Хеа, которого никогда не считали специалистом по отражению 11-метровых, блестяще парировал удар Митровича. Испанцу повезло с бьющим, так как серб в этом сезоне реализовал лишь четыре из восьми подходов к «точке». Это был переломный момент, а дальше все сделал Бруну Фернандеш. Даже не заработав результативный балл, португалец организовал ответный гол Санчо, а потом сам забил решающий мяч. Это позволило «МЮ» сохранить за собой третье место.
Впрочем, хватило бы и меньшего, так как в день прощания Фрэнка Лэмпарда с «Челси» синие уперлись и сумели отыграться в домашней встрече с «Ньюкаслом». Пусть и не без доли удачи в виде неудачной срезки Триппьера. Но в любом случае лондонцы будут пытаться забыть этот сезон как страшный сон. 44 набранных очка — их худший показатель с 1988 года, когда «Челси» отправился во второй дивизион. А нынешнее 14-е место — самый низкий результат за 29 лет. Тодд Боэли точно вошел в историю.
Насколько легко «Ливерпуль» добился преимущества в два мяча, настолько же беспечно красные позволили покидающему АПЛ «Саутгемптону» отыграться. Причем Роберто Фирмино в своем прощальном матче за красных сначала забил сам, а потом допустил потерю, которая обернулась тем, что на табло зажглись две двойки. И это, как оказалось, было только начало. «Святые» напоследок хлопнули дверью, показав яркий и эмоциональный футбол. Невозможно было поверить, что эта команда давно потеряла шансы на спасение. Но все-таки запаса прочности хозяевам не хватало весь сезон, и команда Юргена Клоппа об этом напомнила в отдельно взятом матче. Два гола за две неполных минуты увенчали самый насыщенный событиями матч дня, а Александр-Арнолд с 54-я голевыми передачами вышел на чистое второе место среди лучших защитников-ассистентов в истории АПЛ. Выше только его одноклубник Робертсон (57).
«Тоттенхэм» все-таки остался без еврокубков и не сумел догнать попавшую в Лигу конференций «Астон Виллу». Однако «шпоры» напоследок испортили настроение «Лидсу», отправив команду Сэма Эллардайса в чемпионшип. Больше всего усилий для этого приложил Кейн. Форвард сыграл важную роль в атаке, увенчавшейся голом Педро Порро, а сам довел лицевой счет до 30 мячей. Уникальность ситуации заключается в том, что Харри — единственный в истории турнира футболист, который два раза не стал лучшим снайпером сезона, выбив тридцатку голов. Пять лет назад форвард «Тоттенхэма» уступил Салаху, а теперь — Холанну.
Испания: забить за 49 секунд
За тур до финиша в ла лиге окончательно закрылся вопрос со всеми путевками в Лигу чемпионов. Последнюю получил «Реал Сосьедад», чья рекордная беспроигрышная серия из семи матчей прервалась в гостях у «Атлетико». Помощь баскам пришла из пригорода Мадрида, где «Райо Вальекано» убил мечты «Вильярреала» — «подводникам» придется утешиться Лигой Европы. И, надо сказать, это достойный результат с учетом ухода Унаи Эмери по ходу сезона. Эта потеря была компенсирована качественной работой Кике Сетьена.
«Барселона» после завоевания титула проиграла два раза подряд, однако на последний в сезоне матч на «Камп Ноу» сине-гранатовые настроились идеально. Настолько, что Фати открыл счет на 49-й секунде. Это, правда, не клубный рекорд нынешнего века — его четырнадцать лет назад установил Иньеста, успевший забить на шесть секунд быстрее.
Что касается первого из двух голов Фати, то он стал результатом очень красивой комбинации с проникающим пасом Левандовски и передачей в касание от Гави, после чего Ансу оставалось просто переправить мяч в ворота. В общем, команда Хави попрощалась с болельщиками ярким шоу. И на поле, и по окончании матча, когда состоялась трогательная церемония прощания с легендами — Бускетсом и Жорди Альбой.
Не обошлось, впрочем, без ложки дегтя. Думается, хозяева были бы не прочь отыграть весь матч с равных составах, но не потерять на несчастливой 13-й минуте Бальде. Игрок, ставший открытием сезона, после грубого подката покинул поле на руках партнеров. Но, к счастью, первые опасения по поводу тяжести травмы оказались преувеличенными. На восстановление защитнику потребуется 6-7 недель.
Италия: нестареющий Жиру
Лучший снайпер серии А Осимхен забил, возможно, один из самых простых голов в своей карьере. И все благодаря голкиперу «Болоньи» Скорупски, который отдал безобразную передачу через центр, после чего звезде «Наполи» оставалось поразить беззащитные ворота. Однако даже дубля Осимхена, который в чемпионском сезоне забил вдвое больше, чем суммарно за два предыдущих чемпионата Италии (24 мяча), южанам не хватило для победы. После завоевания скудетто команду Лучано Спаллетти вдохновляют только родные трибуны, а в гостях она не выигрывает, начиная с золотого матча в Удине. «Болонья» же отыграла у чемпиона два мяча, забив спасительный гол после подачи углового.
Ярчайшую вывеску матча в Турине убило снятие с «Ювентуса» десяти очков. В день, когда об этом было объявлено, шокированные бьянконери получили 1:4 в гостях от «Эмполи». Не получилось набрать очки и против «Милана», который не проигрывает «Старой синьоре» на протяжении уже пяти матчей. Воскресный успех гарантировал команде Стефано Пиоли участие в Лиге чемпионов на будущий сезон.
Говоря же о потрясающе красивом ударе Жиру головой, невольно вспоминаешь про вино, которое хорошеет с годами. Вроде бы штамп, но как он подходит французам! Один Бензема с его «Золотым мячом» чего стоит. Ну а Жиру даже цифрами подтверждает, что с годами можно только прибавлять. В свои 36 лет он забил в нынешнем чемпионате 12 мячей, и это его лучшая результативность со времен «Арсенала» шестилетней давности.
Статистика дня
3 полузащитника «Лацио» — Милинкович-Савич, Дзакканьи и Фелипе Андерсон забили не менее восьми мячей. Это лучший показатель в лигах топ-5, но нужно учитывать, что последний регулярно заменял на острие атаки снайпера «орлов» Иммобиле.
7-й раз покинул высший английский дивизион «Лидс». 31 набранное за этот сезон очко — худший результат команды с 1947 года.
12-й вылет «Лестера» — худший результат в истории английского футбола наряду с «Бирмингемом».
26 очков потеряла в этом сезоне «Верона», имея преимущество в счете. Это худший показатель в серии А.
1073-й гол завершившегося чемпионата Англии забил полузащитник «Эвертона» Дукуре. Это позволило установить новый рекорд результативности в одном сезоне АПЛ, который держался четыре года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|5
|5
|94-33
|89
|
2
|Арсенал
|38
|26
|6
|6
|88-43
|84
|
3
|МЮ
|38
|23
|6
|9
|58-43
|75
|
4
|Ньюкасл
|38
|19
|14
|5
|68-33
|71
|
5
|Ливерпуль
|38
|19
|10
|9
|75-47
|67
|
6
|Брайтон
|38
|18
|8
|12
|72-53
|62
|
7
|Астон Вилла
|38
|18
|7
|13
|51-46
|61
|
8
|Тоттенхэм
|38
|18
|6
|14
|70-63
|60
|
9
|Брентфорд
|38
|15
|14
|9
|58-46
|59
|
10
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|55-53
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|40-49
|45
|
12
|Челси
|38
|11
|11
|16
|38-47
|44
|
13
|Вулверхэмптон
|38
|11
|8
|19
|31-58
|41
|
14
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|42-55
|40
|
15
|Борнмут
|38
|11
|6
|21
|37-71
|39
|
16
|Нот. Форест
|38
|9
|11
|18
|38-68
|38
|
17
|Эвертон
|38
|8
|12
|18
|34-57
|36
|
18
|Лестер
|38
|9
|7
|22
|51-68
|34
|
19
|Лидс
|38
|7
|10
|21
|48-78
|31
|
20
|Саутгемптон
|38
|6
|7
|25
|36-73
|25
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|5 : 0
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 4
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|4 : 4
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|30
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|28
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|36
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|25
|1
|6