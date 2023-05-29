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Сегодня, 00:30

«Барселона» проводила Альбу и Бускетса яркой победой, Кейн выбил тридцатку голов, «Милан» — в Лиге чемпионов

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Фото Reuters
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: безумие в матче «Ливерпуля»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:0
Вулверхэмптон Уондерерс

«Арсенал» в последнем матче сезона словно пытался извиниться за упущенный титул. Впрочем, правильнее сказать: «канониры» сыграли так, что после этого матча болельщики снова в полной мере ощутили — даже без чемпионства завершившийся сезон получился очень ярким и эмоциональным. И, бесспорно, лучшим для лондонцев за многие годы.

В этом чемпионате многие прыгнули выше головы, и тот же Джака, отметившись дублем в воскресенье, довел лицевой счет до семи мячей. Столько же у швейцарца было за четыре предыдущих турнира, начиная с 2018 года! А еще одна крутая цифра — сразу два футболиста с двузначным числом голевых передач. Но если с Сака все было ясно давно, то Троссар ухитрился выдать такую норму с января, когда перебрался на «Эмирейтс» из «Брайтона».

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм

После яркой победы над «Челси», которая открыла «МЮ» дорогу в Лигу чемпионов, «красные дьяволы» немного расслабились. Они могли гореть «Фулхэму» 0:2, однако Де Хеа, которого никогда не считали специалистом по отражению 11-метровых, блестяще парировал удар Митровича. Испанцу повезло с бьющим, так как серб в этом сезоне реализовал лишь четыре из восьми подходов к «точке». Это был переломный момент, а дальше все сделал Бруну Фернандеш. Даже не заработав результативный балл, португалец организовал ответный гол Санчо, а потом сам забил решающий мяч. Это позволило «МЮ» сохранить за собой третье место.

Футболисты &laquo;Лестера&raquo; после очередного поражения. 7 лет назад «Лестер» сенсационно стал чемпионом и влюбил в себя весь мир, а сейчас вылетел из АПЛ. Что пошло не так?

Впрочем, хватило бы и меньшего, так как в день прощания Фрэнка Лэмпарда с «Челси» синие уперлись и сумели отыграться в домашней встрече с «Ньюкаслом». Пусть и не без доли удачи в виде неудачной срезки Триппьера. Но в любом случае лондонцы будут пытаться забыть этот сезон как страшный сон. 44 набранных очка — их худший показатель с 1988 года, когда «Челси» отправился во второй дивизион. А нынешнее 14-е место — самый низкий результат за 29 лет. Тодд Боэли точно вошел в историю.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль

Насколько легко «Ливерпуль» добился преимущества в два мяча, настолько же беспечно красные позволили покидающему АПЛ «Саутгемптону» отыграться. Причем Роберто Фирмино в своем прощальном матче за красных сначала забил сам, а потом допустил потерю, которая обернулась тем, что на табло зажглись две двойки. И это, как оказалось, было только начало. «Святые» напоследок хлопнули дверью, показав яркий и эмоциональный футбол. Невозможно было поверить, что эта команда давно потеряла шансы на спасение. Но все-таки запаса прочности хозяевам не хватало весь сезон, и команда Юргена Клоппа об этом напомнила в отдельно взятом матче. Два гола за две неполных минуты увенчали самый насыщенный событиями матч дня, а Александр-Арнолд с 54-я голевыми передачами вышел на чистое второе место среди лучших защитников-ассистентов в истории АПЛ. Выше только его одноклубник Робертсон (57).

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:4
Тоттенхэм Хотспур

«Тоттенхэм» все-таки остался без еврокубков и не сумел догнать попавшую в Лигу конференций «Астон Виллу». Однако «шпоры» напоследок испортили настроение «Лидсу», отправив команду Сэма Эллардайса в чемпионшип. Больше всего усилий для этого приложил Кейн. Форвард сыграл важную роль в атаке, увенчавшейся голом Педро Порро, а сам довел лицевой счет до 30 мячей. Уникальность ситуации заключается в том, что Харри — единственный в истории турнира футболист, который два раза не стал лучшим снайпером сезона, выбив тридцатку голов. Пять лет назад форвард «Тоттенхэма» уступил Салаху, а теперь — Холанну.

Испания: забить за 49 секунд

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Реал Сосьедад

За тур до финиша в ла лиге окончательно закрылся вопрос со всеми путевками в Лигу чемпионов. Последнюю получил «Реал Сосьедад», чья рекордная беспроигрышная серия из семи матчей прервалась в гостях у «Атлетико». Помощь баскам пришла из пригорода Мадрида, где «Райо Вальекано» убил мечты «Вильярреала» — «подводникам» придется утешиться Лигой Европы. И, надо сказать, это достойный результат с учетом ухода Унаи Эмери по ходу сезона. Эта потеря была компенсирована качественной работой Кике Сетьена.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:0
Мальорка

«Барселона» после завоевания титула проиграла два раза подряд, однако на последний в сезоне матч на «Камп Ноу» сине-гранатовые настроились идеально. Настолько, что Фати открыл счет на 49-й секунде. Это, правда, не клубный рекорд нынешнего века — его четырнадцать лет назад установил Иньеста, успевший забить на шесть секунд быстрее.

Что касается первого из двух голов Фати, то он стал результатом очень красивой комбинации с проникающим пасом Левандовски и передачей в касание от Гави, после чего Ансу оставалось просто переправить мяч в ворота. В общем, команда Хави попрощалась с болельщиками ярким шоу. И на поле, и по окончании матча, когда состоялась трогательная церемония прощания с легендами — Бускетсом и Жорди Альбой.

Не обошлось, впрочем, без ложки дегтя. Думается, хозяева были бы не прочь отыграть весь матч с равных составах, но не потерять на несчастливой 13-й минуте Бальде. Игрок, ставший открытием сезона, после грубого подката покинул поле на руках партнеров. Но, к счастью, первые опасения по поводу тяжести травмы оказались преувеличенными. На восстановление защитнику потребуется 6-7 недель.

Италия: нестареющий Жиру

Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:2
Наполи

Лучший снайпер серии А Осимхен забил, возможно, один из самых простых голов в своей карьере. И все благодаря голкиперу «Болоньи» Скорупски, который отдал безобразную передачу через центр, после чего звезде «Наполи» оставалось поразить беззащитные ворота. Однако даже дубля Осимхена, который в чемпионском сезоне забил вдвое больше, чем суммарно за два предыдущих чемпионата Италии (24 мяча), южанам не хватило для победы. После завоевания скудетто команду Лучано Спаллетти вдохновляют только родные трибуны, а в гостях она не выигрывает, начиная с золотого матча в Удине. «Болонья» же отыграла у чемпиона два мяча, забив спасительный гол после подачи углового.

Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:1
Милан

Ярчайшую вывеску матча в Турине убило снятие с «Ювентуса» десяти очков. В день, когда об этом было объявлено, шокированные бьянконери получили 1:4 в гостях от «Эмполи». Не получилось набрать очки и против «Милана», который не проигрывает «Старой синьоре» на протяжении уже пяти матчей. Воскресный успех гарантировал команде Стефано Пиоли участие в Лиге чемпионов на будущий сезон.

Говоря же о потрясающе красивом ударе Жиру головой, невольно вспоминаешь про вино, которое хорошеет с годами. Вроде бы штамп, но как он подходит французам! Один Бензема с его «Золотым мячом» чего стоит. Ну а Жиру даже цифрами подтверждает, что с годами можно только прибавлять. В свои 36 лет он забил в нынешнем чемпионате 12 мячей, и это его лучшая результативность со времен «Арсенала» шестилетней давности.

Статистика дня
3 полузащитника «Лацио» — Милинкович-Савич, Дзакканьи и Фелипе Андерсон забили не менее восьми мячей. Это лучший показатель в лигах топ-5, но нужно учитывать, что последний регулярно заменял на острие атаки снайпера «орлов» Иммобиле.
7-й раз покинул высший английский дивизион «Лидс». 31 набранное за этот сезон очко — худший результат команды с 1947 года.
12-й вылет «Лестера» — худший результат в истории английского футбола наряду с «Бирмингемом».
26 очков потеряла в этом сезоне «Верона», имея преимущество в счете. Это худший показатель в серии А.
1073-й гол завершившегося чемпионата Англии забил полузащитник «Эвертона» Дукуре. Это позволило установить новый рекорд результативности в одном сезоне АПЛ, который держался четыре года.

Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
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28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 5 : 0
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 1
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 1 : 1
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 1 : 0
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 4
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 1
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 2 : 1
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 4 : 4
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 30
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 28 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 36 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 25 1 6
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