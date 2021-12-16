«Арсенал» в зоне Лиги чемпионов без отстраненного Обамеянга, Тедеско упустил победу, Холанн с новым рекордом

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: у «канониров» новый капитан

«Арсенал» — «Вест Хэм» — 2:0 (Габриэл Мартинелли, 48. Смит-Роу, 87)

Самая горячая на данный момент тема в АПЛ — стремительное распространение коронавируса. В среду матч «Бернли» — «Уотфорд» и вовсе отменили за несколько часов до стартового свистка. Однако «Арсенал» нашел, чем разбавить информационную повестку. После того как Обамеянг позже обещанного вернулся из Франции, где навещал свою больную маму, его не включили в заявку на матч с «Саутгемптоном». А потом стало известно, что капитан лишен повязки и не сыграет в дерби с «Вест Хэмом».

Только принципиальность Микеля Артеты поняли не все, так как задержавшийся Обмамеянг успевал на тренировку и не выпадал из рабочего ритма. И это совсем не та история, что в свое время стоила капитанства Джаке, который в ответ на свист трибун после своей замены выругался и швырнул на землю футболку. У тренировавшего тогда «канониров» Унаи Эмери просто не было другого выхода. Артета же мог проявить гибкость, но он принял жесткое решение, а повязка перешла к другу Обамеянга — Ляказетту.

Side-foot finishes hit different at the Emirates ? pic.twitter.com/n9f1Z7tNw3 — B/R Football (@brfootball) December 15, 2021

Француз не реализовал лично заработанный пенальти, и, возможно, это дало бы повод для шуточек по поводу проклятия капитанской повязки, однако победа сделала эту тему неактуальной. Тем более, в начале второго тайма именно Ляказетт ассистировал открывшему счет Габриэлу Мартинелли. Кроме того, в эпизоде с 11-метровым красную карточку получил защитник «молотобойцев» Цоуфал, и хозяева использовали численный перевес после классного дальнего удара Смита-Роу.

Лондон сегодня красно-белый, и «канониры» поднялись в зону Лиги чемпионов. Конечно, помог перенос матча «МЮ», но промежуточный успех тоже важен. Тем более, победа одержана не просто над принципиальным соперником, а прямым конкурентом. Долго державшийся в четверке «Вест Хэм» опустился на строчку ниже, испортив юбилей проводившему 600-й матч в АПЛ Дэвиду Мойесу. Даже в такой день шотландец не смог впервые обыграть «Арсенал» на его поле. Ну а Влашич с Кралом провели весь матч на скамейке запасных.

FT: Arsenal 2-0 West Ham



The Gunners are back in the top 4 ? pic.twitter.com/jH5IVexfp3 — B/R Football (@brfootball) December 15, 2021

Германия: подвигов Шика мало

«Аугсбург» — «Лейпциг» — 1:1 (Калиджури, 86, с пенальти — Андре Силва, 19)

В какой-то степени Доменико Тедеско повезло с календарем. Экс-главный тренер «Спартака» начал работу в Лейпциге со встречи с находящейся сейчас в разобранном состоянии менхенгладбахской «Боруссией», а спустя четыре дня «быки» отправились в гости к «Аугсбургу», который только в прошлом туре покинул зоны вылета и переместился на 16-е место, дающее право сыграть в стыках.

Правда, выбор Тедеско из-за потерь ряда важных игроков ограничен, поэтому тренер по сравнению со своим дебютом поменял в старте только одного футболиста. И как раз свежий Хенрикс, поддержав атаку, выдал голевой пас на открывшего счет Андре Силву. Вот только к финальному свистку защитник превратился в антигероя, став виновником глупого пенальти.

Правда, винить в потере очков стоит не только его, но и тех футболистов, кто ранее упустил несколько отличных моментов, что при должной реализации гарантировало бы победу. В результате «Лейпциг» упустил шанс догнать по очкам занимающий еврокубковое шестое место «Майнц» и остался на девятой позиции. Но в следующем туре Тедеско не имеет право на осечку в домашней игре с аутсайдером «Арминией».

«Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт» — 3:0 (Холанн, 33, с пенальти, 82. Мален, 89)

После очередной победы «Баварии» дортмундцы не имели права на ошибку, поэтому они всерьез отнеслись к игре с отпраздновавшим в выходные свою первую победу в сезоне аутсайдером. Прежде всего это касается Холанна, который не просто оформил дубль, а вошел в историю «Боруссии». В 1966-м году Лотар Эммерих установил клубный рекорд, забив за календарный год в бундеслиге 29 мячей. В 2015-м это достижение повторил Обамеянг, и только норвежскому супербомбардиру удалось превзойти легенду «шмелей». У Холанна теперь 30 точных ударов и есть шанс в заключительном перед рождественской паузой туре поднять планку на новую высоту.

«Байер» — «Хоффенхайм» — 2:2 (Шик, 37, 63 — Штиллер, 80. Даббур, 86)

Несмотря на пять пропущенных в воскресенье мячей основной голкипер леверкузенцев Градецки сохранил место в стартовом составе, тогда как Андрей Лунев снова остался на скамейке запасных. Финского стража ворот точно не стоило винить в разгромном поражении от «Айнтрахта», а сегодняшняя игра снова продемонстрировала проблемы «Байера».

Да, у «аспириновых» есть находящийся в феноменальной форме Шик, с 16 мячами уступающий в бомбардирской гонке только Левандовски. После покера в игре с «Гройтер Фюртом» чех сделал второй дубль подряд, однако партнеры снова разбазарили преимущество. Потеряв за четыре дня пять очков, «Байер» отстал от второго места и упустил шанс в очном споре оторваться от дышащего в спину «Хоффенхайма».

The view from the #Bundesliga goal every time Patrik Schick plays ?#B04TSG 2-0 pic.twitter.com/QJNK0jokAs — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 15, 2021

Испания: безжалостный «Вильярреал»

«Андрайч» — «Севилья» — 1:1, пенальти — 5:6 (Льябрес, 65 — Рафа Мир, 57)

«Самора» — «Реал Сосьедад» — 0:3 (Гуриди, 46. Турриентес, 70. Ойярсабаль, 90+2)

«Атлетико Санлукеньо» — «Вильярреал» — 1:7 (Арменталь, 60 — Пако Алькасер, 8, 13. Хави Дуро, 27, в свои ворота. Чуквуэзе 40. Мой Гомес, 42. Тригерос, 67. Дани Раба, 79)

В прошлом розыгрыше Кубка Испании ведущие клубы ла лиги начали нести потери с первых раундов. Сначала с треском вылетел из турнира «Атлетико». Вслед за ним — еще в 1/32 финала — «Реал». Нынешний турнир пока обходится без громких сенсаций, хотя «Севилья» прошла по тонкому льду. Упустила перевес над представителем четвертого дивизиона и выиграла только в серии пенальти.

Зато «Вильярреал» снова показал, как нужно демонстрировать разницу в классе. В предыдущем раунде команда Унаи Эмери выиграла со счетом 8:0, и точку в разгроме «Витории» поставил российский полузащитник Никита Иосифов. Сейчас «подводники» были не менее кровожадны. Правда, в этот раз воспитанник «Локомотива» в заявку главной команды не попал, сыграв на выходных за вторую команду «Вильярреала».

Статистика дня

8 раз сыграл на ноль в этом сезоне голкипер «Арсенала» Рамсдэйл, опередивший по данному показателю Менди («Челси»).

11 мячей забил со штрафных в АПЛ полузащитник «Саутгемптона» Уорд-Прауз. За всю историю турнира он вышел на четвертое место по этому показателю, уступая только Дэвиду Бекхэму (18), Джанфранко Дзоле и Тьерри Анри (по 12).

18 лет 7 месяцев и 12 дней полузащитнику «Байера» Вирцу, который стал самым юным футболистом, проведшим 50 матчей в бундеслиге.

28 матчей не проигрывает в Кубке португальской лиги «Бенфика».

106 минут и 29 секунд составило время самого длинного за четыре года матча АПЛ между «Брайтоном» и «Вулверхэмптоном».