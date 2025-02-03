Пародия на Холанна от юнца, убийственная ошибка Фодена, реабилитация Хаверца. «Арсенал» переехал «Ман Сити»
Чудовищный обрез Фила Фодена на своей половине поля сразу после того, как «Ман Сити» сравнял счет, во многом предопределил разгром от «Арсенала». И для меня эта ошибка ведущего игрока «горожан», зачем-то решившего авантюрно отдать через центр, — из разряда той же необъяснимой дичи, что и промах Хаверца в первом тайме. Это топы АПЛ! Это невозможно! За это игрокам первой российской лиги оторвали бы кохонес!
Но это происходит у нас на глазах. И Парти с сильным рикошетом от спины Стоунза выводит «канониров» вперед, и игра окончательно уходит из-под контроля «Сити». Вскоре третий мяч красиво забьет пацан из арсенальской академии Льюис-Скелли, обнаглевший до празднования в виде пародии на Холанна, а потом «Арсенал» улетит в образцовую контратаку, и Хаверц исправится за бред из первого тайма. В добавленное время случится еще и пятый. И все пять забьют разные игроки.
У «Сити» же не будет больше совсем ничего. Хорошего — точно.
А ведь как хорошо второй тайм для команды Пепа начался. Как волшебно сыграл Савиньо перед голом Холанна, как развернулся в момент приема мяча и идеально набросил на норвежца. А Эрлинг, вслед за «Челси» забив «Арсеналу», показал ошибочность стереотипа, что он не забивает в важных матчах.
Это был классный гол, выстраданный «Сити» после двух сейвов Райи до перерыва, и в тот момент ничто не говорило о будущем уничтожении. Мне кажется, что оно случилось из-за убийственной легкости, с которой «горожане» отдали то, что прямо перед этим взяли. Пропустить на второй минуте, ужасно начать, еле прийти в себя, с огромным трудом взламывать прекрасную оборону «Арсенала», сделать-таки это — и мгновенно получить ТАКОЕ...
Ошибка Фодена, чудесного творческого футболиста, который нехарактерно для себя играл сегодня с огромным браком, убила его команду психологически. Просто размазала. «Сити» и так-то сейчас уязвим, разбалансирован, но все же способен — как показывали последние матчи — выигрывать. Но если «привоз» один раз, в самом начале игры от Аканджи, после того как ему подсунул Стоунз, исправить удалось, то грубейшая ошибка N2 оказалась необратимой. И поделом.
Кстати, гол Хаверца порадовал потому, что с его голевого паса Эдегору на пустые все и началось. Человек не пожадничал. Но не будь четвертого гола, а тем более — победы «Арсенала», многие бы вспоминали потом в первую очередь его промах. Теперь же о нем забудут уже завтра.
Но столько ляпов уровня ДЮСШ, как два «привоза» Аканджи и Фодена и промах Хаверца, — для такого матча явный перебор.
И еще одно — у обеих команд забили норвежцы, Эдегор с Холанном. Но когда при этом сборная Норвегии сыграет на ЧМ или Евро — Бог весть. Такая вот нелинейная игра футбол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|23
|17
|5
|1
|56-21
|56
|
2
|Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|
3
|Нот. Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|
4
|Ман. Сити
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|
5
|Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|
6
|Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|
7
|Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|
8
|Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|
9
|Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|
10
|Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|
11
|Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|
12
|Кр. Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|
13
|МЮ
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|
14
|Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|
15
|Вест Хэм
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|
16
|Эвертон
|23
|6
|8
|9
|23-28
|26
|
17
|Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|
18
|Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|
19
|Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|
20
|Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
|1.02
|15:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|7 : 0
|1.02
|18:00
|
Борнмут – Ливерпуль
|0 : 2
|1.02
|18:00
|
Эвертон – Лестер
|4 : 0
|1.02
|18:00
|
Ипсвич – Саутгемптон
|1 : 2
|1.02
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|1 : 2
|1.02
|20:30
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|2 : 0
|2.02
|17:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|0 : 2
|2.02
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|0 : 2
|2.02
|19:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|5 : 1
|3.02
|23:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|11
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|23
|1
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|20
|1
|5