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Пародия на Холанна от юнца, убийственная ошибка Фодена, реабилитация Хаверца. «Арсенал» переехал «Ман Сити»

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден.
Фото Reuters
Игорь Рабинер — о разгроме команды Пепа Гвардиолы.
Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
02 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:1
Манчестер Сити

Чудовищный обрез Фила Фодена на своей половине поля сразу после того, как «Ман Сити» сравнял счет, во многом предопределил разгром от «Арсенала». И для меня эта ошибка ведущего игрока «горожан», зачем-то решившего авантюрно отдать через центр, — из разряда той же необъяснимой дичи, что и промах Хаверца в первом тайме. Это топы АПЛ! Это невозможно! За это игрокам первой российской лиги оторвали бы кохонес!

Но это происходит у нас на глазах. И Парти с сильным рикошетом от спины Стоунза выводит «канониров» вперед, и игра окончательно уходит из-под контроля «Сити». Вскоре третий мяч красиво забьет пацан из арсенальской академии Льюис-Скелли, обнаглевший до празднования в виде пародии на Холанна, а потом «Арсенал» улетит в образцовую контратаку, и Хаверц исправится за бред из первого тайма. В добавленное время случится еще и пятый. И все пять забьют разные игроки.

У «Сити» же не будет больше совсем ничего. Хорошего — точно.

А ведь как хорошо второй тайм для команды Пепа начался. Как волшебно сыграл Савиньо перед голом Холанна, как развернулся в момент приема мяча и идеально набросил на норвежца. А Эрлинг, вслед за «Челси» забив «Арсеналу», показал ошибочность стереотипа, что он не забивает в важных матчах.

Это был классный гол, выстраданный «Сити» после двух сейвов Райи до перерыва, и в тот момент ничто не говорило о будущем уничтожении. Мне кажется, что оно случилось из-за убийственной легкости, с которой «горожане» отдали то, что прямо перед этим взяли. Пропустить на второй минуте, ужасно начать, еле прийти в себя, с огромным трудом взламывать прекрасную оборону «Арсенала», сделать-таки это — и мгновенно получить ТАКОЕ...

Ошибка Фодена, чудесного творческого футболиста, который нехарактерно для себя играл сегодня с огромным браком, убила его команду психологически. Просто размазала. «Сити» и так-то сейчас уязвим, разбалансирован, но все же способен — как показывали последние матчи — выигрывать. Но если «привоз» один раз, в самом начале игры от Аканджи, после того как ему подсунул Стоунз, исправить удалось, то грубейшая ошибка N2 оказалась необратимой. И поделом.

Полузащитник &laquo;Арсенала&raquo; Мартин Эдегор открыл счет в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Сити&raquo; (5:1). «Арсенал» уничтожил «Ман Сити», забив пять мячей! Кошмар Гвардиолы продолжается

Кстати, гол Хаверца порадовал потому, что с его голевого паса Эдегору на пустые все и началось. Человек не пожадничал. Но не будь четвертого гола, а тем более — победы «Арсенала», многие бы вспоминали потом в первую очередь его промах. Теперь же о нем забудут уже завтра.

Но столько ляпов уровня ДЮСШ, как два «привоза» Аканджи и Фодена и промах Хаверца, — для такого матча явный перебор.

И еще одно — у обеих команд забили норвежцы, Эдегор с Холанном. Но когда при этом сборная Норвегии сыграет на ЧМ или Евро — Бог весть. Такая вот нелинейная игра футбол.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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«Арсенал» уничтожил «Ман Сити», забив пять мячей! Кошмар Гвардиолы продолжается
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56
2
 Арсенал 24 14 8 2 49-22 50
3
 Нот. Форест 24 14 5 5 40-27 47
4
 Ман. Сити 24 12 5 7 48-35 41
5
 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40
8
 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37
9
 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36
10
 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34
11
 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12
 Кр. Пэлас 24 7 9 8 28-30 30
13
 МЮ 24 8 5 11 28-34 29
14
 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27
15
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
16
 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26
17
 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18
 Лестер 24 4 5 15 25-53 17
19
 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16
20
 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9
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38 тур
1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 7 : 0
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 0 : 2
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 4 : 0
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 1 : 2
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 1 : 2
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 0
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 0 : 2
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 2
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
 5 : 1
3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 11 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 23 1 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 20 1 5
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